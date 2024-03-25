«Я вложил в инструменты 20 тысяч, а за полгода сколотил 500»: сколько зарабатывают «мужья на час» и на что согласны ради денег

Найти подобные предложения совсем не трудно. Сервисов много, а еще больше услуг, которые предлагают мастера.

Мужчины с радостью откликались на наши запросы, они не стесняются своей подработки и готовы общаться. «Жену на час» найти уже сложнее. На Профи.ру таких нет. «Жены на час» , публиковавшие объявления на Авито, преимущественно реагировали на просьбу ответить на вопросы грубо.

Одна из них согласилась, а увидев вопросы, прислала сообщение: «Если я расскажу, как есть, и отвечу на вопросы, ваша статья не удастся. У меня несуразная ситуация, я спонтанно и случайно там оказалась. Если буду отвечать правду, рухнет вся ваша затея».

А кто-то из прекрасной половины и вовсе оказался мужчиной – под именем Оксана. Ему 39 лет, женат, четверо детей. Он дал короткие ответы.

«Интим предлагают все время, не зная, что убирать приеду я. Работал поваром, сварщиком. Сегодня в основном таксую», - поделился он.

На вопрос, почему зарегистрировался на площадке под женским именем, сказал: «Меняю аккаунты, потому как многие пишут отзыв, что убирается мужчина. Мужчина-уборщик не принято, но зато допы, когда просят розетки починить, шкаф собрать, не проблема».

Очевидно, «муж на час» и женский аналог профессии – очень популярная и востребованная услуга. Другое дело, что, как и везде, там встречаются необычные и выходящие за рамки рабочих обращения. По грубым ответам женщин и настороженности мужчин понятно, что не все понимают истинное предназначение «мужей/жен на час» и думают, что все можно купить, забывая, что ассортимент их услуг строго ограничен.