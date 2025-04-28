«Моя жизнь началась с нулевого километра»: история незрячей журналистки, взявшей интервью у Владимира Путина

16 лет назад жизнь Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода перевернулась с ног на голову. Когда девушке было восемь лет, она внезапно ослепла. У нее диагностировали оптикомиелит, или синдром Девика - редкое воспалительное заболевание центральной нервной системы, которое встречается лишь в 10 случаях на 100 тысяч человек. Пережив две операции, Регина смогла полноценно жить, несмотря на потерю зрения: добиться успехов в спорте, окончить журфак МГУ, поработать тележурналистом на федеральном канале и взять интервью у президента Владимира Путина. Ее историю публикует сайт «Страсти».

О болезни

До восьми лет мое зрение было 100-процентным. Все изменилось внезапно, в 2009 году. На уроке математики я перестала видеть то, что пишет учитель на доске. Все вокруг стало размытым, но поначалу я не придала этому большого значения. С утра, когда я дома проснулась и встала с постели, не смогла найти свою одежду. Тогда мы с мамой и не думали, что все настолько серьезно и отправились в оптику подбирать очки.

Но в оптике мне ничего не подошло. И, более того, я не видела ни единой строчки. Мы срочно поехали в больницу, объездили три клиники, в которых врачи ужасались, увидев мои сгоревшие зрительные нервы. Они задавали вопросы - я вспомнила, что накануне у меня закружилась голова, и я упала с лестницы. МРТ не показало сотрясение мозга, но зато увидели кое-что другое – очаги заболевания на зрительных нервах в голове. Предварительный диагноз был «злокачественное течение рассеянного склероза».

Но наша лечащий врач, светлая голова и очень хороший человек, до конца боролась и подозревала, что диагноз поставлен неправильный. Именно она настаивала, чтобы мою кровь отправили в Канаду. И у меня выявили оптикомиелит (болезнь Девика) - аутоиммунное заболевание, при котором поражаются отдельные участки зрительного нерва и спинного мозга, пропадает зрение, нарушаются функции движения.