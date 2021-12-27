5 вещих снов, которые нельзя оставить без внимания
Водопад
Присутствие в снах воды считается хорошим знаком. При этом чем больше источник, тем лучше значение для спящего. Водопады символизируют начало нового и избавление от старого.
Зубы
В общем и целом такие сны указывают на приближающуюся старость. Если зубы гнилые, сновидец испытывает чувство страха и тревожность, а их выпадение предрекает появление стрессовых ситуаций, выбивающих из колеи.
Деньги
Деньги означают отношение к жизни. Например, выигрыш в лотерею указывает на изменение образа жизни, а давать взаймы означает страх потери. Об этом пишет infoniac.
Огонь
Пожар вдали от спящего указывает на его рвение к переменам и трансформации. Если человек сам разжигает огонь, это значит злость и подавленный гнев, а игры с огнем предупреждают о рискованной деятельности.
Нагота
Обнажение связано со страхом человека быть разоблаченным. Видеть во сне голым других людей указывает на скорое раскрытие правды или на завязывание новых отношений. Другие значения свидетельствуют о непринятии себя, недостатков и несовершенства у сновидца.
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