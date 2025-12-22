«Оказывать помощь в развитии адаптивных навыков к жизни на свободе - одна из главных задач»: психолог УФСИН Светлана Громова о работе с осужденными

Сегодня профессия психолог входит в список самых востребованных специальностей по всему миру. Если еще 30 лет назад поход к «лекарю души» считался чем-то очень стыдным, то сегодня люди перестали стесняться обращаться за помощью к специалистам.

Светлана Громова работает психологом больше 14 лет. Ее подопечные не простые люди. Женщина несет службу в исправительной колонии строгого режима в небольшом городке Ярославской области Угличе.

«По первому образованию я педагог. В какой-то момент захотелось еще одну профессию, выбрала психологию. Она пробудила во мне интерес к человеческой психике, в том числе наблюдение за эмоциями, поведением, желание помогать людям. Психолог способствует развитию и поддержке личности. Именно потребность реализовать полученный багаж знаний и профессиональный потенциал привели меня в уголовно-исполнительную систему», - рассказывает майор внутренней службы.

Родные приняли выбор Светланы. Оказывали и оказывают огромную поддержку и помощь. Незнакомые люди проявляют уважение и искренний интерес. Осужденные всегда с уважением относятся к женщине-психологу.

«В первые дни службы были и волнение, и опасения. Самым сложным стало начать беседу и замотивировать осужденного пройти тестирование. Простыми словами - преодолеть барьер между мной и осуждёнными, найти общий язык. Страх я не испытывала, самое главное видеть перед собой прежде всего человека со своими переживаниями, чувствами, а не преступника. Наверное, это и помогло мне быстро адаптировать к условиям службы, но и конечно поддержка, советы более опытных коллег», - делится воспоминаниями начальник психологической лаборатории ИК-3.

Сегодня в угличской колонии содержатся около 800 осужденных, повторно совершивших преступление. Среди них те, кто осужден на 5, 10, 15 и даже 20 лет. И именно пенитенциарный психолог – это человек, который практически первый встречает тех, кто попал в места лишения свободы.

Главная задача на первом этапе — помочь адаптироваться в новых условиях. Для этого нужно подробно рассказать о распорядке дня, условиях проживания, требованиях. Чем больше информации получит человек, тем ему будет спокойнее, соответственно и эмоциональное состояние будет стабильным.

«Работа пенитенциарного психолога практически не отличается от обычного. Мы также проводим диагностики, консультирование, коррекцию поведения и профилактику. Основное отличие – мы работаем на предупреждение, выявление групп рисков среди осужденных. Если видим, что у человека есть выраженная проблема, которая мешает ему находиться в нормальном эмоциональном состоянии, психологи подключаются и помогают», - рассказывает Светлана.