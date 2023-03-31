Александр Энберт: «С оценками судей можно спорить не только на проекте, но и в спорте»
Фото: Личный архив Александра Энберта
За годы спортивной карьеры Александр Энберт стал серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 и выиграл бронзовые медали чемпионатов Европы и мира. Увы, продолжить соревновательную деятельность ему помешали обострившиеся травмы. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» спортсмен прокомментировал ситуацию с судейством в фигурном катании и откровенно рассказал о своем участии в «Ледниковом периоде».
В фильме «Тоня против всех» звучит мысль о том, что оценки в фигурном катании выставляются исходя из собственных впечатлений. Насколько подобные суждения являются правдивыми?
Фигурное катание — субъективный вид спорта. Как бы ISU не двигался к объективизации, я думаю, доля субъективизма в нем всегда останется. Это и есть самая прекрасная частичка, за которую мы любим фигурное катание, потому что этот спорт близок к искусству. Искусство может нравиться, а может не нравиться, и ты можешь понимать его, можешь и нет. Судьи такие же живые люди, и они также пытаются погрузиться в программу спортсмена. Если фигуристу удалось втянуть судей в свою историю, то, конечно, они поставят оценки больше. Но, опять же, тут все индивидуально. Такого объективизма, как в стометровке в легкой атлетике, мы никогда не добьемся, где считаются сотые секунды. В этом и есть прелесть фигурного катания: оно живет своей жизнью.
На днях Евгений Плющенко вновь поднял дискуссионный вопрос о судействе в фигурном катании. Как Вы считаете, нуждается ли современная система выставления оценок в изменениях?
Честно говоря, я не думаю, что изменения системы выставления оценок что-то поменяет, потому что мы пришли уже к максимально объективной системе на сегодняшний день, где выставляют баллы. Если раньше кто-то откатал на 6.00, а его соперник откатал еще лучше, то ему нельзя поставить балл выше, только 6.00. Сейчас система оценок устроена так, что верхнего потолка нет, один может получать 300 балов, другой 310, 320.
Александр, были ли в Вашей карьере такие моменты, когда Вы не разделяли мнение судей?
Много раз не разделял мнение судей. Но, конечно, никаких обид нет. Когда ты сидишь в кисс-энд-край, и тебе выставляют вообще не твои оценки, так как по твоим ощущениям они должны быть выше, то это всегда мотивирует работать дальше. Как всегда говорила Тамара Николаевна Москвина, под руководством которой я долго тренировался, чтобы побеждать, нужно быть на голову выше: тогда ни у кого не возникнет возможности не поставить тебя на первое место.
Сейчас Вас можно наблюдать в ледовых шоу. Не было ли у Вас мысли о том, что Вы скучаете по соревнованиям, по духу соперничества?
Очень классно испытывать адреналин при выходе на большую публику. Когда сидит целый зал на 10 000 человек или когда идет запись "Ледникового", ты знаешь, что как бы ты хорошо не катался, лед скользкий, и ты все равно можешь упасть. От этого никуда не уйти, и у тебя есть одна попытка. На соревнованиях ответственности намного больше, и совладать с адреналином сложно. Это выливается в большой стресс, особенно, когда идет отбор на чемпионат мира, Европы, поэтому я точно не скучаю.
Александр, после завершения карьеры Вы неоднократно принимали участие в «Ледниковом периоде». Что заставляет спортсменов возвращаться в проект?
Энергию этого проекта сложно с чем-то сравнить, и, конечно, всегда приятно принять участие в новом сезоне, познакомиться с интересными людьми, придумать новые программы. И все-таки фигурное катание — любимый вид спорта, которым я с удовольствием занимался, будучи спортсменом, и это по-прежнему приносит мне большое удовольствие. В этом проекте как раз все сходится.
Всегда ли Вы были согласны с оценками судей на проекте?
Вы знаете, с оценками судей можно спорить не только на проекте, но и в спорте. Мне кажется, фигурное катание — очень субъективный вид спорта, и здесь всерьез обижаться на оценки просто невозможно, особенно в шоу «Ледниковый период». Если в фигурном катании есть хотя бы определенные правила, которые прописаны, то в «Ледниковом периоде» вообще никаких критериев нет, кроме того, что ты должен выйти на лед и откатать программу. Так что здесь, конечно, никаких обид нет. В моменте это, конечно, может немного расстроить, когда тебе кажется, что ты классно откатал, а кто-то из судей говорит, что не понял идею и вообще ожидал большего.
Если будет новый сезон «Ледникового периода», ждать ли Вашего появления в проекте? Если да, то с какой актрисой Вы бы хотели встать в пару?
Буду рад принять участие, если еще один сезон состоится. В выборе партнерши всегда доверяю Илье, здесь, конечно, обширный круг возможных партнерш. Думаю, с актрисой кататься лучше всего, так как актерская игра на льду и, особенно в программах, приветствуется.
Было ли желание у Вашей супруги принять участие в «Ледниковом периоде»?
Леся любит фигурное катание, я думаю, она была бы рада принять участие
Хотели бы Вы стать с Вашей супругой и парой на льду?
Я бы с удовольствием покатался с Лесей в «Ледниковом периоде», было бы классно. Мы бы придумывали программы, обсуждали их дома. Леся очень креативная и часто придумывает для своего блога новые рубрики. Она могла бы и здесь проявить себя, и тогда победа была бы за нами.
У Вас долгая спортивная карьера, за время которой Вы показали поклонникам сотню различных программ. Остались ли еще какие-то образы, идеи номеров, которые хотелось бы воплотить на льду?
Вы знаете, сложно так с ходу что-то придумать, но когда ты приходишь к Илье и у тебя неделя, чтобы поставить номер, то включаются какие-то резервы креатива в голове. Есть тема, ты должен под нее подобрать музыку, образ, и это все надо сделать очень быстро. Помимо того, тебе еще надо поставить программу, ее откатать, красиво научиться делать поддержки, элементы. Еще образ должен нравиться в моменте, чтобы он попадал в настроение.