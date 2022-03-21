Альфонсы по гороскопу: мужчины каких знаков зодиака любят жить за счет женщин

Близнецы

Мужчинам-Близнецам, как говорится, жить красиво не запретишь. Они обожают развлечения, особенно которые не по средствам, потому им приходится искать спонсоров. Они не упускают возможности очаровать обеспеченную даму, причем даже не смутятся, если она будет значительно старше.

Рыбы

Представители этого знака хотят жить на широкую ногу, но не готовы к серьезной работе для достижения этой цели. Для них гораздо привлекательнее рискованные, азартные, не имеющие гарантий пути к богатству — например, игры в казино, ставки и лотерейные билеты. Но еще больше Рыбы любят жить за счет женщин, пишет «Пятый канал».

Скорпионы

Скорпионы и вовсе искусные манипуляторы, потому без особых усилий используют интересующую даму и получат от нее желаемое. Обаяние и харизма — главное оружие мужчин этого знака, которое позволяет свести с ума даже самую неприступную женщину.