3 знака зодиака, которые не могут смириться со слабыми сторонами избранника

Всех воспитывать – самоцель Козерогов. Козероги сами очень ответственны и серьезны, предпочитают всегда оставаться внимательными и бдительными. Того же они требуют и от возлюбленного. Представителям знака кажется, что только сделав избранника идеальным, они смогут стать счастливы в отношениях, начнут получать от них истинное удовольствие.

Все вышеперечисленные знаки стремятся к совершенству. И даже с небольшими недостатками партнеров, им будет очень нелегко смирится.

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