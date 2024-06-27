Я и моя тень: три истории близнецов, которые выбрали одну профессию на двоих

Руководим компанией мы совместно. В основном сейчас занимаемся организационными вопросами, но лечим и оперируем животных, когда необходимо. Мне кажется, залог успеха в любом бизнесе — найти единомышленника. Нам повезло в этом плане максимально: с сестрой полностью совпадают взгляды и ценности. Объединяет еще и одинаковое воспитание, родственные связи. Поэтому мы не ругаемся.

Из-за сильного сходства нас постоянно путают на работе. Бывало, что я отдежурю, и пациент приходит на повторный прием спустя сутки, а его встречает сестра. В глазах удивление и вопрос: «Вы что тут, нон-стоп работаете?!».

Порой мы хитрили — летали на самолете по паспортам друг друга, даже за границу. Пользовались сходством и во время учебы в университете, но не прям специально: просто не уточняли, кто есть кто, если видели, что нас путают.

Мы часто проводим время вместе с сестрой не только на работе, но и в обычной жизни. Постоянно ездим отдыхать. Я уверена: у близнецов точно есть ментальная связь, и она гораздо сильнее, чем у обычных людей. Уже не представляю, как бы сложилась моя жизнь без Ани.

«По характеру мы два совершенно разных человека»: как братья-близнецы стали полицейскими в Пензе

В Пензе 23-летние Никита и Данила Каменевы уже более трех лет служат в полиции. На работу один брат привел другого за компанию. В детстве они часто пользовались своим сходством во время игр, но на службе молодые люди серьезны и ответственны.

— Когда мы были маленькими, мама старалась, чтобы мы везде были вместе: ходили на кружки, в секции, ездили в лагеря, носили одинаковую одежду, — рассказывает Данила. — В патрульно-постовую службу сначала устроился Никита: его на собеседовании спросили, есть ли еще кто-то на примете, кто мог бы пойти работать. В итоге он позвал меня за компанию.

В детстве часто пользовались своим сходством. Однажды в лагере наша команда почти выиграла в эстафете: нужно было два круга по стадиону пробежать. Я на старте «рванул», не экономя силы, после забежал в кусты, и брат вышел оттуда в одинаковой одежде и отправился на второй круг. Вы бы видели лицо судьи, который стоял и недоумевал: «Откуда у него столько сил, все на одном дыхании, и темп даже не сбавил?!». Экзамены сдавали друг за друга, один мог лучше другого знать предмет.

В личной жизни не пробовали подменять друг друга на свиданиях. Все-таки мы достаточно сильно отличаемся — даже походка у нас разная. Но, конечно, девушки восторгаются наличием брата-близнеца, это же все-таки редкость.