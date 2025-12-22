«Оказывать помощь в развитии адаптивных навыков к жизни на свободе - одна из главных задач»: психолог УФСИН Светлана Громова о работе с осужденными
Сегодня профессия психолог входит в список самых востребованных специальностей по всему миру. Если еще 30 лет назад поход к «лекарю души» считался чем-то очень стыдным, то сегодня люди перестали стесняться обращаться за помощью к специалистам.
Светлана Громова работает психологом больше 14 лет. Ее подопечные не простые люди. Женщина несет службу в исправительной колонии строгого режима в небольшом городке Ярославской области Угличе.
«По первому образованию я педагог. В какой-то момент захотелось еще одну профессию, выбрала психологию. Она пробудила во мне интерес к человеческой психике, в том числе наблюдение за эмоциями, поведением, желание помогать людям. Психолог способствует развитию и поддержке личности. Именно потребность реализовать полученный багаж знаний и профессиональный потенциал привели меня в уголовно-исполнительную систему», - рассказывает майор внутренней службы.
Родные приняли выбор Светланы. Оказывали и оказывают огромную поддержку и помощь. Незнакомые люди проявляют уважение и искренний интерес. Осужденные всегда с уважением относятся к женщине-психологу.
«В первые дни службы были и волнение, и опасения. Самым сложным стало начать беседу и замотивировать осужденного пройти тестирование. Простыми словами - преодолеть барьер между мной и осуждёнными, найти общий язык. Страх я не испытывала, самое главное видеть перед собой прежде всего человека со своими переживаниями, чувствами, а не преступника. Наверное, это и помогло мне быстро адаптировать к условиям службы, но и конечно поддержка, советы более опытных коллег», - делится воспоминаниями начальник психологической лаборатории ИК-3.
Сегодня в угличской колонии содержатся около 800 осужденных, повторно совершивших преступление. Среди них те, кто осужден на 5, 10, 15 и даже 20 лет. И именно пенитенциарный психолог – это человек, который практически первый встречает тех, кто попал в места лишения свободы.
Главная задача на первом этапе — помочь адаптироваться в новых условиях. Для этого нужно подробно рассказать о распорядке дня, условиях проживания, требованиях. Чем больше информации получит человек, тем ему будет спокойнее, соответственно и эмоциональное состояние будет стабильным.
«Работа пенитенциарного психолога практически не отличается от обычного. Мы также проводим диагностики, консультирование, коррекцию поведения и профилактику. Основное отличие – мы работаем на предупреждение, выявление групп рисков среди осужденных. Если видим, что у человека есть выраженная проблема, которая мешает ему находиться в нормальном эмоциональном состоянии, психологи подключаются и помогают», - рассказывает Светлана.
В процессе своей деятельности специалисты проводят диагностику личности, выявляют особенности каждого из осужденных, определяют наличие особенностей психики и признаков деструктивного поведения; разрабатывают программы по психологической коррекции осужденных, принимают активное участие при подготовке осужденных к освобождению.
«Чаще всего обращаются со своими проблемами, которые возникают в период отбывания наказания. Это могут быть трудности в коммуникации с другими осужденными, личным составом. Многие переживают из-за потери социальных связей, стараются разобраться в этих вопросах», - отмечает майор внутренней службы.
По наблюдениям психолога, средний портрет осужденного выглядит так: неустойчивая эмоционально-волевая сфера, самоконтроль снижен, склонность к рискованному поведению, подозрительность, недоверчивость, стремление выглядеть прямолинейным, ограниченность поведения, повышенная импульсивность, плохо развиты защитные механизмы в стрессовых ситуациях.
«В своей работе с осужденными мы учитываем индивидуально-психологические особенности каждой личности, зачастую выявляются нежелание строить с другими людьми конструктивные отношения, отсутствие навыков объективно оценивать свой негативный опыт. Часто встречая общее негативное содержание ценностно-нормативной сферы, строим работу в соответствии с исходными данными каждого», - рассказывает Светлана Громова.
Психологическая помощь проводится с добровольного согласия осужденных. Задача специалиста - подробно разъяснить, в чём заключается оказание психологической помощи, какие формы и работы используются, убедить в необходимости и важности прохождения обследования. Самое главное – донести до каждого, что мы можем оказать реальную помощь в разрешении сложных жизненных ситуаций.
«В работе упор делается на развитие сильных сторон личности и поиска смысла жизни. Арт-терапия помогает выразить и проработать эмоции, проблемы, позволяет справляться со стрессами и травмами. Но наиболее эффективный, на мой взгляд, - это интегративный подход. В этом случае психолог использует техники и принципы из разных психотерапевтических школ, объединяя их в единую целостную систему. Я всегда подбираю индивидуально лучшие инструменты под каждого осужденного и его ситуацию», - отмечает офицер.
Самый распространенный диагноз современности - «депрессия».
Психолог может помочь при лёгкой или умеренной депрессии. На консультациях человек учится осознавать свои реакции, регулировать эмоции, возвращать мотивацию.
Особое внимание в колонии уделяется работе с лицами, имевшими в прошлом различного рода зависимости. К этой работе подключаются все службы учреждения, представители общественных и волонтерских организаций.
По мнению психолога УИС, основная трудность - человек должен сам осознать, что у него зависимость, порок, с которым надо бороться, делая колоссальные усилия над собой.
В основе механизма формирования психической зависимости лежит нежелание сталкиваться с проблемами. Человек, который длительное время употреблял наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), после отказа от них испытывает сильнейший стресс.
«В начале службы я чаще сталкивалась с осужденными, которые имели синдром зависимости от алкоголя. Сейчас более 70% поступающих лиц на протяжении своей жизни употребляли наркотические*, психотропные* вещества. Самое главное - научить их не бояться жить без наркотиков*. С данной категорией наиболее эффективно применение арт-терапии. Данный метод помогает признать осужденным наличие проблем, повышает самооценку, учит контролировать сложные и порой импульсивные эмоции», - рассказывает Светлана Громова.
Несмотря на специфику службы и непростых подопечных, сложностей в общении с осужденными у психолога не возникает. По мнению сотрудника УИС, со всеми удается найти общий язык. Даже с теми, кто негативно настроен на общение с психологом. Но достигается это, конечно, с опытом, когда специалист вырабатывает определенную линию поведения, формы и методы общения, исходя из личностных особенностей каждого.
Один из важных критериев успешной адаптации осужденных в местах лишения свободы – поддержка близких. Если есть социальные связи с семьей, друзьями, человек легче переносит изоляцию от общества, впоследствии проще адаптируется к жизни на свободе.
«Женщины, конечно, чаще поддерживают осужденных мужчин: матери своих сыновей, так как у них проявляется материнский инстинкт, жалеют, оправдывают поступки своих детей, оберегают их. Жёны дают второй, третий шансы исправиться, с моральной стороны считают развод предательством, боятся угрызений совести. Есть и категория женщин, которые заключают брак в местах лишения свободы», - рассказывает Светлана.
По наблюдениям психолога, с женщинами-осужденными все наоборот. Ни красивых историй со свадьбой в колонии, ни любви по переписке, разводы и прекращение каких-либо романтических отношений. Специалист связывает это с особенностями психологии мужчин.
«Женские колонии есть не во всех регионах. Отдаленное расстояние может быть одной из причин, почему осужденных женщин не навещают, редко отправляют посылки и передачи родственники и мужья. Длительный отрыв от семьи способствует разрыву семейных и родственных отношений, возникает эмоциональная отчуждённость. Мужчины не склонны сочувствовать, сопереживать, они стремятся к тому, чтобы женщина была рядом, создавала уют и быт. В связи с этим, ждать длительный срок жену и видеться с ней изредка только на свиданиях в ИК, они не готовы. Возможно, это и служит основанием для того, что мужчины разводятся и не стремятся заключать браки с женщинами, отбывающими наказание в местах лишения свободы», - делится своим мнением сотрудник УИС.
На любого человека, попавшего в места лишения свободы, безусловно, влияет длительная изоляция. Человек привыкает к определённым условиях, адаптируется под конкретную ситуацию. Например, для осужденных свойственно переставать самостоятельно принимать решения. Почему так происходит? Осужденный живет по режиму, все его действия расписаны и регламентированы распорядком дня. Ему не нужно думать, где жить, как заработать деньги на еду, кто и где будет готовить, какую одежду носить и т.д.
Психологи отмечают: в процессе длительной изоляции осужденным свойственны закрытость внутреннего мира, недоверчивость, подозрительность. Они теряют эмоциональную привязанность к родным, способны строить отношения между людьми только на взаимной выгоде. Зачастую повышается уровень раздражения, осужденные могут становиться несдержанными, конфликтными, снижается уровень развития мыслительных, познавательных способностей.
«Все эти особенности мы учитываем при работе. Формируем занятия таким образом, чтобы минимизировать изменения в психике. Оказывать помощь в развитии адаптивных навыков к жизни на свободе - одна из главных задач. Конечно, это может происходить и без помощи психолога. Для этого у осужденного должна быть сформирована конкретная цель: не возвращаться в места лишения свободы, должны быть достаточно развиты волевые качества, отсутствовать наркотическая* или алкогольная зависимости. Также важно сохранить социально-полезные связи с семьёй, родными и близкими, которые оказывают положительный пример, поддержат в первое время после освобождения. Наличие профессии и желания трудиться тоже очень влияет», - отмечает Светлана Громова.
По мнению психолога, данные моменты характерны для небольшой категории осужденных, у большинства возникают трудности и проблемы после освобождения. Каждый из них может получить помощь после освобождения в рамках постпенитенциарной пробации.
Реализуется помощь сотрудниками УИС во взаимодействии с социальными работниками, медиками, воспитателями, представителями государственных, общественных и благотворительных организаций.
«Чаще всего бывшие осужденные сталкиваются с проблемами в коммуникации, с принятием самостоятельных решений. Они привыкли общаться в том окружении, где жили, а на свободе другие ценности, взгляды. Осужденные могут долгое время не видеть и совместно не проживать со своими родными. При освобождении им приходится строить отношения, налаживать взаимодействие заново, особенно при общении с детьми, чтобы не навредить их психике. Именно поэтому перед освобождением мы проводим занятия, тренинги, консультации, чтобы помочь, научить и в чем-то облегчить для них процесс ресоциализации», - рассказывает майор внутренней службы.
При обращении осужденного с заявлением об участии в пробации ему будет оказана квалифицированная помощь, способствующая развитию адаптационных ресурсов к жизни на свободе.
Бывшим осужденным могут оказать помощь в получении документов, образования или профессии, в оказании психологической и медицинской помощи, в организации консультаций по социальным и правовым вопросам, могут оказать содействие в размещении в местах временного пребывания, трудоустройстве, оформлении пособия по безработице или пенсии.
Конечно, психолог не может всё знать, видеть и понимать, здесь ключевое слово «всё». Он также может испытывать страхи и опасения в своей профессиональной деятельности.
«Клиент может заплакать, испытать страх, самое главное - это не растеряться, найти нужные слова, пути, способы, чтобы не навредить психике человека», - делится своим опытом психолог УИС.
«Нельзя забывать про выгорание. Работа с людьми задействует много психических ресурсов. Трудовую деятельность необходимо строить таким образом, чтобы восстанавливать ресурсы. Но если ты самоотверженно предан своей профессии, ответственен и дисциплинирован, то можно преодолеть все трудности в служебной деятельности», - рассказывает Светлана Громова.
