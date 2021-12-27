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3 знака зодиака, которые рискуют в 2022 году лишиться карьеры, денег и любви

Все с трепетом ожидают Нового года и надеются, что он окажется лучше предыдущего. Как сообщают астрологи, в 2022 году важно не терять бдительность и держать ухо востро во избежание неприятностей. А трех знаков зодиака вовсе ожидает сложный период.
3 знака зодиака, которые рискуют в 2022 году лишиться карьеры, денег и любви

Лев

По мнению астрологов, Львам предстоит в будущем году огромная нагрузка во всех сферах жизни, в связи с чем будут неизбежны споры и конфликты с окружающими. Что касается материального положения, то они испытают кризис — необходимо грамотно распоряжаться финансами, иначе сводить концы с концами окажется сложно.

Скорпион

Скорпионам окажется не легче, чем Львам. Несмотря на свой сильный характер, не каждый представитель данного знака зодиака сможет избежать нервных срывов и депрессии. Черная полоса наступит и в личной жизни, если не проявить терпение и мудрость, значительно возрастает риск расставания или развода с любимым человеком.

Стрелец

Чем больше Стрельцы будут стараться изменить свою жизнь в лучшую сторону, тем больше неприятностей станет появляться. Например, человек будет развиваться, но вместе с тем приобретать различные фобии и страхи. Чтобы пережить этот непростой период, важно прислушиваться к мнениям близких, особенно к тому, о чем говорит любимый человек. «Пятый канал» рекомендует соблюдать осторожность во всем.

Фото: freepik.com

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