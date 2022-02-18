Астрологи назвали 3 знака зодиака с негативной энергетикой, которых лучше избегать

Козероги

Козероги в энергетическое поле не верят, а предпочитают руководствоваться исключительно фактами. Так, они считают верным только свое мнение и предпочитают никого не слушать. Это вызвано проблемами с доверием, а также с эгоистической натурой. Таким образом, находясь в вечных подозрениях, они не только накапливают, но и распространяют негатив.

Близнецы

Харизматичные и открытые представители данного знака могут найти общий язык даже с незнакомцами. Но есть проблема в такой общительности: Близнецы бессознательно избавляются от своей отрицательной энергетики и вся эта «тяжесть» падает на плечи собеседника.