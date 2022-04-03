Астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Звезды могут рассказать не только о вашей любовной судьбе, но и даже о состоянии здоровья. Астрологи уверяют, что знаки зодиака могут предостеречь человека от развития заболеваний и предупредить их возникновение. Названы ТОП-5 рожденных под определенными созвездиями, которые чаще других склонны к заболеваниям, рассказал Пятый канал.

Близнецы

Рожденные с 21 мая по 21 июня склонны к заболеваниям нервной системы. Постоянные стрессы, повышенная тревожность и апатия приводят к снижению вашего иммунитета. Из-за этого в разгар ОРВИ вы чаще других склонны к плохому самочувствию. Ваши слабые места - нос и горло. Старайтесь не допускать хронических воспалений, ведь они могут привести к проблемам сердца.

Рак

Впечатлительные Раки склонны к ухудшению зрения. Старайтесь меньше проводить времени за компьютером и телефоном. Больше гуляйте, ведь вы также чаще других можете столкнуться с инсультом или инфарктом.

Лев

Львы - одни из самых трудолюбивых знаков зодиака. Постоянный стресс на работе, пассивный образ жизни и усталость могут привести к развитию проблем с позвоночником и нервной системой.