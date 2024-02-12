«Занимались "этим" на крыльце детского сада»: 13 историй россиян про самый странный и нелепый секс

Секс может быть чувственным, страстным, нежным… и даже смешным, и нелепым. Неловкие моменты и казусы не всегда омрачают сам процесс. Порой забавные воспоминания о занятиях любовью могут быть ярче оргазмов. Россияне рассказали порталу «Страсти» свои истории про секс, который… явно пошел не по плану.

Алина, 25 лет

Встречалась с мужчиной, думала у нас серьезные отношения. Все очень быстро закрутилось, и я была так страшно в него влюблена, что не замечала очевидного: я ему нужна только для интима. Случилась очередная наша встреча, дело было у него дома. Всё происходило на кухонном столе, который и так сильно шатался. Я очень худая при маленьком росте. Он крупный с лишним весом. И вот, я уж не знаю как, он облокотился на этот стол, что он не выдержал и рухнул. Я сильно ушиблась и никакого желания на продолжение у меня уже не было. Он продолжил ко мне лезть, но я сказала, что мне больно, не могу прям сейчас. Его реакция — это что-то с чем-то. Он сказал, что вызовет мне такси (которое, кстати, мне пришлось оплатить самой) и отправил меня домой. После этого он больше мне не звонил. Получается, он обиделся, что я ему отказала в продолжении. Видимо не привык к отказам…

Жанна, 27 лет

Восемь месяцев у меня не было секса, уже сил нет терпеть — мастурбация не удовлетворяла. В Интернете познакомилась с парнем, возраст в анкете не был указан, но на вид ему было лет 25: высокий, здоровый, с бородой. Пару раз сходили в кино/кафе. Я напрямую сказала, что мне эти свидания не нужны, встречаюсь с ним ради интима. Он соскучился написал, приехал, и мы переспали. Прошло недели три, всё хорошо было, а потом мне неожиданно позвонили в дверь… На пороге стояла женщина, которая чуть не дала мне в глаз. Оказывается, она — мама моего ухажера. Выяснилось, что ему 18 лет, а я, сволочь старая, его совратила. Кто кого еще совратил? Он в постели такое вытворяет, что не каждый 30-летний сумеет.

После скандала я ему позвонила, но он меня послал и бросил трубку. Ну, думаю, связываться больше с ним не буду, заблокировала его. Потом снова ко мне приходил — дала слабину, и мы переспали, второй раз отправила к ровесницам.

Ну, думаю, больше такого не повторится, буду теперь осторожнее. После я познакомилась с таксистом: приятный мужчина лет 40. Стал часто около работы моей крутиться, подвозить бесплатно. Месяц мы повстречались, переспали. И снова… стук в дверь. В глазок смотрю: орет мать 18-летнего. Я ей говорю, что сына ее уже давно не видела. А она мне: «Открывай, потаскуха малолетняя, у тебя там мой муж». Таксист бегает вещи свои собирает, пытается через балкон уйти, я только и успела спросить, есть ли у них в семье ещё мужчины, он буркнул, что нет и спрыгнул. Мамане дверь открыла, она убедилась, что никого нет и ушла.

Николай, 39 лет

Отличная романтическая история: привёл девушку к себе домой. Кино, вино и домино, мы уже лежим целуемся, раздеваемся, все супер.