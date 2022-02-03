Аметист, гранат или щебень у дома: как выбрать свой камень-талисман
Многие советуют при выборе камня ориентироваться на гороскоп. Но специалисты говорят, что принимать во внимание лишь дату рождения неверно. Начать поиски своего минерала стоит с цели, для которой он вам необходим. В любовных поисках вам помогут аметист, лазурит или малахит. Если партнер уже есть, то укрепить отношения с ним помогут молочный жемчуг и опал. Рубин и сапфир способствуют удаче в финансовых вопросах — например, в расширении собственного бизнеса.
Нельзя игнорировать ваш характер и черты личности. Если вас можно описать как воздушную и романтическую натуру, то присмотритесь к аметисту. Если ваш конек — это самодостаточность и свобода, то хорошим выбором будет топаз. Бизнес-леди, которые постоянно подвергаются критике, оценят дымчатый топаз, что защитит вас от зависти и злых языков.
Перед тем как приобрести талисман, вам следуют знать несколько правил:
- не покупать камень с рук или в непроверенных местах;
- камень должен быть натуральным;
- при наличии больших трещин и пятен лучше отказаться.
Если отправиться в интернет на поиски советов, как выбрать оберег, поисковая машина выдаст вам более сотен тысяч ответов. Кто-то будет рекомендовать выбор по дню рождения, кто-то по имени, некоторые отдают предпочтение знаку зодиака. Но самое важное, чему вы должны следовать, — это ваши ощущения! Они точно не подведут и позволят выбрать камень, который подходит именно вам.
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