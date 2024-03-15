Недетские настолки: интервью с создателем российских игр 18+

«Монополия», «Уно», «Дженга», «Элиас» — хоть раз в жизни почти каждый человек сталкивался с этими популярными настольными играми. Большинство из них рассчитаны на компанию и главное правило — чем больше людей, тем интереснее. Но что, если оставить на «поле» только двоих, приглушить свет, зажечь свечи и забрать у игроков максимум одежды? Таким вопросом задался Олег Зайцев и создал в России настолку 18+ для пар, которая, по его словам, не только разжигает страсть в отношениях, но и способствует сближению партнеров. Портал «Страсти» пообщался с предпринимателем не только о том, насколько подобный формат востребован в стране, но и как с нуля можно создать свой бизнес и стать миллионером.

— Олег, расскажите немного о себе для наших читателей. Как вы пришли в бизнес и чем еще вы занимаетесь кроме него?

— Я пришел к бизнесу из-за лени. Где бы я ни работал: в офисах, в различных компаниях — мне было скучно и неинтересно. Я всегда хотел заниматься чем-то творческим, а в идеале — своим собственным проектом. И я потихоньку пробовал: в студенческие годы сделал первый проект, связанный с часами — интернет-магазин. Затем мы с супругой запустили образовательный стартап совместно с МГТУ имени Баумана и РЭУ имени Плеханова — курсы повышения квалификации в сфере SMM.

Мне нужно было регулярно выступать на большую аудиторию, а это очень изматывает и вообще не приносит радости в жизни. Поэтому делать это просто ради денег мне было также неинтересно. А вот «Секспедиция» — именно тот проект, который позволил мне и творчески реализоваться (весь визуал, дизайн карточек, сайта, товара, я делаю полностью сам), и удовлетворить мою тягу к собственному проекту. Появился он спонтанно, просто в один день я подумал, что геймификация отношений — хорошая идея для бизнеса.

— Как вам пришла в голову идея создать компанию, можете рассказать подробнее? Возможно, какой-то личный опыт подсказал, что игры для взрослых действительно нужны парам?

— В юности я был довольно застенчивым, с чем всегда боролся. Любые массовые мероприятия, выступления на большие аудитории, КВН и прочее конкурсы были для меня огромным стрессом. Чтобы натренировать уверенность в себе и открытость, я специально принимал участие во всех событиях.

Первые игры я также стал придумывать для собственных целей: чтобы побороть стеснительность и перейти в отношениях на более интимный и открытый уровень. Например, лет в 20 я общался с девушкой, у нас было все довольно близко, но никто не делал первого шага для интимного сближения. Я решил добавить элемент игры: в то время был популярен фильм «Перевозчик» со Стэтхемом. Главный герой постоянно говорил фразу: «У меня есть два правила». И во время просмотра я предложил нам поиграть в игру: каждый раз, когда герой будет говорить слово «‎правило», мы по очереди будем снимать элемент одежды. В итоге прошло всего 20 минут, и мы оказались оба голыми. Такая игра помогла легко перейти на более близкий уровень.

Я регулярно внедрял в отношения геймификационные моменты и всегда думал о том, чтобы перевести эту идею в бизнесовую плоскость. Было четкое понимание, что смогу сделать действительно интересный продукт, которого на рынке нет.

В наших играх нет очевидных заданий вроде «‎поцелуй партнера в ушко», «‎подуй в шею». Нет и не будет примитивщины и неинтересных заданий, которые невозможно встроить в секс. Довольно нелепо выглядит, когда два человека вытягивают карту, а там — «‎потанцуйте друг перед другом». Я старался этого избежать, чтобы игра располагала к чему-то действительно интимному и романтическому.