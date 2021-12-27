5 вещих снов, которые нельзя оставить без внимания

Водопад

Присутствие в снах воды считается хорошим знаком. При этом чем больше источник, тем лучше значение для спящего. Водопады символизируют начало нового и избавление от старого.

Зубы

В общем и целом такие сны указывают на приближающуюся старость. Если зубы гнилые, сновидец испытывает чувство страха и тревожность, а их выпадение предрекает появление стрессовых ситуаций, выбивающих из колеи.

Деньги

Деньги означают отношение к жизни. Например, выигрыш в лотерею указывает на изменение образа жизни, а давать взаймы означает страх потери. Об этом пишет infoniac.