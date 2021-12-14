5 знаков зодиака со взрывным характером, от которых лучше держаться подальше

Львы

Лидеры по натуре также не могут радоваться успехам окружающих, так как это наносит серьезный удар по их эго. Львы всегда хотят быть в центре внимания и постоянно жаждут славы. В связи с этим немало маньяков и серийных убийц, рожденных под этим знаком зодиака, даже увеличивая шансы на поимку, оставляли на месте преступлений какие-то особые знаки или метки, чтобы все узнали о них.

Скорпион

Пожалуй, Скорпионы — обладатели одних из самых тяжелых характеров. Плюс к этому они невероятные собственники, которые особенно ревнуют свою вторую половинку. Подозрения в неверности порой могут переходить любые границы, толкая человека на необдуманные поступки, которые чреваты плачевными последствиями.

Козероги

Рожденные под данным знаком выглядят довольно безобидно: кажутся тихими и спокойными. Однако именно в этом случае отлично подходит пословица «В тихом омуте черти водятся». Если обидеть Козерога, маловероятно, что он ответит сразу. Он будет основательно готовиться к мести, чтобы, как говорится, сразить врага наповал.