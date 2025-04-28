«Моя жизнь началась с нулевого километра»: история незрячей журналистки, взявшей интервью у Владимира Путина
© Фото: предоставлено героиней материала
16 лет назад жизнь Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода перевернулась с ног на голову. Когда девушке было восемь лет, она внезапно ослепла. У нее диагностировали оптикомиелит, или синдром Девика - редкое воспалительное заболевание центральной нервной системы, которое встречается лишь в 10 случаях на 100 тысяч человек. Пережив две операции, Регина смогла полноценно жить, несмотря на потерю зрения: добиться успехов в спорте, окончить журфак МГУ, поработать тележурналистом на федеральном канале и взять интервью у президента Владимира Путина. Ее историю публикует сайт «Страсти».
О болезни
До восьми лет мое зрение было 100-процентным. Все изменилось внезапно, в 2009 году. На уроке математики я перестала видеть то, что пишет учитель на доске. Все вокруг стало размытым, но поначалу я не придала этому большого значения. С утра, когда я дома проснулась и встала с постели, не смогла найти свою одежду. Тогда мы с мамой и не думали, что все настолько серьезно и отправились в оптику подбирать очки.
Но в оптике мне ничего не подошло. И, более того, я не видела ни единой строчки. Мы срочно поехали в больницу, объездили три клиники, в которых врачи ужасались, увидев мои сгоревшие зрительные нервы. Они задавали вопросы - я вспомнила, что накануне у меня закружилась голова, и я упала с лестницы. МРТ не показало сотрясение мозга, но зато увидели кое-что другое – очаги заболевания на зрительных нервах в голове. Предварительный диагноз был «злокачественное течение рассеянного склероза».
Но наша лечащий врач, светлая голова и очень хороший человек, до конца боролась и подозревала, что диагноз поставлен неправильный. Именно она настаивала, чтобы мою кровь отправили в Канаду. И у меня выявили оптикомиелит (болезнь Девика) - аутоиммунное заболевание, при котором поражаются отдельные участки зрительного нерва и спинного мозга, пропадает зрение, нарушаются функции движения.
Из-за болезни у меня отказывали ноги, руки, был постоянный тремор. Я перенесла две пересадки костного мозга – после первой операции случилось отторжение, поэтому потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Оба раза донором был мой старший брат Тимур. Он самоотверженно согласился меня спасти. И, более того, он рвался помочь всем детям, которые были в отделении трансплантации костного мозга. Когда Тимур приходил в больницу, говорил: «Давай я и этому мальчику помогу, и этому».
О реабилитации и мечте стать журналистом
После реабилитации я смогла и танцевать на выпускном, и заниматься спортом, музыкой, изучением иностранных языков, плетением игрушек. Достигла больших успехов в плавании: заняла второе место на Кубке России, а на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов мне удалось завоевать золото, два серебра и две бронзы. Но сейчас, к сожалению, не плаваю, пока не хватает на это времени.
С детства у меня было огромное желание помогать людям и хотела связанную с этим работу. Я примеряла на себя много профессий, словно платья, но ни одно из них мне не подходило. Внезапно я увидела статьи социальной журналистки Ирины Краснопольской, которая помогает людям, ее инструмент – не скальпель и шприц, а текст и слово. «Словом можно убить, словом можно спасти», - писал в своих стихах поэт Вадим Шефнер. И я сделала свой выбор.
Воспоминания о болезни, операциях приносят мне боль. И я рада, что все это осталось позади. Пять лет назад я поступила на журфак МГУ, и мы шли с мамой по Красной площади мимо значка нулевого километра, еще не зная о «лазейке» через библиотеку им. Ленина. Я была очень счастлива, да, не вижу, но могу полноценно ходить, жить. И моя жизнь началась именно с нулевого километра.
О лабрадоре Арвине и учебе в МГУ
В 14 лет редакция «Российской газеты» подарила мне пса-поводыря, лабрадора Арвина. Это была моя мечта – я хотела выгуливать собаку и, чтобы она выгуливала меня. Сейчас, к сожалению, он болен раком…Но, когда Арвин был здоров, он помогал мне добираться до журфака МГУ и нужной аудитории. Каждой из них я давала забавное название – так псу было проще запоминать. Например, «пещерка», потому что в ней было очень уютно и приятно находиться, а «холодильник» — это кабинет, где всегда холодно. Через какое-то время в нем стало очень жарко, но переименовывать в «печку» не стали, чтобы животное не запуталось.
Еще Арвин очень любил буфет, и, как мне рассказывали одногруппники, когда он слышал это слово, сразу облизывался. Как и любой студент, пес очень любил сосиски в тесте, хоть и их нельзя давать собакам. Но иногда я разрешала ему полакомиться выпечкой.
С одногруппниками у меня сложились прекрасные отношения, на факультете я нашла много друзей. Они очень ответственно ко мне относились и всегда помогли найти нужную аудиторию, если Арвин терялся – все-таки собаке, да и человеку, не так просто запомнить более 300 кабинетов. Меня очень тронуло приветствие ребят в момент, когда я получала красный диплом. В этот момент они так сильно хлопали, что, кажется, отбили ладони и, вдобавок ко всему, кричали: «Молодец!».
Об интервью с Владимиром Путиным
В 2018 году во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина мне удалось лично пообщаться с президентом. Взять у него интервью было моей мечтой. Владимир Владимирович - совершенно замечательный человек, и, не побоюсь повторить своих слов, великий президент. Я его еще больше зауважала после 24 февраля. Не представляю, насколько ему сейчас тяжело – противостоять практически всему миру, бороться за жизни людей, доказывая правду. За это ему низкий поклон.
Во время интервью я боялась потерять сознание, но все окружающие говорили, что я держалась очень уверенно, и они, если честно, нервничали еще больше меня.
До личного общения я могла только слушать выступления Владимира Владимировича. Наша беседа раскрыла его совершенно с другой стороны. Президент – очень доброжелательный, галантный, с отличным чувством юмора. И самое главное, что он знал, как вести себя с незрячим человеком – как не напугать, вежливо сообщить о своем присутствии. Я не сразу заметила его появление, но Владимир Владимирович дал знак, что он здесь.
О карьере и семье
В 2020 году, когда я поступила на факультет журналистики в МГУ, мне предложили вести программу «Белые ночи» на телеканале «Спас». Я взяла более 70 интервью у известных личностей и получила очень хороший опыт. Сильнее всего мне запомнился разговор с адвокатом Павлом Астаховым, замечательным врачом-кардиохирургом Лео Бокерия. В мечтах – пообщаться с писателями Мариной Ахмедовой и Захаром Прилепиным.
Моя душа «горит» именно к тележурналистике, и именно в этой сфере я бы хотела работать – делать тематические репортажи, которые бы попали в топ. Но сначала мне необходимо получить диплом магистра, пока я очень много сил трачу на учебу.
В работе мне помогает одно устройство – брайлевский дисплей (устройство вывода информации из компьютеров с целью её тактильного восприятия, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля – прим. «Страсти»), который подарила журналистка Маргарита Симоньян. Благодаря ему я могу читать и писать тексты. На данный момент я работаю внештатно в разных СМИ, которые публикуют мои материалы.
Большую роль в моей жизни играют родные – благодаря брату я смогла выйти в ремиссию, а мама – мой помощник по жизни, который в одиночку справился с воспитанием двух детей. Она мой тыл и щит: стилист, визажист, консультант и лучший друг, который всегда поддержит. Порой у меня бывает настроение нарядиться, и мама мне и щечки подрумянит, и красивый образ подберет. Я ей за это очень благодарна.
Конечно, мне тоже хотелось бы создать свою семью. И семья в моем понимании – это обязательно дети. Но, учитывая мое здоровье, не знаю, насколько это реализуемо и очень опасаюсь генетических рисков, хоть и моя болезнь не передается по наследству. В любом случае, я не поддерживаю течение чайлдфри и очень бы хотела стать мамой. Но, а как в итоге сложится, время покажет.