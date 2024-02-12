«Занимались "этим" на крыльце детского сада»: 13 историй россиян про самый странный и нелепый секс
© Freepik
Секс может быть чувственным, страстным, нежным… и даже смешным, и нелепым. Неловкие моменты и казусы не всегда омрачают сам процесс. Порой забавные воспоминания о занятиях любовью могут быть ярче оргазмов. Россияне рассказали порталу «Страсти» свои истории про секс, который… явно пошел не по плану.
Алина, 25 лет
Встречалась с мужчиной, думала у нас серьезные отношения. Все очень быстро закрутилось, и я была так страшно в него влюблена, что не замечала очевидного: я ему нужна только для интима. Случилась очередная наша встреча, дело было у него дома. Всё происходило на кухонном столе, который и так сильно шатался. Я очень худая при маленьком росте. Он крупный с лишним весом. И вот, я уж не знаю как, он облокотился на этот стол, что он не выдержал и рухнул. Я сильно ушиблась и никакого желания на продолжение у меня уже не было. Он продолжил ко мне лезть, но я сказала, что мне больно, не могу прям сейчас. Его реакция — это что-то с чем-то. Он сказал, что вызовет мне такси (которое, кстати, мне пришлось оплатить самой) и отправил меня домой. После этого он больше мне не звонил. Получается, он обиделся, что я ему отказала в продолжении. Видимо не привык к отказам…
Жанна, 27 лет
Восемь месяцев у меня не было секса, уже сил нет терпеть — мастурбация не удовлетворяла. В Интернете познакомилась с парнем, возраст в анкете не был указан, но на вид ему было лет 25: высокий, здоровый, с бородой. Пару раз сходили в кино/кафе. Я напрямую сказала, что мне эти свидания не нужны, встречаюсь с ним ради интима. Он соскучился написал, приехал, и мы переспали. Прошло недели три, всё хорошо было, а потом мне неожиданно позвонили в дверь… На пороге стояла женщина, которая чуть не дала мне в глаз. Оказывается, она — мама моего ухажера. Выяснилось, что ему 18 лет, а я, сволочь старая, его совратила. Кто кого еще совратил? Он в постели такое вытворяет, что не каждый 30-летний сумеет.
После скандала я ему позвонила, но он меня послал и бросил трубку. Ну, думаю, связываться больше с ним не буду, заблокировала его. Потом снова ко мне приходил — дала слабину, и мы переспали, второй раз отправила к ровесницам.
Ну, думаю, больше такого не повторится, буду теперь осторожнее. После я познакомилась с таксистом: приятный мужчина лет 40. Стал часто около работы моей крутиться, подвозить бесплатно. Месяц мы повстречались, переспали. И снова… стук в дверь. В глазок смотрю: орет мать 18-летнего. Я ей говорю, что сына ее уже давно не видела. А она мне: «Открывай, потаскуха малолетняя, у тебя там мой муж». Таксист бегает вещи свои собирает, пытается через балкон уйти, я только и успела спросить, есть ли у них в семье ещё мужчины, он буркнул, что нет и спрыгнул. Мамане дверь открыла, она убедилась, что никого нет и ушла.
Николай, 39 лет
Отличная романтическая история: привёл девушку к себе домой. Кино, вино и домино, мы уже лежим целуемся, раздеваемся, все супер.
Дальше несу её в спальню, начинаем заниматься сексом, и тут прибегает мой мопс и начинает испражняться прямо на нашу постель отборным поносом, как бешеный! Вот такой «романтик» получился.
Дарья, 30 лет
Как-то познакомилась с парнем в клубе. Поехали к нему, слово за слово, и понеслась: потрясающий секс, страсть, все дела… И в самый ответственный момент он вдруг останавливается, пристально смотрит на меня и выдаёт: «Какие у тебя круглые ноздри, они идеально круглые! Дай сфотографирую!» Подрывается и бежит за телефоном. Естественно, закончить мы так и не смогли, гуглили фотки ноздрей, сравнивали и смеялись до утра. Так у меня появился любимый, вместе четыре года, и всё благодаря моим ноздрям.
Евгения, 31 год
Как-то раз я познакомилась с парнем на сайте знакомств. Встретились, погуляли. Я сразу не заметила, что надо было брать руки в ноги и бежать, потому что он задавал какие-то странные вопросы (у меня довольно низкий голос, и он раньше не встречал таких девушек, что вызвало огромную кучу вопросов, как так случилось).
Но потом началось самое интересное! Мы попали под сильный дождь, когда он меня провожал до дома, и я ему предложила зайти (уже было всё равно на тот момент, будет секс или нет, потому что как собеседник оказался не очень, интересы совершенно разные и т. д). И тут он меня начал, собственно, к сексу и склонять, но вдруг его внимание зацепило то, что в моей квартире нет ни одной детской фотографии. И после этого он сделал вывод, что я, значит, бывший мужик, который сменил пол и теперь специально заманивает «нормальных мужиков» к себе домой, чтобы их «отстрапонить»! Когда я смеялась над этими умозаключениями как конь, он решил, что я должна ему предоставить свидетельство о рождении и тогда он подумает, будет ли он со мной заниматься сексом или нет. В конце концов, я его выставила мокрого за порог, и он мне ещё три дня написывал, что как только пришлю подтверждающие документы, то сразу приедет заняться со мной страстным сексом.
Александр, 30 лет
Моя девушка в начале наших отношений оказалась девственницей. Когда я узнал об этом, перестал настаивать на сексе, так как и у меня не было опыта с невинными. Спустя полгода отношений начала говорить мне: «Давай уже, пора». Ну вот и наступает час икс: я волнуюсь, вида, естественно, не показываю, стараюсь всё делать максимально аккуратно, при этом у неё всё равно болит. Пошла кровь, увидев это, она отталкивает меня и орёт: «Я передумала! Верни все обратно! Хочу, чтобы обратно!» Я был просто в шоке.
Валентина, 22 года
Отмечали день рождения подруги в ресторане чисто женской компанией. Рядом за столиком сидели и выпивали два парня. Я сразу обратила внимание на одного из них: красавец, такой весь притягательный и обаятельный. Я заметила, что он тоже пялится на меня. У меня аж ноги дрожали, так меня «штырило» от него. Под конец вечера, когда уже все были изрядно выпивши, он подошёл ко мне и шепнул на ушко, что я ему понравилась, и он хотел бы со мной познакомиться. В тот момент меня словно током пронзило, и всё ушло вниз живота бабочками, я готова была «отдаться» ему уже там. Мы вышли на улицу покурить и пообщаться, и он пригласил продолжить вечер с ним, а затем поехать в гостиницу.
Мы пошли гулять по городу, было лето, тепло, романтика… Зашли в ещё одно заведение подзаправиться алкоголем и отправились в гостиницу. Я сама уже дико ждала этого момента. Мы провели чудесную ночь, оба кайфовали. На утро он сопроводил меня до дома на такси, сказал «спасибо» и протянул пятитысячную купюру. Сами понимаете, в каком состоянии я была утром, сразу ничего не поняла, взяла деньги, он поцеловал меня в щечку, и я пошла домой, а он уехал. Только потом я сообразила, что он даже не взял у меня ни номер телефона, ни соцсети и дал денег, как девушке с низкой социальной ответственностью…
Наталья, 28 лет
Моя старшая сестра училась в медицинском вузе. Будучи студенткой, во время своего первого секса она огрела своего партнера по голове… учебником по стоматологии. Видите-ли, она не знала, что во время интима мужчина двигается. По ее мнению, он должен просто лежать на ней, а этот — извращенец какой-то!
Анна, 40 лет
В 18 лет решила заняться сексом с молодым человеком… на крыльце детского сада. Это было летом, сторож где-то пропадал. Меня тогда это не сильно интересовало. Но, самое смешное, я тогда и подумать не могла, что через 10 лет мой ребенок будет ходить именно в этот детский садик и играть на той самой веранде!
Татьяна, 37 лет
Не скажу, что было мерзко, но нелепо — да. Во время процесса парень завопил: «Что ты делаешь?!», отскочил в противоположную сторону комнаты. Я уточнила, что именно такого я «делаю»? Он возмущенно сказал: «Зачем ты шевелишься?!»
Юлия, 28 лет
Мой дедушка умер лет 25 назад. Но моя овдовевшая бабушка «обожает» давать советы интимного характера, чтобы я их применяла со своим мужем. Она мне постоянно твердит, что сексом нельзя заниматься каждый день, строго настрого! Однажды я решилась спросить, почему она так считает. На что последовал ответ: «А ты думаешь, чего дед так рано помер?».
Антон, 34 года
Решил заняться сексом с девушкой в машине. Предвкушая романтику и уединение, мы уехали за город. Нашли местечко недалеко от площадки отдыха дальнобойщиков. После замечаю, что мимо моей машины проезжают КамАЗы, в которых мужики смотрят на нас с открытыми ртами. Оказалось, что девушка ногой со скорости сняла, а там дорога с небольшим уклоном, и это не КамАЗы ехали мимо нас, а мы мимо них.
Эвелина, 29 лет
Пришла в дурные головы идея поэкспериментировать в сексе. Так как игрушек дома нет, решили меня намазать чем-нибудь вкусненьким. Но сладенького не хотелось. Взяла соус, который понравился мужу, все сделала, как положено. Попробовал и выдал: «Не, просто слизывать не вкусно, сейчас сухарики принесу». На часах два ночи, я голая, обмаханная соусом тартар, и он счастливый с пачкой сухариков в руках. Осталось только облиться пивом для закрепления эффекта.