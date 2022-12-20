Астролог рассказала, как правильно загадывать желания в День зимнего солнцестояния, чтобы они сбылись

Самый короткий день в 2022 году выпадает на 22 декабря. Издревле эти сутки считаются самыми мощными по своей энергетике. По словам астролога, основательницы центра «Quantum space» Татьяны Черновой, именно в Солнцеворот с незапамятных времен люди проводили обряды и ритуалы на будущие периоды, а к ним, как принято, необходимо подготовиться. Татьяна Чернова рекомендует до наступления 22 декабря расчистить пространство от накопившегося хлама. Очень важно освободить место в вашей энергетической емкости для новой чистой энергии, которой мы будем наполняться в день Х, поясняет специалист. Астролог советует очистить в том числе почту и память на телефоне, удалить все, что вы планируется оставить в прошлом, а также закончить краткосрочные дела и процессы, начатые в этом году. Сегодня, 20 декабря нужно, по ее словам, нужно написать 2 письма Вселенной. В одном – благодарности за все, что произошло с вами в 2022 году. Во втором – пожелания на 2023 год. Писать нужно от сердца, максимально подробно. Как только письма будут готовы, их необходимо положить на подоконник, а вечером 21 декабря сжечь.