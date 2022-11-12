«Вокзал для двоих» в 4K. Новая премьера 40 лет спустя. Как снимали знаменитый фильм

Мы решили рассказать о том, как снималась нашумевшая в свое время история пианиста и официантки, ставшая в результате классикой отечественного кинематографа.

• В основу сценария были положены две реальные истории. Первая произошла с известным композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды он позволил актрисе Людмиле Максаковой, с которой в то время находился в нежных романтических отношениях, сесть за руль своего автомобиля. Поездка закончилась трагически – погиб пешеход. Композитор решил взять вину на себя, чтобы спасти любимую. После двух лет судебных разбирательств Таривердиева оправдали. Максакова позже все обвинения в свой адрес отрицала, а возлюбленного бросила.

Вторая история случилась с поэтом Ярославом Смеляковым, отбывавшим срок в лагере. После смерти Иосифа Сталина к политзаключенным стали относиться мягче, а поскольку Смеляков как раз относился к этой категории осужденных, его отпустили из лагеря повидаться с близкими – но под расписку. Всю ночь они веселились, а на следующий день не смогли проснуться вовремя. В результате, проспав все будильники, друзьям поэта – сценаристам Валерию Фриду и Юлию Дунскому – пришлось буквально нести на себе Смелякова к утренней проверке. В противном случае, его бы наказали.

• Примечательно, что Олега Басилашвили утвердили на роль пианиста в фильме «Вокзал для двоих» без проб. Все дело в том, что однажды Рязанов публично так расхваливал актерскую игру Басилашвили, что последний смеха ради предложил режиссеру написать расписку – мол, письменно обещать все последующие картины снимать только с его участием. Эльдар Александрович пошел навстречу и в самом деле собственноручно расписку написал, которую впоследствии Басилашвили бережно хранил. Поэтому, когда «родился» Платон Рябинин, пианист из Москвы, решивший взять на себя вину жены, сбившей насмерть на своем автомобиле пешехода, эта роль автоматически без всяких кастингов досталась Олегу Басилашвили.

С Людмилой Гурченко было не так всё просто. После ошеломительного успеха в «Карнавальной ночи» актриса еще неоднократно стремилась поработать с Рязановым, однако ей это не удавалось. Гурченко пробовалась на главные роли в «Гусарской балладе» и «Иронии судьбы», но её не утверждали. На вопросы журналистов о том, почему Эльдар Александрович больше не зовет её сниматься, актриса громко заявляла, что она попросту ему не нравится. Отношения между Гурченко и Рязановым поначалу действительно не клеились. Позже, в 1980-м году, на одном из приемов в Доме актера Гурченко посадили за один стол с Рязановым и его женой, где женщины проговорили весь вечер. Позже компания вновь случайно встретилась на отдыхе в Пицунде, где режиссер смог разглядеть артистку с другой стороны. Ему-то казалось, что она жесткая и своенравная, а оказалось, что это просто защитный механизм.

На роль Веры в «Вокзале для двоих» сначала утвердили молодую актрису, но в конечном счете Рязанов не стал рисковать и в результате пригласил в проект Людмилу Гурченко.

• Олег Басилашвили и Людмила Гурченко впервые познакомились на съемочной площадке – за пару часов до начала съемок. Причем сперва, из-за климатических условий, команда решила снять последнюю сцену фильма «Вокзал для двоих» – ту самую, где Платон и Вера несутся к воротам колонии по снегу, падают, ползут и при этом умудряются выразить весь спектр сложнейших для этой сцены эмоций, полных любви, отчаяния, страха и надежды. Эльдар Рязанов вспоминал, что тогда на улице стоял тридцатиградусный мороз, а актеры настолько вжились в свои роли, что отдавались ей без остатка. Гурченко, например, отбила себе все колени.

Только представьте – тяжеленный аккордеон, суровая русская зима, два часа знакомства и столько правды, столько красоты и убедительности в этой сцене, с которой и началась съемка кинокартины, определившей их дальнейшее взаимодействие. Дело в том, что актеры действительно сблизились за время работы над фильмом, что стали добрыми приятелями друг для друга за пределами съемочной площадки.

• Кстати, Олег Басилашвили, готовясь к роли, успел оказаться в местах не столь отдаленных. Почти месяц он провел в колонии для несовершеннолетних в Икше в Подмосковье, где впоследствии и снимались соответствующие сцены. Известно, что сперва переодевшего в преступника актера местные осужденные невзлюбили – Басилашвили всячески пытались задеть, обидеть и даже ударить, но актер решил не отвечать агрессией на агрессию. Напротив – он стал делиться с сокамерниками пайкой и постепенно втерся к ним в доверие. С одним из арестантов даже подружился – тот в красках описывал актеру тюремную жизнь и объяснял, чем осужденный отличается от человека свободного, каким чертами характера он обладает, какие привычки приобретает. Взамен на информацию осужденный попросил упомянуть о нем в фильме.

Басилашвили сдержал обещание. В сцене, где Вера (Людмила Гурченко) старается разбудить Платона (Олег Басилашвили), последний сквозь сон вскрикивает: «Онофренков, кончай!». Так звали его «учителя».

• Напомним, действие фильма разворачивалось в вымышленном городе Заступинск. На деле же кинокартина снималась возле Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, на Рижском вокзале в Москве и на станции «Лосиноостровская» Ярославского направления. К слову, сперва режиссер задумывал снять односерийный фильм, однако рождающиеся во время съемок импровизационные сцены, вынудили его пересмотреть свое отношение к процессу, из-за чего появилась вторая серия «Вокзала для двоих».

Спустя 40 лет с момента создания картины у россиян появится возможность взглянуть на покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна «Мофильм» и воссозданный в формате 4K один из лучших фильмов режиссера Эльдара Рязанова на большом экране.