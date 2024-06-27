Я и моя тень: три истории близнецов, которые выбрали одну профессию на двоих
© Freepik
Наверняка у многих была в детстве мечта — иметь сестру или брата-близнеца. Про шалости похожих друг на друга детей регулярно снимают фильмы. Но как это, когда в мире есть твоя полная копия? Часто их сходства не ограничиваются внешностью. Порой привязанность становится настолько сильной, что они одинаково думают и читают мысли друг друга. Портал «Страсти» собрал истории близнецов, которые решили идти рука об руку и во взрослой жизни, выбрав одну профессию на двоих.
«У нас ментальная связь»: история близнецов-ветеринаров из Иркутска
Близнецы Наталья и Анна Филимоненковы с детства обожают животных. 10 лет назад они открыли в Иркутске ветеринарный центр. Сестры руководят клиникой совместно, и уже не представляют, как это — работать по одиночке.
— Мы решили стать ветеринарами, когда были маленькими, — рассказывает Наталья Филимоненкова. — Другую профессию даже не рассматривали. Все получилось спонтанно — одна предложила, другая поддержала, но как конкретно появилась идея лечить животных я уже даже не помню. Может быть, на нас повлиял «Айболит», которого читала в детстве мама. Знаю только, что мы всегда любили братьев наших меньших. В семье ветеринаром был только прадедушка, родители работают в другой сфере. Вариант поступления на врача мы не рассматривали — животные нам ближе, они более беззащитные.
Вообще мы родом из Москвы, в Иркутске живут наши родственники, поэтому все детство провели в этом городе. По определенным обстоятельствам нам пришлось к ним переехать. Уровень ветеринарии тогда там был очень слабым, и мы решили создать свою клинику, соответствующую всем современным стандартам качества. Сейчас у нас два филиала, осенью откроем еще диагностический центр для животных.
Руководим компанией мы совместно. В основном сейчас занимаемся организационными вопросами, но лечим и оперируем животных, когда необходимо. Мне кажется, залог успеха в любом бизнесе — найти единомышленника. Нам повезло в этом плане максимально: с сестрой полностью совпадают взгляды и ценности. Объединяет еще и одинаковое воспитание, родственные связи. Поэтому мы не ругаемся.
Из-за сильного сходства нас постоянно путают на работе. Бывало, что я отдежурю, и пациент приходит на повторный прием спустя сутки, а его встречает сестра. В глазах удивление и вопрос: «Вы что тут, нон-стоп работаете?!».
Порой мы хитрили — летали на самолете по паспортам друг друга, даже за границу. Пользовались сходством и во время учебы в университете, но не прям специально: просто не уточняли, кто есть кто, если видели, что нас путают.
Мы часто проводим время вместе с сестрой не только на работе, но и в обычной жизни. Постоянно ездим отдыхать. Я уверена: у близнецов точно есть ментальная связь, и она гораздо сильнее, чем у обычных людей. Уже не представляю, как бы сложилась моя жизнь без Ани.
«По характеру мы два совершенно разных человека»: как братья-близнецы стали полицейскими в Пензе
В Пензе 23-летние Никита и Данила Каменевы уже более трех лет служат в полиции. На работу один брат привел другого за компанию. В детстве они часто пользовались своим сходством во время игр, но на службе молодые люди серьезны и ответственны.
— Когда мы были маленькими, мама старалась, чтобы мы везде были вместе: ходили на кружки, в секции, ездили в лагеря, носили одинаковую одежду, — рассказывает Данила. — В патрульно-постовую службу сначала устроился Никита: его на собеседовании спросили, есть ли еще кто-то на примете, кто мог бы пойти работать. В итоге он позвал меня за компанию.
В детстве часто пользовались своим сходством. Однажды в лагере наша команда почти выиграла в эстафете: нужно было два круга по стадиону пробежать. Я на старте «рванул», не экономя силы, после забежал в кусты, и брат вышел оттуда в одинаковой одежде и отправился на второй круг. Вы бы видели лицо судьи, который стоял и недоумевал: «Откуда у него столько сил, все на одном дыхании, и темп даже не сбавил?!». Экзамены сдавали друг за друга, один мог лучше другого знать предмет.
В личной жизни не пробовали подменять друг друга на свиданиях. Все-таки мы достаточно сильно отличаемся — даже походка у нас разная. Но, конечно, девушки восторгаются наличием брата-близнеца, это же все-таки редкость.
Самое смешное, что мы маленькие дразнили полицейских. Путали их своим сходством и вводили в заблуждение, а теперь сами служим закону. Мне нравится работа, поскольку она полезная для общества: хочется, чтобы в стране был порядок.
Есть стереотип, что братья и сестры всегда не разлей вода, но это далеко не так. Проводить с человеком все свое время 24 на 7 — это непросто, скажу я вам. Но, несмотря на это, ссор у нас практически не было. По характеру мы два абсолютно разных человека. Я более мягкий, Никита — пожестче, хотя все говорят, что с виду кажется, будто я злее. Брат более ответственный, в отличие от меня. Но мы оба уравновешенные: надо сильно постараться, чтобы вывести нас из себя.
Вышли замуж за друзей: история близняшек-инженеров из Архангельской области
Александра Иванова — родом из города Няндома Архангельской области. У девушки есть сестра-близнец Дарья: они работают вместе в строительной сфере, но в разных компаниях. Саша признается, что Даша для нее самый близкий человек, без которого ей сложно представить свою жизнь.
— Мама узнала, что у нее родятся близнецы только на 30 неделе беременности — раньше на УЗИ не могли на ранних сроках разглядеть второго ребенка. В роду мы не первые: у бабушки по маминой линии были два брата-близнеца, но они умерли во время Великой Отечественной войны. Также у нас есть старшая сестра, которая старше нас на девять лет.
Мы однояйцевые близнецы, но внешне были похожи только в детстве. С возрастом стали отличаться, однако до сих пор находятся люди, которые нас путают. Характеры у нас практически одинаковые, но Даша поувереннее, чем я. Полностью совпадают и вкусовые привычки.
С самого детства мы всегда были вместе и одинаково одевались, правда, бывало, что дрались, но быстро мирились. Лет в 14 конфликты прекратились совсем, только порой спорили и не разговаривали друг с другом максимум 15 минут. Нам всегда было интересно друг с другом, поэтому, естественно, и друзья у нас общие.
Нашим сходством мы практически не пользовались, так как думали, что окружающие нас не спутают. Единственное — одна могла выдать себя за другую во время разговора по телефону. Мы всегда друг другу все рассказывали и были в курсе своих жизней, поэтому могли общаться за сестру. Голос у нас одинаковый, его до сих пор никто не отличает.
После окончания школы мы поступили в строительный техникум, а потом в университет в Санкт-Петербурге. Работаем инженерами производственно-технического отдела в разных компаниях: считаем объемы работ, чертим исполнительные схемы. Профессия техническая, но интересная. Нам эта отрасль нравится из-за хорошего дохода и большого выбора направлений в работе.
Даша первая нашла свою любовь в общежитии, а я часто бывала в компании с другом ее супруга: они жили в одной комнате. Так мы вышли замуж за друзей. У меня есть сын, ему четыре года. На родах меня поддерживала сестра — куда же без нее. Правда, у Даши пока нет детей.
Мы очень дружны, сестра — самый близкий человек и лучшая подруга. Я живу сейчас в Северной столице, а Даша полтора года назад переехала в Москву. Тогда мне было, конечно, очень тяжело: я думала, что ничего хуже этого быть не может, особенно в первый месяц. До сих пор мы ежедневно общаемся по видеосвязи. Даже на расстоянии мы чувствуем настроение друг друга: Даша часто звонит, когда мне грустно и так же делаю я.