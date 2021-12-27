3 знака зодиака, которые рискуют в 2022 году лишиться карьеры, денег и любви

Лев

По мнению астрологов, Львам предстоит в будущем году огромная нагрузка во всех сферах жизни, в связи с чем будут неизбежны споры и конфликты с окружающими. Что касается материального положения, то они испытают кризис — необходимо грамотно распоряжаться финансами, иначе сводить концы с концами окажется сложно.

Скорпион

Скорпионам окажется не легче, чем Львам. Несмотря на свой сильный характер, не каждый представитель данного знака зодиака сможет избежать нервных срывов и депрессии. Черная полоса наступит и в личной жизни, если не проявить терпение и мудрость, значительно возрастает риск расставания или развода с любимым человеком.