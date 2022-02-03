Аметист, гранат или щебень у дома: как выбрать свой камень-талисман

Нельзя игнорировать ваш характер и черты личности. Если вас можно описать как воздушную и романтическую натуру, то присмотритесь к аметисту. Если ваш конек — это самодостаточность и свобода, то хорошим выбором будет топаз. Бизнес-леди, которые постоянно подвергаются критике, оценят дымчатый топаз, что защитит вас от зависти и злых языков.

Перед тем как приобрести талисман, вам следуют знать несколько правил:

не покупать камень с рук или в непроверенных местах;

камень должен быть натуральным;

при наличии больших трещин и пятен лучше отказаться.

Если отправиться в интернет на поиски советов, как выбрать оберег, поисковая машина выдаст вам более сотен тысяч ответов. Кто-то будет рекомендовать выбор по дню рождения, кто-то по имени, некоторые отдают предпочтение знаку зодиака. Но самое важное, чему вы должны следовать, — это ваши ощущения! Они точно не подведут и позволят выбрать камень, который подходит именно вам.