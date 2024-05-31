Воды отошли на кота: 12 историй о самых странных и необычных родах
© Freepik
Многие беременные женщины боятся того часа икс — родов. Процесс появления ребенка на свет обычно ассоциируется с мучительной болью, криками и сильным стрессом. Но даже в такой важный момент случаются казусы. Портал «Страсти» собрал истории самых интересных и необычных родов, которые заставят улыбнуться будущих мам.
Два раза не довезли до роддома
«Я мама двоих сыновей, и обоих я родила… в машине скорой помощи. Когда была беременна старшим, в момент появления ребенка на свет я гостила в деревне, где есть только фельдшерский пункт. ПДР (дата появления малыша на свет — прим. «Страсти») стояла на 15.10, а все случилось 02.10. Роды были стремительными, чуть-чуть не успели довезти. „Скорая“ приехала быстро — минут через 15 после звонка. Думала все пойдет, как надо, но в дороге начали отходить воды. Фельдшер и акушерка из приемного отделения просто молодцы, легко справились. Водителю я бы вообще памятник поставила: промчал нас с ветерком почти 40 км за 10 минут по трассе. Ну, а как остановились, так сразу же родила. Второй раз ситуация повторилась — я поехала в эту же деревню к свекрови, поскольку была полная уверенность, что все успеем и не останемся с ночевкой. Но судьба распорядилась иначе. И снова роды были стремительными — все произошло меньше чем за час».
«Хохотала вся бригада»
«Подруга у меня большой перфекционист. Как она готовилась к появлению малыша, это отдельная история. Стандартных сумок в роддом ей явно не хватало — она хотела предусмотреть все. И малыш, видимо, решил над ней пошутить. Когда она родила, медсестры протягивают орущего малыша маме, попутно восхищаясь богатой шевелюрой, с которой родился сынок. А она в ужасе говорит: „Господи! Я же расческу с собой не взяла! Чем я это расчесывать буду?!“ Хохотала вся бригада. Сказали, что так в их практике впервые реагируют на ребенка».
Смех ускоряет роды
«Первые роды не очень помню, во вторые остались в моей памяти. На потугах, когда головка вышла на половину, я спросила у врачей: „Почему, когда я закрываю глаза, мне темно?! Это нормально?!“ Они начали смеяться, и я вместе с ними, осознав, какую чушь сказала. В итоге, благодаря этому, вышла головка».
Молодость все прощает
«Мои роды были 12 лет назад, и прошли они интересно. ПДР мне ставили на конец апреля. Я тогда была студенткой и жила в общежитии. 3 апреля ночью у меня начали отходить воды, и я даже не вызвала „скорую“. Дождалась утра и спокойно поехала на такси в роддом, чувствовала себя хорошо. Мне сделали кесарево сечение, малыш родился здоровым. Сейчас вспоминаю все это с ужасом, конечно, не от большого ума это все».
Пострадавший кот
«У меня совершенно по-дурацки отошли воды. В тот день я наклонилась, чтобы шваброй в совок мусор собрать. Тут сзади ко мне стал приставать любимый котяра мужа и ластиться о ноги. Внезапно случилась авария: хлоп, и все полилось на пушистого питомца. Полное недоразумение было на лице, как у него, так и у меня. Муж внезапно залетает на кухню и его первой фразой было: «Ты что с котом сделала?!»»
«Волосики хочу посмотреть»
«У меня было трое родов: естественные и два кесарево. Первый раз у меня начались схватки, и меня привезли в роддом. Они были не очень сильными, вполне терпимыми. Во время беременности я поправилась на 42 кг и практически ничего не видела из-за живота, поэтому нужна была помощь медсестер даже, чтобы улечься на кровать. Мне помогли забраться на металлические кровати — они были очень высокими, и самостоятельно я лечь не могла даже с ростом 168 см. Только я задремала, меня разбудили и повели в процедурный кабинет. Там медсестра говорит, что нужно ставить укол. Я начала спрашивать, что за укол, поскольку у меня была аллергия на «горячий укол» для беременных, и я об этом предупреждала врачей. Но конкретно тут она не говорила, что за препарат. Карательная гинекология во всей красе. Медсестра начала раздражаться, не понимая, почему я ее так допытываю, а я боялась именно из-за аллергии. Внезапно она переворачивает карту и видит, что некоторые препараты в ней зачеркнуты красным. Я ей объясняю: «Представьте, сейчас бы у вас упала в обморок 100-килограммовая женщина, кто бы за это отвечал, и как бы вы меня подняли?».
Ночью мне так и не удалось поспать, а под утро мне поставили седативный препарат, чтобы я отдохнула. Сильные схватки начались уже в районе 9 утра, и я думала, что мне будут делать кесарево — плод был очень большой. Но случилась пересменка, и зашедшая ко мне в палату акушерка безапелляционно сказала: «Родишь сама!». Тут начались сильные схватки и паника. Но акушерки говорили пока ждать. Прошло несколько минут, и хлынули воды — я почувствовала, как ребенок опустился. Позвала медсестер, и они сказали идти мне в родовую (она находилась рядом). Но я не то, что идти, я встать не могла, а головка малыша уже виднелась. В итоге ко мне позвали народу, помогли поднять. «Пингвинчиком» я пошла в родовую, захожу, а там стол опять высоченный!
Мне поставили ступеньки, я поворачиваюсь лицом к нему, но он такой узкий. Я встала на четвереньки, попой к врачам, и я понимаю, что не могу развернуться — иначе просто с него свалюсь. Я стою и ору, а они смеются и говорят: «Ну так у нас еще никто не рожал!» В итоге помогли мне развернуться, и процесс прошел быстро, за четыре схватки. Но еще смешная ситуация была, когда голова ребенка вышла, я начала загибаться. Мне акушерка говорит: «Ты куда?!». Я сказала: «Волосики хочу посмотреть!».
Вторые роды были почти через 15 лет, когда мне было 36 лет. Я хотела детей, но очень долго не получалось. Они были партнерскими, и 19 января, в день крещения, мы поехали в роддом. Мы с ним танцевали и ждали момента появления малыша на свет: супруг даже принес камеру в роддом и штатив. Но всех врачей смущало, что отсутствуют признаки родов — схватка идет, а я молчу. Никакой реакции нет. В итоге доктора предложили кесарево, иначе процесс мог пройти травматично. Я хотела сделать его под общим наркозом, но меня начали уговаривать поставить эпидуральную анестезию. Долго не соглашалась, но в итоге меня убедили. В ту беременность мне казалось, что мой живот еще больше, и как будто ребенок лежит поперек. И они пытаются меня согнуть, чтобы вставить иглу меж позвонков, но живот мешает очень сильно. Потом, наконец, ее воткнули — было дико больно. Я начала кричать, и врач очень удивился, потому что такой реакции не должно быть. С третьего раза все получилось, и меня положили и стали пристегивать ремнями. Настрой был хороший, анестезия начала действовать. Врачи приступили к операции, но внезапно я ощутила дикую боль.
Доктор не понял, что происходит. Оказывается, меня обездвижили, но не обезболили, и я все чувствовала. Они забегали, начали кричать матом, медсестра бегает. Я кричу, а медсестра пытается мне что-то вколоть в капельницу со стороны левой руки, и в этот момент я от боли сломала им стол. Я вырвала ремни, которыми были прикручены руки, и я схватила акушерку, вцепившись ей в спину. Я кричу, она орет от боли, врачи матерятся, а я даже не соображала, что делаю. Потом врачи поставили укол, который меня «вырубил». Когда все закончилось, анестезиолог извинялся, но это была не их ошибка, видимо просто меня «не брало». У медсестры спина была черная из-за синяка, я перед ней извинилась за причинённый вред».
«Выйду ночью в поле с конем»
«Положили меня на операционный стол, поставили эпидуральную анестезию, но про ширму вспомнили только, когда начали резать. От увиденного я почувствовала, что теряю сознание. Анестезиолог побежал за лекарством, после которого я ощутила себя в караоке-клубе. На всю палату орала: „Выйду ночью в поле с конем“, „Танцуй, шальная императрица“ и другие известные песни. После я пыталась выгнать анестезиолога из палаты, аргументируя это тем, что вижу его первый раз — он молодой и красивый, а я не накрашена и абсолютно голая. По пути в реанимацию я их уверяла, что дойти могу сама, а на такси денег нет. На утро мне было очень стыдно».
Рисование йодом
«У меня было три кесарева. Второй раз меня по «скорой» привезли в роддом, прокапали и в операционную. Там, видимо, от волнения у меня рот не закрывался. Прикалывалась с медсёстрами, пока готовили — живот йодом или чем-то похожим мазали, я, помню, говорила: «А вы там что рисуете? Давайте золотые купола!»
В ванной и рядом с диваном
«Первого сына я рожала в частном роддоме с эпидуральной анестезией, полностью под присмотром врачей, которые хорошо ко мне отнеслись. Все прошло легко и относительно безболезненно. Но, когда я была беременна второй раз, мне не разрешили делать «эпидуралку», а я очень тяжело переношу боль. И в итоге я решилась на домашние роды. Нашла домашнюю акушерку и обо всем договорились. Успокаивало, что до роддома ехать семь минут, в случае чего. За полгода я изучила весь процесс так, что решила даже отказаться от акушерки. Только муж был в соседней комнате, но и его я просила лишний раз не выходить.
На 39-й неделе беременности я начала рожать. В тот день проводила трехлетнего сына в детсад, пришла домой, сварила суп, зажгла свечи и закрыла шторы. Когда схватки начали нарастать, набрала ванную, добавив в нее стакан морской соли. Все прошло хорошо — когда из воды малыша вытаскивали, постепенно раскрылись легкие, и он заплакал. Пуповины перевязали зубной нитью спустя час и обрезали. После вышла плацента, приехала домашняя акушерка, чтобы ее осмотреть. Также мы вызвали частного педиатра для осмотра ребенка.
У меня муж несколько дней ходил и повторял в восхищении: «Ну ты могëшь», а до этого, когда я ему сказала, что хочу рожать дома, он на каждый праздник, когда я у него спрашивала, что ему подарить, он отвечал: «Роды в роддоме». Так боялся, но потом как-то доверился мне, в итоге третий появился на свет на родовом стульчике, а четвертый — рядом с диваном».
«И хвостик купировали»
«Мы с мужем ветеринарные врачи. Роды прошли тяжело, 12 часов схваток, кесарево, реанимация. После наркоза я увидела улыбающегося мужа и спросила у него: «Ребенок жив? Прикус нормальный?», а он отвечает: «Да, и хвостик купировали»».
Роды с туалетной бумагой
«Перед тем, как рожать, почувствовала, что хочу в туалет. Взяла рулон бумаги, а акушерка говорит мне: «Девушка, вы рожаете — идем в родзал». Я ей: «Щас в туалет схожу и пойду». Она меня в родзал тянет, я давай упираться. В итоге взяла меня подмышки и понесла со словами: «Не переживай, сейчас и пописаешь и покакаешь». Так я с туалетной бумагой в руках и родила».
Окей, гугл
«Экстренно попадаю в роддом, схватки полным ходом, заходит молодой врач-мужчина и, улыбаясь, достает мобильный и говорит: „Окей, гугл, как принять роды?“. Я в шоке, ничего сказать не могу. А он: „Да не бойся, пошутил я!“. От страха я за два часа родила».