«Предложил посмотреть на труп»: истории о самых нелепых и странных свиданиях
Россияне рассказали о своих самых нелепых и провальных свиданиях.
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Свидание ассоциируется у людей с романтикой: зажженными свечами, вкусным ужином и задушевными разговорами. Но не всегда все идет по плану. Порой встреча превращается в комедийный сериал или того хуже — фильм ужасов. Портал «Страсти» подготовил подборку самых нелепых и курьезных свиданий, о которых рассказали россияне.
Романтичный вечер превратился в аварию
Однажды поздно вечером приехали с мужем в нашу городскую квартиру (мы живем за городом с его родителями в большом доме). Взяли бутылочку шампанского, вкусняшек, накрыли стол в спальне, посидели, пообщались и, когда стало ясно, что хочется «полежать», я пошла в ванную. Муж расстелил постель, подготовил «реквизит», а я надела эротическое белье. Когда я выходила из ванной, поскользнулась на мокром кафеле, и, чтобы не упасть, ухватилась за то, что попалось под руку — это оказался кран горячей воды.
В итоге он отлетел, и горячая вода стала с большим напором бить в противоположную стену. Под нами живет пожилая пара: люди очень сложные. Постоянно были претензии, что мы хлопаем, топаем и т. д. Залить горячей водой их очень не хотелось… Я начала звать мужа, уворачиваясь от струй и брызг. Он прибежал, «лег на амбразуру» и мы, толкаясь попами в замкнутом пространстве, начали бороться с краном. Супруг бегал голышом на балкон за инструментом и запчастями. Я в это время держала шторку от ванны и направляла в нее поток воды. Затыкали, закручивали, но нашу конструкцию срывало. Кое-как нам все-таки удалось устранить аварию.
Под утро, когда последствия ликвидировали, нам уже не хотелось развлечений, а мечтали только добраться до кровати и заснуть. Сейчас вспоминаем это свидание и смеемся, муж каждый раз напоминает, когда иду в ванную: «Только не трогай краны!».
Сила фотошопа
Нашел девушку на сайте знакомств, она понравилась по общению. На фото не модель, но приятная. В итоге встречаемся, и я был в тихом ужасе. Она пришла в темных очках, мы пошли в кафе, и девушка говорит: «Можно я их сниму?». Ну я говорю: «Да». И тут оказывается, что у нее один глаз — стеклянный. Я чуть чаем не подавился. Свидание закончилось очень быстро. Не осуждаю такое, конечно, но все это я считаю обманом, который не приемлю.
Встреча закончилась травмпунктом
Мне захотелось не просто поесть и выпить на первом свидании, а получить впечатления и эмоции. Пошли кататься на роликах. Вначале все было мило, романтично — он меня держал за ручку, так как я никогда не каталась раньше. Солнце красиво светит, где-то играет музыка. И тут, когда все стало слишком хорошо, я расслабляюсь и теряю равновесие, хватая его за все части тела. Штаны падают, я — падаю, кавалер — падает. Дальше все закончилось травмпунктом. У меня просто синяки и вывих, мужчине повезло меньше — сломана нога. После этого он не решился на вторую встречу.
Сальные волосы и гнилые зубы
Познакомились с парнем в Интернете, тогда еще были кнопочные телефоны, поэтому фотографии ставили в соцсетях не очень хорошего качества. Какое-то время мы общались и решили встретиться. Я будто оказалась в фильме „Кошмар на улице Вязов“: пиджак с чужого плеча, сальные волосы, гнилые зубы, лицо в черных точках. Дальше — интереснее. Мы пошли по улице, а он как заорет: „Я люблю тебя“. Поднял на руки и закружил, после поставил и встал на одно колено. Конечно, я растерялась и дала „по газам“. Пошла на остановку, чтобы уехать домой.
Автобус подъехал, я зашла в него, а он двери руками держит и орет: «Не уезжай!». Если честно, хотелось его пнуть, чтобы отцепился.
«Там» почти ничего не было
Эта история не моя, ее рассказала мамина приятельница, которой сейчас уже далеко за 60. Женщина она в молодости была интересная, кавалеры за ней ухаживали, но ей хотелось замуж, — рассказала одна из подписчиц группы «Подслушано. Анонимные откровения» в соцсети «ВКонтакте». — В середине 90-х, когда ей было 40 с небольшим лет, она познакомилась с мужчиной по переписке. Наконец, он позвал ее в гости. Все было хорошо, его родители хорошо приняли новую знакомую сына — пообщались, вкусно поели, и он предложил остаться на ночь. И вот тут ее ждал «сюрприз» — когда кавалер разделся, «там» почти ничего не было. Она говорила, что 5−7 см примерно. Увидев это, мамина подруга сразу оделась, побежала и приехала домой на последней электричке.
«Давай труп покажу?»
Познакомились мы на дороге, когда я стояла в пробке. Я была за рулем, и он за рулем. Взял номер телефона — списались, договорились о встрече. Пришли в кафе. Внешность у него оказалась другая, не как в открытом окошке. Но это ладно.
Когда мы заказали еду, я заметила, что у моего кавалера жуткая грязь под ногтями, как будто он рыл перед свиданием землю. Он на тот момент был оперативным сотрудником и все два часа свидания рассказывал про дела, которые вел. Описания трупов, как и что, с подробностями.
После долгих рассказов, он заявил с энтузиазмом: «А чего я описываю трупа тебе, давай фото покажу!». Тут я его остановила, сказав: «Давай как-нибудь без фоточек». После свидания, я больше трубки не брала.
Киндер-сюрприз
Одно время я много знакомился с девушками. В продуктовом магазине мне понравилась кассир, и я решил позвать ее на свидание. Мы погуляли, сходили в кафе, мне она понравилась, хорошо время провели. Потом она меня спрашивает: «А ты ничего не замечаешь?». Я не могу понять, что не так. Девушка показывает на свой живот — оказывается, она была беременна. Такую ответственность на себя я брать не решился, и был в шоке от своей невнимательности.
Предложил поставить свечку
На первом свидании он решил меня позвать в Храм Христа Спасителя. Это был необычный выбор, но почему бы и нет. Прогулка по центру, зима, падал снежок — в этом была своя атмосфера. Но, когда мы уже зашли храм, он предложил поставить свечку за любовь. Стал на месте уточнять, кому поставить можно… предложили поставить — за семью, Петру и Февронии. Свечку поставил, но замуж я за него не вышла.
Практичное свидание
Как-то раз меня мужчина позвал на свидание… в строительный магазин. Ему нужно было купить батареи. При этом пообещал и выбрать что-то для меня. Я отказалась — была не готова к такому на первой встрече.
Тайное становится явным
Пошла на свидание с парнем после работы — я надела брюки, поскольку не успела побрить ноги. Но я решила, что он не увидит. В итоге он повел меня в караоке, там мы напились, и после его намеков я решила, что раз свидание не первое, то пора. Нашли гостиницу, приехали, и тут я протрезвела. В итоге вызвала такси и уехала домой, а он остался там один ночевать — обиделся.
Пошел за шампанским и не вернулся
Пришел я как-то на свидание. Женщина понравилась, не стеснялась, шутила. Спрашивала, сколько зарабатываю, люблю ли я детей (вот тут надо было задуматься). Потянула к себе в частный дом — секс был отличным.
«Вышел я на порог покурить: вижу на летней кухне горит свет. Открываю, а там пять детей разных возрастов, начиная от грудничка, заканчивая уже взрослыми После я оделся, отправился якобы за шампанским и не вернулся».
Шалость удалась
«Когда мне было 15, а моей сестре 13 лет, мы решили побаловаться. Нашли телефон наших местных музыкантов, позвонили и договорились о свидании. Накрасились, оделись в красивые мамины вещи и в туфли на шпильках на пару размеров больше. Парни, увидев нас, были в шоке. По разговору мы казались взрослыми девушками, а здесь — пришли дети. В итоге они купили нам по мороженому, поболтали и разошлись».