Александр Энберт: «С оценками судей можно спорить не только на проекте, но и в спорте»

За годы спортивной карьеры Александр Энберт стал серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 и выиграл бронзовые медали чемпионатов Европы и мира. Увы, продолжить соревновательную деятельность ему помешали обострившиеся травмы. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» спортсмен прокомментировал ситуацию с судейством в фигурном катании и откровенно рассказал о своем участии в «Ледниковом периоде».

В фильме «Тоня против всех» звучит мысль о том, что оценки в фигурном катании выставляются исходя из собственных впечатлений. Насколько подобные суждения являются правдивыми?

Фигурное катание — субъективный вид спорта. Как бы ISU не двигался к объективизации, я думаю, доля субъективизма в нем всегда останется. Это и есть самая прекрасная частичка, за которую мы любим фигурное катание, потому что этот спорт близок к искусству. Искусство может нравиться, а может не нравиться, и ты можешь понимать его, можешь и нет. Судьи такие же живые люди, и они также пытаются погрузиться в программу спортсмена. Если фигуристу удалось втянуть судей в свою историю, то, конечно, они поставят оценки больше. Но, опять же, тут все индивидуально. Такого объективизма, как в стометровке в легкой атлетике, мы никогда не добьемся, где считаются сотые секунды. В этом и есть прелесть фигурного катания: оно живет своей жизнью.

На днях Евгений Плющенко вновь поднял дискуссионный вопрос о судействе в фигурном катании. Как Вы считаете, нуждается ли современная система выставления оценок в изменениях?

Честно говоря, я не думаю, что изменения системы выставления оценок что-то поменяет, потому что мы пришли уже к максимально объективной системе на сегодняшний день, где выставляют баллы. Если раньше кто-то откатал на 6.00, а его соперник откатал еще лучше, то ему нельзя поставить балл выше, только 6.00. Сейчас система оценок устроена так, что верхнего потолка нет, один может получать 300 балов, другой 310, 320.

Александр, были ли в Вашей карьере такие моменты, когда Вы не разделяли мнение судей?

Много раз не разделял мнение судей. Но, конечно, никаких обид нет. Когда ты сидишь в кисс-энд-край, и тебе выставляют вообще не твои оценки, так как по твоим ощущениям они должны быть выше, то это всегда мотивирует работать дальше. Как всегда говорила Тамара Николаевна Москвина, под руководством которой я долго тренировался, чтобы побеждать, нужно быть на голову выше: тогда ни у кого не возникнет возможности не поставить тебя на первое место.