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Астрология
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Астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Астрологи уверены: созвездия могут повлиять на судьбу человека. Названы знаки зодиака, которые чаще других подвержены различным заболеваниям.
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Звезды могут рассказать не только о вашей любовной судьбе, но и даже о состоянии здоровья. Астрологи уверяют, что знаки зодиака могут предостеречь человека от развития заболеваний и предупредить их возникновение. Названы ТОП-5 рожденных под определенными созвездиями, которые чаще других склонны к заболеваниям, рассказал Пятый канал.

Близнецы

Рожденные с 21 мая по 21 июня склонны к заболеваниям нервной системы. Постоянные стрессы, повышенная тревожность и апатия приводят к снижению вашего иммунитета. Из-за этого в разгар ОРВИ вы чаще других склонны к плохому самочувствию. Ваши слабые места - нос и горло. Старайтесь не допускать хронических воспалений, ведь они могут привести к проблемам сердца.

Рак

Впечатлительные Раки склонны к ухудшению зрения. Старайтесь меньше проводить времени за компьютером и телефоном. Больше гуляйте, ведь вы также чаще других можете столкнуться с инсультом или инфарктом.

Лев

Львы - одни из самых трудолюбивых знаков зодиака. Постоянный стресс на работе, пассивный образ жизни и усталость могут привести к развитию проблем с позвоночником и нервной системой.

Скорпион

Рожденные с 23 октября до 21 ноября вы считаетесь здоровыми людьми, однако будьте аккуратны. Вы чаще других склонны к заболеваниям, передающимся половым путем. Также кишечник может стать вашим слабым местом.

Рыбы

Эмоциональные и чувственные Рыбы чаще других сталкиваются с зависимостями. Постарайтесь рубить на корне вредные привычки.

Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru

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