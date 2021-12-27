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5 вещих снов, которые нельзя оставить без внимания

Обычно считается, что на сны влияет подсознание человека, а также его мысли, желания и страхи. В то же время благодаря определенным знакам и расшифровкам сонников можно предсказать свое будущее, поэтому существуют сны, которые нельзя игнорировать.
5 вещих снов, которые нельзя оставить без внимания

Водопад

Присутствие в снах воды считается хорошим знаком. При этом чем больше источник, тем лучше значение для спящего. Водопады символизируют начало нового и избавление от старого.

Зубы

В общем и целом такие сны указывают на приближающуюся старость. Если зубы гнилые, сновидец испытывает чувство страха и тревожность, а их выпадение предрекает появление стрессовых ситуаций, выбивающих из колеи.

Деньги

Деньги означают отношение к жизни. Например, выигрыш в лотерею указывает на изменение образа жизни, а давать взаймы означает страх потери. Об этом пишет infoniac.

Огонь

Пожар вдали от спящего указывает на его рвение к переменам и трансформации. Если человек сам разжигает огонь, это значит злость и подавленный гнев, а игры с огнем предупреждают о рискованной деятельности.

Нагота

Обнажение связано со страхом человека быть разоблаченным. Видеть во сне голым других людей указывает на скорое раскрытие правды или на завязывание новых отношений. Другие значения свидетельствуют о непринятии себя, недостатков и несовершенства у сновидца.

Фото: freepik.com

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