Абсолютная несовместимость: отношения между какими знаками зодиака обречены на провал
Девам в первую очередь лучше не связывать себя отношениями с импульсивными Тельцами и спокойными Весами. Последние предпочитают жить в тишине, гармонии и любят раскладывать все по полочкам. Тогда как Тельцы нарушают привычный порядок Дев, порождая хаос.
Легкомысленные и неосторожные Стрельцы не пара злопамятным Скорпионам, они тщательно подготавливают план мести и «жалят» в самый неожиданный момент. Люди, рожденные под данными знаками зодиака, абсолютные противоположности, притяжение которых не сыграет им на руку.
Романтические отношения без хеппи-энда ожидают союз Львов и Водолеев. Эти знаки зодиака кардинально разные по характеру. Летний знак зодиака описывает человека как лидера, который обожает признание и не против похвастаться своими успехами при любой возможности. Тогда как Водолеи, наоборот, смело идут к успеху и предпочитают молчать о своих победах. Об этом сообщили в «Федеральном агентстве новостей».
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