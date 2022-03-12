4 знака зодиака, для которых расставание является настоящим испытанием

Рак

У него тоже депрессия, как правило, проходит в полноценном объеме: замкнутость, отчужденность, погружение в себя, самоедство. Раки из-за своих страданий даже могут потерять работу: они допускают глупейшие ошибки, не могут сосредоточиться, плачут прямо на рабочем месте. А некоторые настолько поглощены своим разбитым сердцем, что даже не в состоянии выходить в офис, говорят в Белновости

Весы

У представителей этого знака, первые два-три месяца также посвящены усиленным рыданиям и самокопанию. Но потом представитель Весов находит отдушину в духовных практиках вроде медитации или молитвы. Весам проще забыться, если они пойдут в церковь, чтобы там помолиться, поплакать, исповедаться. Надо сказать, что это наиболее конструктивное решение для таких ветреных и непостоянных натур.

Лев

Тяжелое переживание – это точно про Львов. Причем переживает он каким-то извращенным способом. Раскладывает все воспоминания по полочкам, подолгу анализирует все подробности отношений, может даже следить за бывшим возлюбленным в социальных сетях. Это похоже на одержимость, поэтому Льва в такие моменты предпочтительнее не трогать. Представители этого знака зодиака спустя время теряют интерес и успокаиваются.

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