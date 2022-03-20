3 знака зодиака, которые не могут смириться со слабыми сторонами избранника
Представители Дев отличаются особенной требовательностью. Представители этого знака любят все доводить до совершенства. Стремление к идеалу у них в крови. Если же избранник не стремится избавляться от своих недостатков, Девы не оставят это без внимания. Они будут давить на партнера и стараться его изменить.
Скорпионы как никто умеют манипулировать, считает астролог Белновости Они будут воздействовать на вторую половинку, будут требовать, чтобы она менялась, совершенствовалась. Чтобы все происходило по их сценарию и максимально быстро, представители знака будут задевать партнера за живое, будут делать ему больно. Из-за своего поведения, представители этого знака рискуют потерять избранника навсегда.
Всех воспитывать – самоцель Козерогов. Козероги сами очень ответственны и серьезны, предпочитают всегда оставаться внимательными и бдительными. Того же они требуют и от возлюбленного. Представителям знака кажется, что только сделав избранника идеальным, они смогут стать счастливы в отношениях, начнут получать от них истинное удовольствие.
Все вышеперечисленные знаки стремятся к совершенству. И даже с небольшими недостатками партнеров, им будет очень нелегко смирится.
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