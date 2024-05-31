Воды отошли на кота: 12 историй о самых странных и необычных родах

«Выйду ночью в поле с конем»

«Положили меня на операционный стол, поставили эпидуральную анестезию, но про ширму вспомнили только, когда начали резать. От увиденного я почувствовала, что теряю сознание. Анестезиолог побежал за лекарством, после которого я ощутила себя в караоке-клубе. На всю палату орала: „Выйду ночью в поле с конем“, „Танцуй, шальная императрица“ и другие известные песни. После я пыталась выгнать анестезиолога из палаты, аргументируя это тем, что вижу его первый раз — он молодой и красивый, а я не накрашена и абсолютно голая. По пути в реанимацию я их уверяла, что дойти могу сама, а на такси денег нет. На утро мне было очень стыдно».

Рисование йодом

«У меня было три кесарева. Второй раз меня по «скорой» привезли в роддом, прокапали и в операционную. Там, видимо, от волнения у меня рот не закрывался. Прикалывалась с медсёстрами, пока готовили — живот йодом или чем-то похожим мазали, я, помню, говорила: «А вы там что рисуете? Давайте золотые купола!»

В ванной и рядом с диваном

«Первого сына я рожала в частном роддоме с эпидуральной анестезией, полностью под присмотром врачей, которые хорошо ко мне отнеслись. Все прошло легко и относительно безболезненно. Но, когда я была беременна второй раз, мне не разрешили делать «эпидуралку», а я очень тяжело переношу боль. И в итоге я решилась на домашние роды. Нашла домашнюю акушерку и обо всем договорились. Успокаивало, что до роддома ехать семь минут, в случае чего. За полгода я изучила весь процесс так, что решила даже отказаться от акушерки. Только муж был в соседней комнате, но и его я просила лишний раз не выходить.

На 39-й неделе беременности я начала рожать. В тот день проводила трехлетнего сына в детсад, пришла домой, сварила суп, зажгла свечи и закрыла шторы. Когда схватки начали нарастать, набрала ванную, добавив в нее стакан морской соли. Все прошло хорошо — когда из воды малыша вытаскивали, постепенно раскрылись легкие, и он заплакал. Пуповины перевязали зубной нитью спустя час и обрезали. После вышла плацента, приехала домашняя акушерка, чтобы ее осмотреть. Также мы вызвали частного педиатра для осмотра ребенка.

У меня муж несколько дней ходил и повторял в восхищении: «Ну ты могëшь», а до этого, когда я ему сказала, что хочу рожать дома, он на каждый праздник, когда я у него спрашивала, что ему подарить, он отвечал: «Роды в роддоме». Так боялся, но потом как-то доверился мне, в итоге третий появился на свет на родовом стульчике, а четвертый — рядом с диваном».