Астролог Володина опровергла исследование шведских ученых о вере в гороскопы: «Это смешно»

Профессионал в сфере астрологии убеждена, что специалисты провели некорректное исследование и считает, что принимать на веру слова ученых из Швеции не стоит. В опросе принимали участие 264 человека, что сильно удивило Володину. «Это смешно. Группа учёных, если это учёные, должна понимать, что полноценное исследование, которое проведено на двухстах людях — это не исследование никакое», — заявила она во время интервью на радиостанции «Говорит Москва».

Василиса уверена, что данные результаты были представлены лишь для того, чтобы показать, «что все, кто верит в гороскопы, — дураки». Она также сомневается в профессионализме специалистов, которые проводили данное исследование и в том, что они со знанием дела подошли к его проведению. « Есть серьёзный подход к делу, а есть — «бла-бла». Пока у меня есть ощущение, что у шведских учёных IQ ниже, чем у той аудитории, которую они пытались отнаблюдать», — критикует исследователей Володина.

Астролог более чем убеждена в том, что результаты зависят от опрашиваемой аудитории, среди которой был проведен опрос. Василиса заявляет, что специалисты выбрали не тех респондентов, по результатам ответов которых, можно делать выводы об общем представлении людей о гороскопах.