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Аметист, гранат или щебень у дома: как выбрать свой камень-талисман

Камни обладают различными свойствами. Кто-то считает, что они могут исцелять, кто-то верит в их защитные чары, а для кого-то это лишь предмет интерьера. В классический набор камней-талисманов входят бирюза, аметист, лазурит, малахит, рубин, сапфир, гранат, янтарь, нефрит, агат, турмалин, молочный жемчуг, опал. Каждый из них обладает своим ключевым свойством. Как выбрать из такого разнообразия тот, что подойдет именно вам?
Аметист, гранат или щебень у дома: как выбрать свой камень-талисман

Многие советуют при выборе камня ориентироваться на гороскоп. Но специалисты говорят, что принимать во внимание лишь дату рождения неверно. Начать поиски своего минерала стоит с цели, для которой он вам необходим. В любовных поисках вам помогут аметист, лазурит или малахит. Если партнер уже есть, то укрепить отношения с ним помогут молочный жемчуг и опал. Рубин и сапфир способствуют удаче в финансовых вопросах — например, в расширении собственного бизнеса.

Нельзя игнорировать ваш характер и черты личности. Если вас можно описать как воздушную и романтическую натуру, то присмотритесь к аметисту. Если ваш конек — это самодостаточность и свобода, то хорошим выбором будет топаз. Бизнес-леди, которые постоянно подвергаются критике, оценят дымчатый топаз, что защитит вас от зависти и злых языков.

Перед тем как приобрести талисман, вам следуют знать несколько правил:

  • не покупать камень с рук или в непроверенных местах;
  • камень должен быть натуральным;
  • при наличии больших трещин и пятен лучше отказаться.

Если отправиться в интернет на поиски советов, как выбрать оберег, поисковая машина выдаст вам более сотен тысяч ответов. Кто-то будет рекомендовать выбор по дню рождения, кто-то по имени, некоторые отдают предпочтение знаку зодиака. Но самое важное, чему вы должны следовать, — это ваши ощущения! Они точно не подведут и позволят выбрать камень, который подходит именно вам.

Фото: Pexels

Источник: 7Sisters
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