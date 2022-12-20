Астролог рассказала, как правильно загадывать желания в День зимнего солнцестояния, чтобы они сбылись
Искусство загадывания желаний: астролог Чернова советует подготовиться к 22 декабря.
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Самый короткий день в 2022 году выпадает на 22 декабря. Издревле эти сутки считаются самыми мощными по своей энергетике. По словам астролога, основательницы центра «Quantum space» Татьяны Черновой, именно в Солнцеворот с незапамятных времен люди проводили обряды и ритуалы на будущие периоды, а к ним, как принято, необходимо подготовиться. Татьяна Чернова рекомендует до наступления 22 декабря расчистить пространство от накопившегося хлама. Очень важно освободить место в вашей энергетической емкости для новой чистой энергии, которой мы будем наполняться в день Х, поясняет специалист. Астролог советует очистить в том числе почту и память на телефоне, удалить все, что вы планируется оставить в прошлом, а также закончить краткосрочные дела и процессы, начатые в этом году. Сегодня, 20 декабря нужно, по ее словам, нужно написать 2 письма Вселенной. В одном – благодарности за все, что произошло с вами в 2022 году. Во втором – пожелания на 2023 год. Писать нужно от сердца, максимально подробно. Как только письма будут готовы, их необходимо положить на подоконник, а вечером 21 декабря сжечь.
Напишите до 21 декабря подробные ответы на вопросы: «Кто я?», «Для чего я живу?», «В чем смысл и цель моей жизни?», «Что ценно в моей жизни больше всего?», «Что я делаю для достижения своей цели?», «Кого я обидел?», «Кто обидел меня?». Перечитывайте и 21.12 вечером сожгите. Самые важные инсайты приходят именно после перепрочтения. Постарайтесь простить и попросить прощение до 21.12.
Татьяна Чернова
Астролог, основательница центра «Quantum space»
21 декабря, то есть завтра, необходимо также создать список своих желаний. Этим можно заниматься вплоть до конца недели, но начать процесс важно именно 21.12. Сама Татьяна Чернова прописывает не менее 100 желаний – подробно, в настоящем времени и в утвердительной форме, будто желанное уже имеется. Данный перечень хранится до дня Летнего Солнцестояния и корректируется ею каждое Новолуние. Ну и, наконец, последнее – 21 декабря обязательно посвятите часть своего времени благотворительности. Пусть это будет минимальный перевод денежных средств или простое, легкое и доброе дело. Так вы впустите изобилие в свою жизнь.