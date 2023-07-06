Мечта на миллион: Маргарита Никитина о бизнесе в РФ и борьбе с «беременной мафией» в Аргентине

В последнее время среди россиянок появилась мода на беременный туризм. Будущие мамы отправляются в США, Мексику, Аргентину и другие развитые страны. Их привлекает получение не только высококлассного медицинского сервиса, но и второго гражданства. Однако в большинстве случаев они становятся жертвами мошенников, теряя деньги и рискуя жизнью еще не родившегося ребенка. Новая героиня издания «Страсти» также решила рожать не в России, и ее история едва не обернулась трагедией.

Маргарита Никитина — успешная бизнесвумен, предприниматель, кандидат наук и основательница международных брендов в зоосегменте. Несмотря на выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, Маргарита не забывает и про личную жизнь. Не так давно предпринимательница стала мамой во второй раз, ее роды проходили в Аргентине. Оказавшись в другой стране, Никитина поняла, что некоторые врачи готовы нарушить клятву Гиппократа ради денег. В эксклюзивном интервью Маргарита рассказала, что именно с ней произошло за рубежом накануне родов, дала ценный совет всем девушкам, планирующим рожать не в России, и поделилась своим мнением о марафонах, обучающих «мышлению предпринимателя».

Маргарита, могли ли Вы когда-то представить, что пройдете путь от топ-менеджера по найму качества до сетевого предпринимателя международного уровня? Когда и почему Вы решили, что готовы кардинально изменить свою жизнь?

Ради собственного бизнеса Вы ушли с престижной должности. Был ли у Вас страх перед возможной неудачей? Близкие поддержали Ваше решение или отговаривали?

Когда я работала в найме топ-менеджером я достигла определённого потолка, и был либо горизонтальный рост, либо вертикальный. У меня была мечта. Меня как-то одна подруга спросила: «Почему ты ее никак не осуществишь?». Я сказала, что мне это не очень интересно, я привыкла к большим проектам. Ее ответ: «Сделай тогда из своей мечты большой проект, что тебе мешает?». Эта фраза подтолкнула меня к мысли, что можно рискнуть, потому что все базовые потребности на тот момент были закрыты. Я задала себе важные вопросы: «А что случится в случае неудачи? Чего я боюсь? Хотя, скорее, даже не боюсь, а почему я не пробую? Почему я вчера этого не сделала?». Чего все боятся? Боятся, что не получится. И когда я себе ответила на этот вопрос: не получится, значит, — я всегда успею вернуться в найм. Когда я приняла этот риск, стало не так страшно.

Поддерживали ли близкие и отговаривали ли? Сначала люди даже не понимали, что произошло, и думали, что пройдёт полгода и я вернусь в найм, скорее всего, наиграюсь в свою мечту, но, собственно говоря, этого не произошло.

Почему именно бизнес для животных? Особая любовь к питомцам или актуальная ниша, желание реализоваться в своем деле — что больше мотивировало Вас при открытии бизнеса?

Я кандидат ветеринарных наук, поэтому открытие бизнеса в сфере животных для меня было логично. Я в этом хорошо разбираюсь как эксперт. На данный момент есть собственные патенты в сфере кормовых добавок для животных, помимо услуг. Работаем с ЕС, Индией.

Что мотивировало? Мотивировала мечта. И когда ты принимаешь страх, абсолютно нет формата неудачи. Ты его проиграл как план «Б», ты его принял, но у меня не было сомнений в том, что у меня не получится свой бизнес. Томас Эдисон (всемирно известный американский изобретатель и предприниматель, прим «Страсти») пробовал десять тысяч раз эксперименты прежде, чем у него получилось. Если это работает, значит получится и у тебя: у всех две руки, две ноги, одна голова, и нет такого, что у тебя может не получиться, нет каких-то объективных причин – всё это отговорки.

В 2019 году стоимость оценки Вашей компании составила 10 миллионов долларов. На Ваш взгляд, с чем связан этот успех? Может, есть личная черта характера, которая помогала в достижении высоких целей?

Какая личная черта помогла при открытии бизнеса? Наверное, на 33 «Нет» найди 34, как сделать «Да». То есть, если проблема не решается прямо, то подойти к ней сверху, снизу, сбоку – как угодно, но «Нет» – это «Да», но попозже. Нет ничего нерешаемого, нет ничего невозможного, любой вопрос или проблема – это просто задача к ее решению. Если мне сказали: «Нет», для меня это означает как сделать «Да». Наверное, эти качества, которыми я руководствуюсь и сейчас, помогают мне делать бизнес.

Во время пандемии многие предприятия закрывались. Как удалось Вашему бизнесу пережить это непростое время?

Как удалось выжить? После пандемии еще пришло и СВО. Я всегда говорю: «Мы вчера работали, сегодня работаем и завтра будем работать». Как и все люди в нашей стране. Вопрос только в изменившихся условиях, как мы будем работать, что мы будем делать, что мы будем создавать, что будет нужно рынку – это уже второй вопрос. Но если ты предприниматель, ты предпринимал, предпринимаешь и будешь предпринимать. Поэтому пережили абсолютно нормально, как и с остальными событиями. Могу сказать, что после пандемии у меня, наоборот, появились другие виды бизнеса, я увидела другие направления. После СВО тоже все видоизменилось, и все в лучшую сторону. Большинство предпринимателей в кризис видят возможности и точки роста.

Кто Ваши клиенты и почему обращаются за такой услугой? Обращались ли к Вам за услугами знаменитости? (имена можно не называть, конечно)

Про знаменитостей – они были как в первом проекте, так и в последующих. Если ты делаешь что-то хорошо, то люди непременно это оценят. Даже если считать знаменитостей самыми взыскательными и притязательными клиентами, то они тоже будут обращаться к тебе, и это оценят.

На данный момент есть множество курсов, марафонов, обучающих «мышлению предпринимателя». Как Вы считаете, эффективны ли они? Что на самом деле нужно человеку, чтобы стать успешным бизнесменом?

Я ни одного не проходила, не знаю, к счастью, или, к сожалению, или мне было некогда. Есть какие-то моменты, где меня приглашали обучать других предпринимателей, либо людей, которые хотят быть предпринимателями. Я выступала в роли спикера неоднократно, но я не веду какие-то курсы и не проходила их сама. Сказать, что ты родился с предпринимательским мышлением – не знаю, такой риторический вопрос.

По поводу курсов: здесь важно не остаться вечным студентом, чтобы всё, чему вы научились, применялось. Например, вы хотите отучиться на права, но у вас нет машины. Представим, что вы пошли, отучились и положили на 10 лет права в стол. Спустя время, когда вы купите машину, вам заново нужно будет обучаться тому же самому мастерству, и в итоге вы потратите ресурсы дважды. Это касается и других курсов. Нужно идти обучаться только тому, что тебе необходимо в данный момент жизни. Точно не нужно учиться, чтобы учиться и не применять эти навыки. Есть такая статистика у одной известной онлайн-школы: 97-98 % приобретенных онлайн-курсов остаются даже не открытыми. Люди их купили и не перешли ни разу по ссылке.

Недавно Вы стали мамой во второй раз, а роды проходили в Аргентине. Насколько нам известно, они едва не закончились трагедией. Что тогда произошло? Почему в одном интервью Вы сказали, что местные врачи были «готовы нарушить клятву Гиппократа ради денег»?

Да, я стала мамой во второй раз. Я приняла решение рожать в Аргентине. Когда я смотрела роды по получению гражданства, мне это было необходимо в связи с тем, что у меня есть зарубежный бизнес и компании. Я выбрала Аргентину, так как есть много плюсов: ребенок получает гражданство по праву рождения, ПМЖ и загранпаспорт. Все это делается до одного месяца. И, если родители сами не затягивают этот документальный процесс, через месяц ребенок может уже вернуться на родину с другим паспортом. Для ребенка нет никаких сложностей в получении гражданства РФ: оно присваивается автоматически. Второе гражданство выдается по родителям, так как они — граждане РФ.

Под гражданством Аргентины имеется в виду то, что ребенок имеет право на бесплатную медицину и бесплатное образование даже в университете в Буэнос-Айресе (входит в ТОП 50 вузов мира). Поступить туда несложно, зачисление происходит автоматически, если ты проучился последний год в школе, при этом необходимы знания английского и испанского. Помимо этого, 174 страны мира безвизовые на въезд. Также есть ряд определенных профитов, но для каждый семьи он свой. Также гражданство Аргентины могут получить все члены семьи, братья, сёстры, родители, бабушки и дедушки через воссоединение.

Я обратилась в агентство, думала, что все будет стандартно. Я заплатила деньги. В Аргентине сейчас, так скажем, «беби-бум» на рожениц из России. Я расслабилась и подумала, что все в порядке. При этом выяснилось, что агентство оказалось не очень честным: оно имело только чат в Telegram, и отзывы посмотреть было негде. Все чаты и сейчас принадлежат одному и тому же человеку, который удалял негативные отзывы, соответственно, ты не мог узнать правды. Переводчики находились в сговоре с врачами, чтобы заработать денег больше, чем планировалось. Скажем, занимались выманиванием денег у населения, потому что все понимают, что туда приезжают рожать обеспеченные туристы.

Произошло то, что хотели сделать кесарево сечение раньше срока на 6 недель, чтобы ребенка положили в неонатологию (раздел медицинской науки, изучающий физиологию и патологию детей первого месяца жизни платно, прим «Страсти»). Стоимость — 500 долларов в день, и сколько лежать — непонятно. Для этого были придуманы определенные показания, якобы было отхождение околоплодных вод. Как потом оказалось, повода не было. Всех вгоняют в состояние стресса. Кому-то придумывают гепатит, чтобы лежать отдельно, за это надо доплачивать. Речь идет конкретно про это агентство, госпиталь и врачей, которые с ними сотрудничали. Мы не говорим, что во всей Аргентине некачественная медицина. Нет, конечно, медицина на хорошем международном уровне. Мы говорим именно про нечестные агентства, и что от них страдают другие люди. Хорошо, что у меня сработало чутье, и я попросила второе мнение, хотя меня сильно раскачали эмоционально в формате этой ситуации. И когда я просто получила второе мнение, я уехала из этого места, взяв всю ответственность на себя. Я поехала в другой госпиталь, абсолютно бесплатный, сделала повторно все УЗИ и анализы, оказалось, что повода для беспокойства нет. Меня там перепроверили два врача, и все осталось как есть. То есть иначе это было бы кесарево сечение в 34 недели, которое могло бы закончиться трагедией из-за того, что агентство хотело заработать денег больше, чем по стандартному тарифу. И далее, находясь там, я узнала, что такая история не является единственной.

Одно дело — агентство нечестное, другое дело, когда ещё и врачи в это вовлечены и готовы нарушить клятву Гиппократа ради денег. Когда я написала в чат в Telegram, чтобы русские девушки на это не попадались, то сообщения были, естественно, удалены. Как в СМИ писали, это — «беременна мафия», на них уже возбуждено уголовное дело. В результате я отказалась от услуг агентства, и пришлось все делать самостоятельно. Я просмотрела более 10 госпиталей, переводчиков, юристов, далее, по запросам, начала помогать с документами, легализацией другим русским соотечественницам. В итоге сейчас это превратилось в полноценные услуги по сопровождению родов в Аргентине и легализации, чтобы другие люди больше не сталкивались с тем, с чем я столкнулась, и не рисковали своей жизнью и ребёнка.

Как проходят роды в Аргентине, и в чем их отличие от родов в России?

У них есть стандарты международной медицины, есть отличия, но они, скорее, позитивные. Первое, что есть – дублирование функций. Это означает, что с тобой рожают одновременно два врача, две акушерки, два анестезиолога. Все задублированы на операции в дежурной бригаде. У нас, как правило, это монобригады, то есть 3-4 человека, включая тебя. Мне есть с чем сравнить, у меня первые роды проходили в России. Порядки в Аргентине снижают вероятность ошибки. Еще одно отличие заключается в том, что они вписывают имя в контракт до рождения ребенка, потому что ЗАГСы у них находятся при госпиталях, и имя переносится сразу же в свидетельство о рождении. Интересная и необычная практика: ты еще не познакомилась с человеком, не родила его, но уже пишешь имя. То есть позже это сделать не получится. Тебе не дают несколько дней подумать, потому что на ребенка сразу готовы документы уже в палате. А в свидетельстве о рождении указано не только имя, но дата, время, место рождения и кто при этом присутствовал – акушерка или врач, и он заверяет документ.

Они работают по международным стандартам, у них есть очень много осмотров в течение того времени, как ты прибываешь в госпиталь. С кесаревым сечением выписывают через 48 часов. В палате есть отдельные кнопки на врачей ребенка, на педиатров, на нео, и отдельные кнопки для врачей для мамы. Они работают строго по часам, поэтому даже ночью приходят, каждые 30 минут или 2 часа в зависимости от врача и т.д. В эти сутки у мамы и ребенка контролируют все жизненно важные показатели, и осуществляется большой перечень осмотра. Сначала я подумала, что это минус, потому что ты устал и тебе не хочется лишнего внимания, но потом поняла, что это такой высокий уровень мер безопасности.

В самом воспитании есть интересные вещи, в грудном вскармливании – они относятся более продвинуто. Пищу тебе приносят абсолютно разную, и в целом говорят, что ты должен попробовать все при грудном вскармливании, чтобы у ребенка потом не было аллергии и он ко всему привыкал. Все в малых дозах, то есть и клубнику, и вишню, черешню, и арбузы, и все красное, желтое, зеленое. И я, на самом деле, стала придерживаться их теории и убедилась: когда все в меру, то у ребенка нет аллергий и проблем. У них подход, конечно, очень отличается от нашего.

Какие расценки на данную услугу в Аргентине?

Какие цены сейчас на роды в Аргентины? Цены абсолютно разные, на любой вкус и кошелёк. Зависит от того, летите вы, например, эконом-классом или бизнес-классом. Очень сильно разнится цена от того, снимаете вы большую комнату-апартаменты или снимаете пентхаус. Выбираете вы платный госпиталь или бесплатный. На самом деле, не рекомендую выбирать бесплатный, потому что я видела их сама и мне есть с чем сравнить. Знаю лично истории тех девушек, которые там рожали.

Стоимость перелета эконом-классом в среднем 200 000 рублей на 1 человека в обе стороны, бизнес-классом — от 500 000 руб. Платные госпитали — от 200 000 до 400 000 рублей роды и сопровождение с 36 недели в среднем. Аренда хорошей квартиры с новым ремонтом в хорошем районе от 100 000 до 180 000 рублей в месяц. Можно найти дешевле, но это будут маленькие студии в не самых безопасных районах со старым ремонтом. Услуги сопровождения агентства с учётом переводчика, перевода и апостиля документов, получения и оформления документов на ребёнка и родителей (DNI это ПМЖ, паспорт) от 5000$. Питание и транспорт по стоимости не дороже расценок в Москве, можно оценить до 100 000 рублей в месяц.

Как итог, роды в Аргентине можно уложить по срокам в 2 месяца. По стоимости — 1 000 000 рублей, если лететь одной роженице без семьи; 1 300 000 рублей, если с супругом или родственником.

Цены я указала с запасом, можно обойтись более бюджетно или, наоборот, дороже. Можно даже рожать бесплатно, сервис на любой вкус и кошелёк и зависит от того, кто к какому уровню качества услуг привык.

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