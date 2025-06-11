«Ложь ломает судьбу»: россиянка отрицает вину сына в изнасиловании подростка и требует изменения статьи
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В 2024 году 26-летнего мужчину по имени Артем задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Жертва домогательств рассказала, что обвиняемый приставал к ней на базе отдыха. При этом сообщить об этом она решила только спустя год. Сейчас молодой человек находится в СИЗО и пытается доказать, что половой акт с девушкой у него был по обоюдному согласию. Подробности этой истории порталу «Страсти» рассказала мама Артема Анна.
«Общительный, позитивный, душа компании», - так близкие описывают Артема. Он старший ребенок в благополучной семье – мама работает стилистом-парикмахером, отец строителем. С детства Артем помогал родителям в уходе за двумя младшими сестрами. Мама молодого человека отметила – он настоящий старший брат, который всегда всех выручает и мнение которого авторитет.
После окончания учебы в 2022 году Артем устроился на работу в компанию, занимающуюся дополнительным образованием детей. А весной 2023 года он занял должность системного администратора в одной из фирм. Мама парня рассказала, что он быстро влился в коллектив и даже не предполагал, что его жизнь кардинально изменится спустя год. Летом 2023 Артем, по словам его матери, отдыхал на рабочем корпоративе. Именно там он познакомился с той, кто теперь обвиняет его в изнасиловании.
«Они мило общались и проводили время на мероприятии. Между ними возникла взаимная симпатия, которая переросла в интимную близость по обоюдному согласию. После чего выяснилось, что она несовершеннолетняя, через несколько месяцев ей исполнялось 16 лет», - поделилась Анна.
После той встречи Артем не связывался с девушкой год. А в августе 2024 узнал, что она обратилась в полицию и сообщила, что он ее изнасиловал. Молодого человека задержали, и он, как утверждает его мама, не стал отрицать, что действительно провел с ней ночь. Однако, по его версии, он не принуждал ее. Также Артем не знал, что девушка была несовершеннолетняя, так как она выглядела старше своего возраста.
«Со слов сына и свидетелей, которые были на корпоративе, она выглядела старше своего возраста, к тому же на своей странице в соцсетях указывала дату рождения - 2000 год. Внешне выглядела старше своих лет, в общении – взрослая, выпивала алкоголь, была уверена в себе и очень общительна», - рассказала мама подозреваемого.
Анна утверждает, что девушка сама проявляла знаки внимания к ее сыну. Также на том корпоративе была ее мама. Со слов родных Артема, она называла его «зятек». Кроме того, мама обвиняемого отметила – после первого полового акта девушка сама пришла к молодому человеку в палатку во второй раз.
Мама Артема рассказала, что никаких доказательств изнасилования нет. Только показания самой потерпевшей. Но сторона обвиняемого считает странным тот факт, что девушка обратилась в полицию только спустя год. По версии близких молодого человека, ею могла двигать месть.
«Вероятно, что та девушка, переспав с Артемом, хотела отомстить своему молодому человеку, с которым была в ссоре на тот момент. Он после корпоратива писал моему сыну с угрозами. Также хочется отметить, что корпоратив проходил на базе отдыха, где было очень много людей, включая маму этой девушки, и если бы действительно ей угрожала опасность, она могла бы позвать на помощь», - рассказала собеседница «Страстей».
Сейчас женщина хочет добиться, чтобы ее сына судили по другой статье – не за изнасилование несовершеннолетней, а за действие сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет. Маме Артема важно отчистить его имя, чтобы в нем не видели насильника.
«Ложь ломает судьбу моего сына. Эта не попытка оправдать преступление, а призыв к справедливости. Я лишь хочу, чтобы моего сына судили по справедливой статье. Ведь это огромная разница. Изнасилование – жестокое преступление, которое может совершить настоящий изверг. Но мой сын не насильник, он допустил ошибку, вступив в добровольную связь с несовершеннолетней. Но эта ошибка не должна разрушить его жизнь. Ведь каждый мужчина может оказаться на месте моего сына. Я хочу, чтобы все понимали, что ложные обвинения в изнасиловании разрушают не только жизнь обвиняемого, но и подрывают доверие к настоящим жертвам преступлений. Я сама женщина, мать двоих несовершеннолетних дочерей, и я прекрасно понимаю, как тяжело тем, кто действительно стал жертвой насилия. Но я очень надеюсь, что суд учтет реальные обстоятельства дела, и моего сына будут судить не за изнасилование, которого он не совершал, а за реальное нарушение закона — сексуальные действия с несовершеннолетней», - поделилась Анна.
Отметим, что на данный момент Артем находится в СИЗО уже 8 месяцев. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Портал «Страсти» обратился к правозащитнице Светлане Грачевой, которая давно помогает россиянам добиваться справедливых приговоров в суде.
«В моей практике были подобного рода обращения, как по домашнему насилию, так и по сексуализированному. В данной истории много неясностей. Самое главное, это не осудить невиновного человека, я сама лично обращусь к депутатам Государственной Думы РФ, чтобы направили запросы по данному уголовному делу. Следствие должно быть максимально всестороннее, а не однобокое, так как обвинение строится лишь на показаниях потерпевшей», - заявила Грачева.
Адвокат Александр Свербей, изучив историю, отметил, что обвиняемый попал в действительно сложную ситуацию. По его словам, главная задача защиты – доказать, что половой акт был добровольный.
«Годовая задержка с заявлением и поведение девушки (если доказано) – это сильные аргументы в пользу защиты. Но даже если изнасилование не доказано, сам факт полового акта с лицом, заведомо не достигшим 16 лет (при доказанности, что обвиняемый знал о возрасте), влечет ответственность по ст. 134 УК РФ. Если молодой человек не знал о возрасте девушки – добросовестно заблуждался, то это может полностью исключит уголовную ответственность и по ст. 134 УК РФ. Суды сталкиваются с подобными делами и переквалифицируют их при наличии оснований сомневаться в версии насилия», - поделился адвокат.
Александр Свербей подчеркнул, что исход дела будет зависеть от того, какие доказательства представят стороны и как их оценит суд. Слова потерпевшей имеют значение, но не являются непреодолимым препятствием для защиты, если у нее есть убедительные контраргументы и доказательства, заверил адвокат.
«Защите молодого человека необходимо активно собирать и представлять все возможные доказательства своей версии (свидетельские показания, скриншоты соцсетей, данные о внешнем виде потерпевшей, любые подтверждения угроз со стороны ее парня и т.д.). Доказать отсутствие насилия при утверждении о нем потерпевшей непросто, но не невозможно. Суды очень тщательно исследуют все обстоятельства: поведение сторон до, во время и после события, характер их взаимоотношений, причины задержки заявления, наличие свидетелей, объективные данные (медицинские, вещественные доказательства)», - рассказал Свербей.