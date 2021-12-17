Абсолютная несовместимость: отношения между какими знаками зодиака обречены на провал

Девам в первую очередь лучше не связывать себя отношениями с импульсивными Тельцами и спокойными Весами. Последние предпочитают жить в тишине, гармонии и любят раскладывать все по полочкам. Тогда как Тельцы нарушают привычный порядок Дев, порождая хаос.

Легкомысленные и неосторожные Стрельцы не пара злопамятным Скорпионам, они тщательно подготавливают план мести и «жалят» в самый неожиданный момент. Люди, рожденные под данными знаками зодиака, абсолютные противоположности, притяжение которых не сыграет им на руку.