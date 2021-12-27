3 знака зодиака, которые рискуют в 2022 году лишиться карьеры, денег и любви
Лев
По мнению астрологов, Львам предстоит в будущем году огромная нагрузка во всех сферах жизни, в связи с чем будут неизбежны споры и конфликты с окружающими. Что касается материального положения, то они испытают кризис — необходимо грамотно распоряжаться финансами, иначе сводить концы с концами окажется сложно.
Скорпион
Скорпионам окажется не легче, чем Львам. Несмотря на свой сильный характер, не каждый представитель данного знака зодиака сможет избежать нервных срывов и депрессии. Черная полоса наступит и в личной жизни, если не проявить терпение и мудрость, значительно возрастает риск расставания или развода с любимым человеком.
Стрелец
Чем больше Стрельцы будут стараться изменить свою жизнь в лучшую сторону, тем больше неприятностей станет появляться. Например, человек будет развиваться, но вместе с тем приобретать различные фобии и страхи. Чтобы пережить этот непростой период, важно прислушиваться к мнениям близких, особенно к тому, о чем говорит любимый человек. «Пятый канал» рекомендует соблюдать осторожность во всем.
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