02.02.2022 — магическая дата: почему в этот день можно и нужно правильно загадать желание

Если сложить все цифры из магической даты, выйдет 10, а точнее 1 + 0 = 1 Единица в нумерологии — число Солнца. Это цифра в вас самих, она про вашу личность, про внутренний стержень и обращена к вам, а не к кому-то другому, поэтому 02.02.2022 необходимо загадывать желания и визуализировать именно ваши истинные мечты и чаяния. Не просите за других, лишь за себя.

Сейчас многие пишут желания в заметках на телефоне, но Вселенная не любит такого обращения к себе. Возьмите ручку и бумагу, напишите сами, своей рукой. Если есть возможность, составьте карту желаний, которая будет дополнять ваш список желаний и целей.