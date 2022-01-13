3 знака зодиака, которым судьба готовит испытания в конце зимы

Стрелец

Реализация планов, построенных Стрельцами зависит от их настроя. Спокойное решение проблем приведет к успеху в делах, а если верх возьмут эмоции, выполнить задуманное окажется крайне сложно.

Чтобы привести себя в порядок и вернутся к делам с холодной головой, астрологи советуют провести некоторое время в так называемом бездействии. В такой период полезно отправиться в путешествие для моральной перезагрузки и восстановления сил.

Рыбы

Представителям данного знака рекомендуется решать дела самостоятельно, не прибегая к помощи окружающих. При этом задачи стоит выполнять без суеты, чтобы быть сконцентрированным и не допускать ошибок. После усердной работы получится добиться благосклонности от начальства, а значит все дела пойдут в гору. Об этом пишут Belnovosti.