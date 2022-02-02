02.02.2022 — магическая дата: почему в этот день можно и нужно правильно загадать желание
Цифра 2 обладает необычайной энергией. Это энергия эмоций, детской непосредственности и открытости миру. Однако в нашей дате двоек выпало целых пять. Если две повернутые двойки поставить рядом, то создается символ ключа. У нас выпадает их целых два. Трактовать этот символ можно ситуацией выбора, который каждому нужно будет совершить. И выбор этот посерьезнее соуса к наггетсам. Он может означать чистый лист в жизни, поэтому отнеситесь серьезно к такому шансу: в этот день нужно рассмотреть возможности принятия предложения по работе, выбора партнера, места жительства и так далее.
Если сложить все цифры из магической даты, выйдет 10, а точнее 1 + 0 = 1 Единица в нумерологии — число Солнца. Это цифра в вас самих, она про вашу личность, про внутренний стержень и обращена к вам, а не к кому-то другому, поэтому 02.02.2022 необходимо загадывать желания и визуализировать именно ваши истинные мечты и чаяния. Не просите за других, лишь за себя.
Сейчас многие пишут желания в заметках на телефоне, но Вселенная не любит такого обращения к себе. Возьмите ручку и бумагу, напишите сами, своей рукой. Если есть возможность, составьте карту желаний, которая будет дополнять ваш список желаний и целей.
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