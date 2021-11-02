5 знаков зодиака, которым часто улыбается удача

Стрельцы

Удачливость Стрельцов во многом зависит от их характера. В большинстве своем для представителей данного знака зодиака свойственны открытость, оптимизм и хорошая интуиция, потому они часто идут на риск и не пугаются трудностей. Их вера в себя и в лучшее и считается основой везения.

Рыбы

Люди, рожденные под данным знаком зодиака, отличаются особой добротой, искренностью и милосердием. Считается, что благодаря именно своей мягкосердечности Рыб сопровождает удача и даже оберегает от корыстных людей.

Львы

Упорство, настойчивость, решительность, позитивный настрой и вера в лучшее — это немногие положительные черты характера, которые свойственны Львам. Они сильные личности, преуспевают во всех начинаниях и всегда добры к окружающим, потому привлекают удачу.

Овны

Овны известны своим постоянным стремлением к достижению целей. Они не привыкли плыть по течению жизни, а предпочитают брать судьбу в свои руки, преодолевать различные препятствия и побеждать. Причем задуманное у Овнов всегда получается не только за счет упорства, но и благосклонности судьбы.

Раки

Пессимизм и неуверенность в себе никогда не притягивают благополучие. Когда Раки смогут избавиться от негативного настроя, им откроются дополнительные возможности и улыбнется удача.