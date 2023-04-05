Дайнеко закинула на бойфренда ногу, а Макеева блеснула декольте: звезды посетили премьеру фильма «Мое прекрасное несчастье»
Фото: Пресс-служба
В Москве 2 апреля прошла закрытая премьера нового фильма «Мое прекрасное несчастье» от режиссера Роджера Камбла. В кинотеатре «Иллюзион» собрались многие именитые представители отечественного шоу-бизнеса и блогосферы. Гости наслаждались коктейлями, диджей-сетами, а также играми в покер.
Светское мероприятие, посвященное выходу зарубежной романтической комедии по бестселлеру писателя Джейми Макгвайра, посетили и одни из самых знаменитых пар. Виктория Дайнеко появилась на красной дорожке со своим бойфрендом. Они выбрали в этот раз парные образы в светлых оттенках – певица надела короткое белое платье и бежевые лаковые ботфорты, а ее избранник светлые брюки с футболкой и накинул сверху утепленную рубашку молочного цвета.
Возлюбленные не стеснялись перед камерами проявлять чувств друг другу. Виктория откровенно закидывала ногу на молодого человека и целовала его в щеку. А уже в зрительном зале записывала видео, в котором признавалась ему в любви.
Также фотографам позировала другая знаменитая пара – Анастасия Макеева и Роман Мальков. Звезда мюзиклов выбрала для выхода брючный костюм в клетку, под который решила не надевать блузку, тем самым выгодно подчеркнув зону декольте, а ее спутник выглядел более повседневно – в джинсах и простой синей рубашке.
Эффектным образом порадовала и звезда «Дома-2» Надежда Ермакова. Она вышла в свет в облегающей платье и продемонстрировала фигуру после похудения. Блогер два месяца назад активно начала борьбу с лишним весом при помощи диет и занятий спортом, и синее платье в пол подчеркнуло уже заметные результаты. Рядом с экс-участницей телестройки позировал ее супруг в черном костюме-тройка.
Первыми фильм «Мое прекрасное несчастье» оценили также Карина Кросс, Константин и Ольга Андрикопулос, Дмитрий Красилов, Ислам Ганджаев, Дмитрий Носов, Ирина Чайковская, Лиза Гинзбург, Наташа Мильниченко, Нелли Ермолаева, Алексей Гаврилов, Александр Энберт, Алиса Вокс, Андрей Глазунов, Артем Вотерфорк, Валерия Манькова, Виолетта Чиковани, Ника Вайпер и другие.
Гости премьеры фильма "Мое прекрасное несчастье"
На больших экранах кинокартину можно посмотреть уже с 6 апреля. Отметим, что мелодрама является лишь началом большой истории любви главных героев Эбби (Вирджиния Гарднер) и Трэвиса (Дилан Спраус). По сюжету девушка, желающая сбежать от своего не самого простого прошлого, переезжает в другой город и поступает в университет, еще не подозревая, что всю ее жизнь перевернет бунтарь, зарабатывающий на подпольных боях. Вместе им предстоит узнать друг друга и преодолеть многие препятствия, чтобы понять – подходят они все-таки друг другу или нет.
К слову, над франшизой работает режиссер Роджер Камбл, известный по хитам «Жестокие игры», «После. Глава 2» и «Форс-мажоры». Уже в разработке у кинематографиста находятся следующие части - «Мое ходячее несчастье», «Мое прекрасное забвение» и «Мое прекрасное искупление».