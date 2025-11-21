«Мы по полдня сидели в подвале»: история школьницы из Курска, поступившей в МГИМО

С началом специальной военной операции (СВО) детям из приграничных территорий пришлось рано повзрослеть. По данным Рособнадзора, в 2024 году из-за воздушной тревоги ЕГЭ прерывался 12 раз. Несмотря на обстрелы, ученики все равно продолжают сдавать экзамены очно и посещают школы по своей инициативе.

Государство обеспечило безопасное пространство: оборудованы укрытия в подвалах и «слепых» зонах, окна укреплены мешками с песком, сотрудники прошли повышение квалификации по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.

Не остались в стороне и ответственные граждане. В 2022 году основатель образовательной онлайн-платформы «Школково» Максим Олегович Коваль открыл бесплатное обучение для детей из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. К 2025 году тысячи детей из приграничных территорий прошли курсы «Школково», многие выпускники смогли осуществить мечту и поступить в ведущие вузы страны.

Мария Баркова из Курска рассказала сайту «Страсти» вдохновляющую историю о подготовке к ЕГЭ, выпускном в школе и поступлении в вуз мечты.

«Можно было учиться дистанционно, но я все равно ходила в школу»

Я с седьмого класса мечтала заниматься международными отношениями, и мне повезло попасть в лучший университет в этой области — МГИМО. Поступила на целевое обучение, буду работать в правительстве Москвы. Загорелась этой целью в десятом классе, а в 2022-м я окончательно поняла: хочу принимать участие в изменении международных дел.

Готовиться к поступлению было тяжело. Практически каждый день из-за высокой ракетной опасности мы по полдня сидели в подвале. Можно было учиться дистанционно, но я 80% времени ходила в школу очно. Мне была жизненно важна живая коммуникация: с одноклассниками и учителями мы поддерживали друг друга, смеялись, помогали в учебе. В последний школьный год так важно было быть рядом, знать, что ты не один.

Занятия на онлайн-платформе стали своего рода спасением. У меня не было репетиторов, и я взяла весь набор предметов: русский, математику, историю, обществознание и английский. У преподавателей была харизматичная, легкая подача, а общение с такими же заряженными на учебу ребятами сильно поддерживало.

Я получила высокие баллы потому, что много занималась. Но один раз удача меня выручила. Перед экзаменом по истории я включила вебинар, где преподаватель рассказывал про 90-е и нулевые — тему сложную и редкую. На следующий день на ЕГЭ попался вопрос как раз из этой темы, про Владимира Владимировича Путина. Голос учителя прозвучал в голове, и я справилась. Это задание давало целых три балла.

Жаль, что в последний учебный год пришлось отменять многие любимые события. Например, на Новый год мы с лучшей подругой нарядились в ретро-костюмы, пришли в школу, а она была пустая — все сидели на дистанционке. Мы фотографировались в пустых коридорах, и было одновременно весело и грустно.

Но мы старались создавать воспоминания: устраивали тематические дни, когда все одевались в пижамы или в костюмы. Школа постаралась организовать достойные последний звонок и выпускной в безопасном помещении. Праздники были веселые, не хуже, чем у других. А еще летом нам с одноклассниками удалось съездить в Санкт-Петербург. Это было очень круто.

Я не заметила резких перемен в учителях из-за СВО. Конечно, у нас были «Разговоры о важном», но по-настоящему ярко новые правила проявились лишь однажды: нам запретили танцевать на последнем звонке вальс под иностранный хит.

Что касается родных: наши отношения с мамой укрепляла взаимная поддержка. Она очень переживала из-за падения беспилотников поблизости, а мое более спокойное отношение помогало ей справляться с этой тревогой.

После освобождения Суджи стало намного лучше. Я часто бываю в Курске. Приезжаю к родителям и по учебе. В сентябре посещала мероприятие для олимпиадников и выдающихся детей, посвященное культуре или спорту. Я знаю, что уже оборудованы безопасные зоны, уроки проходят регулярно.

А я учусь в вузе мечты. Недавно мы виделись с бывшим послом Германии, с работником администрации президента. Они открыто делятся опытом, и это невероятно заряжает на учебу и работу.

Учеба отнимает почти все время, но в редкие свободные минуты я люблю читать. Многие считают «Гарри Поттера» детской книгой, но я с этим не согласна. Для меня это история о силе духа и стойкости. Я мечтаю, чтобы мои будущие дети начали читать эту сагу лет с десяти — по одной книге в год. Мне кажется, это невероятный опыт: расти и взрослеть вместе с персонажами. Хотя сама я прочла все части всего за пару месяцев.

Выпускникам я желаю не терпеть, а наслаждаться каждым днем. Процессом учебы, общением с близкими. И поставить себе четкую цель. Конечно, опыт мог быть и лучше, но всегда есть положительные моменты, и нужно ставить их в приоритет над плохим. Главное — видеть побольше красок в жизни.