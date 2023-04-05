Дайнеко закинула на бойфренда ногу, а Макеева блеснула декольте: звезды посетили премьеру фильма «Мое прекрасное несчастье»

В Москве 2 апреля прошла закрытая премьера нового фильма «Мое прекрасное несчастье» от режиссера Роджера Камбла. В кинотеатре «Иллюзион» собрались многие именитые представители отечественного шоу-бизнеса и блогосферы. Гости наслаждались коктейлями, диджей-сетами, а также играми в покер.

Светское мероприятие, посвященное выходу зарубежной романтической комедии по бестселлеру писателя Джейми Макгвайра, посетили и одни из самых знаменитых пар. Виктория Дайнеко появилась на красной дорожке со своим бойфрендом. Они выбрали в этот раз парные образы в светлых оттенках – певица надела короткое белое платье и бежевые лаковые ботфорты, а ее избранник светлые брюки с футболкой и накинул сверху утепленную рубашку молочного цвета.