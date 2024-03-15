Недетские настолки: интервью с создателем российских игр 18+
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«Монополия», «Уно», «Дженга», «Элиас» — хоть раз в жизни почти каждый человек сталкивался с этими популярными настольными играми. Большинство из них рассчитаны на компанию и главное правило — чем больше людей, тем интереснее. Но что, если оставить на «поле» только двоих, приглушить свет, зажечь свечи и забрать у игроков максимум одежды? Таким вопросом задался Олег Зайцев и создал в России настолку 18+ для пар, которая, по его словам, не только разжигает страсть в отношениях, но и способствует сближению партнеров. Портал «Страсти» пообщался с предпринимателем не только о том, насколько подобный формат востребован в стране, но и как с нуля можно создать свой бизнес и стать миллионером.
— Олег, расскажите немного о себе для наших читателей. Как вы пришли в бизнес и чем еще вы занимаетесь кроме него?
— Я пришел к бизнесу из-за лени. Где бы я ни работал: в офисах, в различных компаниях — мне было скучно и неинтересно. Я всегда хотел заниматься чем-то творческим, а в идеале — своим собственным проектом. И я потихоньку пробовал: в студенческие годы сделал первый проект, связанный с часами — интернет-магазин. Затем мы с супругой запустили образовательный стартап совместно с МГТУ имени Баумана и РЭУ имени Плеханова — курсы повышения квалификации в сфере SMM.
Мне нужно было регулярно выступать на большую аудиторию, а это очень изматывает и вообще не приносит радости в жизни. Поэтому делать это просто ради денег мне было также неинтересно. А вот «Секспедиция» — именно тот проект, который позволил мне и творчески реализоваться (весь визуал, дизайн карточек, сайта, товара, я делаю полностью сам), и удовлетворить мою тягу к собственному проекту. Появился он спонтанно, просто в один день я подумал, что геймификация отношений — хорошая идея для бизнеса.
— Как вам пришла в голову идея создать компанию, можете рассказать подробнее? Возможно, какой-то личный опыт подсказал, что игры для взрослых действительно нужны парам?
— В юности я был довольно застенчивым, с чем всегда боролся. Любые массовые мероприятия, выступления на большие аудитории, КВН и прочее конкурсы были для меня огромным стрессом. Чтобы натренировать уверенность в себе и открытость, я специально принимал участие во всех событиях.
Первые игры я также стал придумывать для собственных целей: чтобы побороть стеснительность и перейти в отношениях на более интимный и открытый уровень. Например, лет в 20 я общался с девушкой, у нас было все довольно близко, но никто не делал первого шага для интимного сближения. Я решил добавить элемент игры: в то время был популярен фильм «Перевозчик» со Стэтхемом. Главный герой постоянно говорил фразу: «У меня есть два правила». И во время просмотра я предложил нам поиграть в игру: каждый раз, когда герой будет говорить слово «правило», мы по очереди будем снимать элемент одежды. В итоге прошло всего 20 минут, и мы оказались оба голыми. Такая игра помогла легко перейти на более близкий уровень.
Я регулярно внедрял в отношения геймификационные моменты и всегда думал о том, чтобы перевести эту идею в бизнесовую плоскость. Было четкое понимание, что смогу сделать действительно интересный продукт, которого на рынке нет.
В наших играх нет очевидных заданий вроде «поцелуй партнера в ушко», «подуй в шею». Нет и не будет примитивщины и неинтересных заданий, которые невозможно встроить в секс. Довольно нелепо выглядит, когда два человека вытягивают карту, а там — «потанцуйте друг перед другом». Я старался этого избежать, чтобы игра располагала к чему-то действительно интимному и романтическому.
— Расскажите, что нужно делать в играх 18+, как складывается процесс? Какие задания?
— Одна игра — это путешествие по Амстердаму: каждое задание выполняется как будто в определенной достопримечательности Амстердама. Классический черный плакат — про исследование разных поз, открытие новых навыков внутри пары. Цель игры — попробовать максимальное количество новых поз и мест, чтобы получить баллы. Этот элемент геймификации дополнительно стимулирует пар изучать друг друга. И в процессе люди узнают лучше партнера, его предпочтения и табу. Если честно, такая активность может открыть новую главу в отношениях: появляются новые темы для обсуждения, отношения становятся более чувственными и доверительными. А бывает, что плакат становится отправной точкой в дальнейшем изучении эротических фантазий в паре.
Секспедиция Желаний — это карточная игра с заданиями, которые люди обычно не дают друг другу самостоятельно. В ходе игры пара переживает небольшое приключение, которое начинается с легких романтических вещей и заканчивая хардкорными испытаниями. Постепенно пара входит во вкус и, случается, что остановиться уже очень сложно.
— Сразу ли игры стали востребованы у аудитории? Как вы развивали компанию?
— Несмотря на то, что мы появились не так давно, наш формат занимает сейчас большую долю рынка. Небольшие продажи пошли сразу же. Но все перевернул ТикТок. Однажды я решил протестировать этот канал: засел на ночь в офисе, взял небольшой тираж игр, полночи снимал и монтировал ролик, залил, наконец, его в соцсеть и поехал домой спать. На утро набежало несколько сотен тысяч просмотров, и за неделю у нас раскупили около 1000 игр.
— Играете ли вы сами в свои игры, либо в другие?
— По началу, конечно, да, я практиковал схожие форматы и задания. Но сейчас мы с женой уже больше 10 лет вместе, поэтому игры нас не удивят. Также и с другими парами: если вы много лет вместе и считаете, что прошли через огонь и воду в интимном плане — то, возможно, игра для вас ничего нового не покажет. А если вы еще не экспериментировали, то будет интересно. Подобная игра была бы супер актуальной для меня в молодости. Многие задания и придумывались, исходя из личного опыта, как я уже говорил — такого формата сильно не хватало для раскрепощения. Сейчас молодежи проще в этом плане.
— Какие можете дать советы начинающим предпринимателям, которые хотят что-то выпускать свое, но боятся?
— В первую очередь бизнес нужно делать не ради денег, а ради своей мечты. Например, мою игру купили более 100 тысяч пар. Это огромная цифра, которая показывает, что ты делаешь важное дело. Огромное количество людей стали ближе друг другу и улучшили свои взаимоотношения. Это очень круто.
Также не стоит верить в сказки из серии: начнешь свое дело, будешь работать два часа в неделю и много зарабатывать. При работе над собственным проектом дел становится только больше, а сна и отдыха — меньше.
— А реально ли хорошо на этом зарабатывать? Скажем, стать миллионером?
— Да, если с душой подойти к этому вопросу. И вопрос амбиций — можно сделать один продукт и остановиться, зарабатывая только на этом. Но это не каждый сможет, многие бренды не сильно задерживались на рынке.
— Опирались ли вы на какие-то иностранные проекты? Какие есть мировые тренды в данном направлении?
— Однажды мне подруга привезла из-за границы много различных игр. Я ради интереса изучил и понял, что это не лучшие образцы в плане креатива и подхода. Создавалось ощущение, что производители просто наштамповали клишированных вопросов с расчетом на то, что люди все равно купят, так как конкуренции никакой нет.
— Так как вы проводите еще различные исследования, хотелось бы узнать, как в принципе в России состоят дела с раскрепощением у пар?
— В Москве и Питере более открытый народ — люди спокойно и свободно разговаривает о своих желаниях и ощущениях. Я люблю исследовать различные форумы, общаться с людьми, смотреть, как устроена сексуальная жизнь разных пар и чего им не хватает. Это полезно для разработки наших продуктов. К сожалению, часто бывает, что женщина может терпеть годами плохой секс с мужчиной и ничего не говорить, боясь задеть его самолюбие.
Но разговаривать с партнером — просто необходимо, чтобы отношения были более крепкими, честными и открытыми. Нужно отбросить все комплексы и зажимы — эту мысль я и пытаюсь донести, а наши продукты в этом очень помогают. Большой процент разводов и расставаний сейчас происходит из-за непонимания желаний друг друга.
— Как считаете, тема секса в России в принципе раскрыта?
— В России огромная проблема в стигматизации темы секса. Банальная мастурбация для многих — ненормальное явление. Я вырос в Ульяновске, и там, если кто-то узнает, что ты мастурбируешь или занимаешься оральными ласками, то с тобой общаться перестанут — это не по-пацански. Но все постепенно идет к тому, чтобы тема секса в России стала максимально допустимой и в общении, и в обществе в целом.
— Делятся ли клиенты обратной связью? Рассказывали ли забавные случаи?
— Клиенты часто присылают позитивную обратную связь — это довольно объемные письма с благодарностями и словами о том, как игры им помогли.
— Какой средний портрет клиентов, покупающих игры 18+?
— В целом, это люди в возрасте 18−25 лет: пары, которые только начали отношения, либо живут вместе 1−2 года. Причем, это могут быть как открытые и раскрепощенные ребята, которым прикольно попробовать такой формат или наоборот стеснительные молодые люди, которые хотят проработать это в себе.
— А что предлагает бизнес одиночкам, у которых нет постоянного партнера?
— Для них у нас есть секс-игрушки. А в будущем реализуем и геймификацию с секс-игрушками для свободных ребят. Для них это будет некий челлендж с целью узнать самого себя.
— Какие самые смелые мысли у вас были насчет игр? Расскажите, как они создаются. Сейчас их, если не ошибаюсь 3.
— У меня есть интерес сделать игры по некоторым кинкам. Например, отдельную игру с БДСМ уклоном, где даже новички смогут «пройти» по разным уровням и понять, нравится им подобное или нет.
— Способны ли такие игры повлиять на отношения пары с негативной стороны? Например, задания слишком смелые, один из партнеров не готов, а другой — сильно хочет попробовать.
— Мы периодически получали истории о расставании из-за смелости одного человека и робости другого. Очень часто бывает, что один партнер хочет попробовать что-то необычное, табуированное, и это нормально. Если вы поиграли, прошли по всем пунктам, и у вас полный мэтч — это круто, вам повезло, и ваш партнер идеально вам подходит. Если где-то были разногласия, это тоже прекрасно. Это ваши точки роста и изучения друг друга. Когда люди идут в изучение этих сфер, их отношения становятся прочнее, а жизнь — ярче.
— Как вы считаете, если у партнеров есть любовь, но не получается в сексе, есть ли шанс на построение отношений?
— Конечно! В первую очередь, очень важно разговаривать и делиться своими мыслями. Если копить недосказанность и неудовлетворенность, рано или поздно это перерастет в ссору. Игры позволяют паре «перенестись» в другую реальность, им становится легче что-то пробовать, потому что задания в рамках игры это, в первую очередь, не их мысли и желания, а задания игры. Поэтому, если партнеры не всем довольны в сексе, скорее всего, им нужно просто подобрать «ключи» и взаимные интересы.
— Как в подобном бизнесе не скатиться в пошлость?
— Необходимо заранее доносить до покупателей, что их будет ждать в игре. Еще полезными оказываются разные уровни в игре. Это дает человеку понимание, готов ли он пойти дальше, и открыть для себя что-то новое и запретное.
— Наше издание называется «Страсти». А что для вас является страстью?
— В последние годы для меня страсть — это мой бизнес и работа над проектом. Для меня это как будто новый виток, конфетно-букетный период в отношениях. Надеюсь, что это чувство не пройдет, оно очень мотивирует развивать идеи, запускать новые продукты и не останавливаться.