«Я вложил в инструменты 20 тысяч, а за полгода сколотил 500»: сколько зарабатывают «мужья на час» и на что согласны ради денег
© Предоставлено Иваном Захаровым
Услуги сантехника, электрика, сборщика мебели – сейчас вы редко найдете объявления с таким описанием. Домашних мастеров переименовали в «мужей на час». Именно такими предложениями пестрят известные сервисы.
По сути, это обычные мастера: сделать мелкий ремонт, установить смеситель, повесить карниз или полку, собрать мебель – их профиль. Работа не подразумевает отношения и контакт, хотя название у этого рода деятельности, прямо скажем, двусмысленное. Или мы ошибаемся? А есть ли «жена на час» и можно ли так называть помощника по дому?
Сайт «Страсти» решил найти рукастых через популярные объявления. И мы попытались разобраться, сколько платят «умельцам на час», какие услуги приходится оказывать и как к подработке относятся родные.
Найти подобные предложения совсем не трудно. Сервисов много, а еще больше услуг, которые предлагают мастера.
Мужчины с радостью откликались на наши запросы, они не стесняются своей подработки и готовы общаться. «Жену на час» найти уже сложнее. На Профи.ру таких нет. «Жены на час», публиковавшие объявления на Авито, преимущественно реагировали на просьбу ответить на вопросы грубо.
Одна из них согласилась, а увидев вопросы, прислала сообщение: «Если я расскажу, как есть, и отвечу на вопросы, ваша статья не удастся. У меня несуразная ситуация, я спонтанно и случайно там оказалась. Если буду отвечать правду, рухнет вся ваша затея».
А кто-то из прекрасной половины и вовсе оказался мужчиной – под именем Оксана. Ему 39 лет, женат, четверо детей. Он дал короткие ответы.
«Интим предлагают все время, не зная, что убирать приеду я. Работал поваром, сварщиком. Сегодня в основном таксую», - поделился он.
На вопрос, почему зарегистрировался на площадке под женским именем, сказал: «Меняю аккаунты, потому как многие пишут отзыв, что убирается мужчина. Мужчина-уборщик не принято, но зато допы, когда просят розетки починить, шкаф собрать, не проблема».
Очевидно, «муж на час» и женский аналог профессии – очень популярная и востребованная услуга. Другое дело, что, как и везде, там встречаются необычные и выходящие за рамки рабочих обращения. По грубым ответам женщин и настороженности мужчин понятно, что не все понимают истинное предназначение «мужей/жен на час» и думают, что все можно купить, забывая, что ассортимент их услуг строго ограничен.
Настоящий же «муж на час» - Иван, ему 35 лет, более 10-ти он занимался складской деятельностью. За это время набрался опыта и научился многому из того, что сейчас ему особенно нужно. Приехав в Москву, Иван с трудом сводил концы с концами: получал мало, подрабатывал курьером и мечтал изменить свою жизнь.
«Курьеров много, все зарабатывают скромные деньги, а это такой же напряженный труд. Уже летом 2023 года зарегистрировался на Профи.ру и постепенно начал заниматься услугами мужа на час, в частности, сборкой мебели».
Иван стал получать заказы и «прокачивать» анкету. Клиенты обращались, чтобы починить освещение, установить люстру на натяжной потолок. Иван начал вкладываться в инструменты, поначалу брал за услуги недорого.
«Первый комплект взял за 4800: сверла, дрель, отвертки. Потом заказал второй комплект ключей – туда входили торцевые головки, уровень, прищепки. Обошлось в сумму около 5 тысяч. У меня было два чемодана. Располагая этими инструментами, докупая что-то дополнительно из мелочей, брал за услуги недорого, понимал, что большим спектром я не располагал», - вспоминает Иван.
Иван на Профи.ру всего год, но уже наработал свою клиентуру. Так что к нему обращаются как новые, так и старые заказчики: просят привинтить, прикрутить, смонтировать, повесить. Иван говорит, что обладает всеми этими компетенциями. Его основной профиль – сборка мягкой и корпусной мебели.
За все время работы «мужем на час» случалось так, что приходила некачественная мебель, и у Ивана не всегда получалось ее собрать. Поэтому, говорит он, из 54 отзывов на сайте 4 отрицательные.
«Я стал работать над ошибками и начал понимать, что для этого (сборки мебели – прим.) нужны были дополнительные инструменты. К осени 2023 года я приобрел перфоратор. Откладывал деньги. Иногда собирал мебель допоздна: возвращался домой в час-два ночи. После основной работы, где был график 3/3, я приезжал к клиенту недалеко от дома, собирал мебель», - рассказал собеседник.
По словам Ивана, услуга «мужа на час» популярна, а теми умениями, что есть у него, обладает малый круг людей.
«Сборщиков, действительно, сейчас очень мало в отличие от курьеров, водителей, маркетологов, продавцов, кассиров, менеджеров, юристов. Если посчитать по Москве, то найдется примерно тысяча сборщиков на весь мегаполис. У всех мебель, люди делают ремонты, а собрать ее нет навыков», - размышляет Иван.
За все время работы «мужем на час» брался за разные заказы: от ремонта сантехники до сопровождения маломобильного человека, оказывал услуги трезвого водителя. Иван отучился на права, чтобы управлять любой трансмиссией. Иногда люди доверяют автомобиль, чтобы он отвез их из одного места в другое.
Говоря о доходах в этой сфере, Иван отметил: «Люди зарабатывают на услуге «муж на час» хорошие деньги. У меня есть специальная сумка, она весит 15 кг, там вода, перфоратор, шуруповерт, все сверла, отвертки, молотки, плоскогубцы. В Москве выгодно работать. Я вложил в инструменты 20 тысяч, а за полгода сколотил 300-500. Инструменты себя окупили в десятикратном размере».
Иван признается: обращаются клиенты разных возрастов, но с молодыми проще, они не задают нелепых вопросов. Он привык общаться с заказчиками по принципу «вопрос-ответ»: объясняет коротко и ясно, человек должен понять, что встретил специалиста. На начальных этапах Ивану было трудно отвечать на какие-то вопросы. Сейчас может объяснить, дать рекомендации.
«Женщины и девушки обращаются чаще, потому что они в этом не понимают», - поделился Иван.
Диапазон заработка у домашних мастеров разный – у нашего собеседника получается «делать» по 5-7 тыс. в день.
На вопрос, как окружающие реагируют на то, чем он занимается, признался, что никогда не сталкивался с критикой. Родные и знакомые удивляются, какими услугами он располагает, считают это нонсенсом.
Мы поинтересовались, случалось ли в работе, что женщины предлагали интим.
«Ни разу такого не было. Я верен своему партнеру, состою в отношениях. Мне незачем на это идти», - заявил Иван и добавил, что осознает возможные последствия таких «проступков».
В работе Ивана бывают свои нюансы: не всегда мебель качественная, да и фурнитуру порой не докладывают.
«Странный и нелепый заказ у меня был в августе 2023 года. Я приехал к клиенту собирать кровать с подъемным механизмом, двухместную, евро. Начал снимать упаковку и оказалось, что нет фурнитуры, крепежа не было вообще. А основание оказалось сборное. Я отправился в магазин за комплектующими, чтобы найти подходящие болты и шурупы, гайки, шайбы. Поехал за уголками, мне нужно было 4 штуки, повезло, нашел последние. Они меня спасли, я был рад. Чтобы собрать кровать, приезжал к клиенту 4 раза. Вопрос решил, клиент благодарил. Изначально я просил за работу 2,5 тысячи, а он мне отправил 6 тысяч, а также расходы на инструменты и материал. Суммарно получилось 8 тысяч. Я получил эти деньги и был рад. Он написал положительный отзыв. Это был необычный и трудный заказ, пришлось проявлять смекалку и инженерное мышление», - делится Иван. Мужчина любит свое дело и занимается им с огромным удовольствием, но признается: считать это основным заработком нет смысла.
«Это как подработка. Случается, что работы нет, а заказы спасают. Но опять же бывает пусто, бывает густо», - рассказал Иван.
Он любит общаться с людьми и находить общий язык. Многие встречают его гостеприимно: кормят, угощают кофе/чаем, помогают решить задачу. С некоторыми не хотелось расставаться, настолько позитивные клиенты попадаются на сайте.
«Есть гостеприимные люди, и я им благодарен за теплый прием. В основном мне встречаются такие: с ними приятно пообщаться, обсудить наболевшие проблемы, поделиться опытом. Ты не устаешь от физического труда, это своего рода разгрузка и разрядка. Муж на час и жена на час располагают многими услугами: что ты умеешь, то и делаешь, и зарабатываешь хорошие деньги. Лично моему человеку хочется, чтобы я был рукастым мужчиной. Я им являюсь и прокачиваю себя. Мечта есть – стать хорошим специалистом, чтобы всегда была работа. Услуга муж на час/жена на час – это очень увлекательная, высокооплачиваемая и интересная работа, но считать ее за основную – путь в никуда. Это хобби, увлечение», - заключил Иван.