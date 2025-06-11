«Ложь ломает судьбу»: россиянка отрицает вину сына в изнасиловании подростка и требует изменения статьи

В 2024 году 26-летнего мужчину по имени Артем задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Жертва домогательств рассказала, что обвиняемый приставал к ней на базе отдыха. При этом сообщить об этом она решила только спустя год. Сейчас молодой человек находится в СИЗО и пытается доказать, что половой акт с девушкой у него был по обоюдному согласию. Подробности этой истории порталу «Страсти» рассказала мама Артема Анна.

«Общительный, позитивный, душа компании», - так близкие описывают Артема. Он старший ребенок в благополучной семье – мама работает стилистом-парикмахером, отец строителем. С детства Артем помогал родителям в уходе за двумя младшими сестрами. Мама молодого человека отметила – он настоящий старший брат, который всегда всех выручает и мнение которого авторитет.

После окончания учебы в 2022 году Артем устроился на работу в компанию, занимающуюся дополнительным образованием детей. А весной 2023 года он занял должность системного администратора в одной из фирм. Мама парня рассказала, что он быстро влился в коллектив и даже не предполагал, что его жизнь кардинально изменится спустя год. Летом 2023 Артем, по словам его матери, отдыхал на рабочем корпоративе. Именно там он познакомился с той, кто теперь обвиняет его в изнасиловании.

«Они мило общались и проводили время на мероприятии. Между ними возникла взаимная симпатия, которая переросла в интимную близость по обоюдному согласию. После чего выяснилось, что она несовершеннолетняя, через несколько месяцев ей исполнялось 16 лет», - поделилась Анна.