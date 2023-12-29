«Предложил посмотреть на труп»: истории о самых нелепых и странных свиданиях

Свидание ассоциируется у людей с романтикой: зажженными свечами, вкусным ужином и задушевными разговорами. Но не всегда все идет по плану. Порой встреча превращается в комедийный сериал или того хуже — фильм ужасов. Портал «Страсти» подготовил подборку самых нелепых и курьезных свиданий, о которых рассказали россияне.

Романтичный вечер превратился в аварию

Однажды поздно вечером приехали с мужем в нашу городскую квартиру (мы живем за городом с его родителями в большом доме). Взяли бутылочку шампанского, вкусняшек, накрыли стол в спальне, посидели, пообщались и, когда стало ясно, что хочется «полежать», я пошла в ванную. Муж расстелил постель, подготовил «реквизит», а я надела эротическое белье. Когда я выходила из ванной, поскользнулась на мокром кафеле, и, чтобы не упасть, ухватилась за то, что попалось под руку — это оказался кран горячей воды.

В итоге он отлетел, и горячая вода стала с большим напором бить в противоположную стену. Под нами живет пожилая пара: люди очень сложные. Постоянно были претензии, что мы хлопаем, топаем и т. д. Залить горячей водой их очень не хотелось… Я начала звать мужа, уворачиваясь от струй и брызг. Он прибежал, «лег на амбразуру» и мы, толкаясь попами в замкнутом пространстве, начали бороться с краном. Супруг бегал голышом на балкон за инструментом и запчастями. Я в это время держала шторку от ванны и направляла в нее поток воды. Затыкали, закручивали, но нашу конструкцию срывало. Кое-как нам все-таки удалось устранить аварию.