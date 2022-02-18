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Астрологи назвали 3 знака зодиака с негативной энергетикой, которых лучше избегать

У каждого человека есть своя энергетика. Она может быть как позитивная, так и негативная. Определить ее довольно-таки просто. После общения со знакомым следует выяснить, какие чувства сейчас испытываете. Если по окончании разговора ощущается недомогание, слабость, подавленность и прочее, гарантированно собеседник был окружен отрицательной энергией. Это особенно свойственно 3 знакам зодиака, считают астрологи.
Астрологи назвали 3 знака зодиака с негативной энергетикой, которых лучше избегать

Козероги

Козероги в энергетическое поле не верят, а предпочитают руководствоваться исключительно фактами. Так, они считают верным только свое мнение и предпочитают никого не слушать. Это вызвано проблемами с доверием, а также с эгоистической натурой. Таким образом, находясь в вечных подозрениях, они не только накапливают, но и распространяют негатив.

Близнецы

Харизматичные и открытые представители данного знака могут найти общий язык даже с незнакомцами. Но есть проблема в такой общительности: Близнецы бессознательно избавляются от своей отрицательной энергетики и вся эта «тяжесть» падает на плечи собеседника.

Рыбы

Замкнутые в себе Рыбы даже во время общения остаются сидеть в своем маленьком мире. В связи с чем нередко можно заметить абстрагирование от разговора с их стороны. Может, оно и к лучшему, ведь рожденные под этим знаком не умеют видеть ничего хорошего в жизни, потому постоянно находятся в депрессии. А такое состояние само собой наполняет энергетику человека исключительно негативом. Об этом пишет Sante+.

Фото: freepik.com

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