Астрологи назвали самые опасные дни ноября

Казалось, самый опасный период – коридор затмений прошёл, и теперь беспокоиться не за что. Тем не менее астрологи уверяют в обратном: ещё несколько дней данное явление будет сказываться на предстоящих событиях.

Так, 19,20 и 21 ноября стоит проявить бдительность. Это будет время, связанное с ложью и интригами. «У Марса будет напряженный аспект к планете Нептун, а она является планетой иллюзий», – пояснил эксперт.

Также в указанные даты высока вероятность аварий и проблем со здоровьем.

Астрологи поспешили нас успокоить: напряженный конец ноября сменится благоприятным началом декабря. Оказывается, в это время будет главенствовать планета счастья Венера, которая окажет особое содействие представителям огненных и воздушных знаков.