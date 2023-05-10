Большой: откровенный диалог о главном театре страны

Большой театр по праву считается национальным достоянием России. Люди из разных уголков страны приезжают в столицу, чтобы на мгновение прикоснуться к искусству и насладиться шедеврами мировой классики. При этом двери театра открыты не только для зрителей, но и для настоящих профессионалов своего дела. Оперные певцы, танцовщики прилагают все усилия для того, чтобы устроиться на работу и стать частью главного театра страны. И это несмотря на слухи о жестокой конкуренции и суровом графике репетиций. Но как обстоят дела на самом деле? В анонимном интервью для издания «Страсти» артист Большого театра рассказал, как строится рабочий процесс и что на самом деле происходит с закулисной жизнью заведения. Мы узнали, как певцы берегут свой голос, кто сейчас побеждает в музыкальных конкурсах и почему холодное молоко — главный враг для артистов оперы.

Когда и почему Вы решили, что хотите связать свою профессиональную деятельность с музыкой?

Это было предопределено генетически: у меня в семье все музыканты. Дедушка мой прекрасно пел: у него был прекрасный баритон; мама тоже музыкант — дирижер-хоровик. Поэтому все это тянется по роду. Где-то лет в 5-6, наверное, я это понял.

Почему, имея хорошие вокальные данные, Вы решили стать оперным певцом, а не эстрадным?Правомерно ли говорить о том, что оперный певец всегда может проявить себя как эстрадный?

Этот вопрос очень сложный. В плане того, что опера и эстрада могут перекликаться. Возьмем в пример великого певца Муслима Магомаева. Он прекрасно сочетал и оперу, и эстраду. Я тоже пою, помимо оперы, обожаю джаз 40-х-50-х годов. Еще обожаю советскую эстраду: я все это пою, и это есть у меня в репертуаре. Поэтому я бы так уж не отделял эти два понятия.

Какими данными должен обладать человек, чтобы стать оперным артистом? Почему кто-то способен попасть в ноты только одной октавы, а кто-то обладает большим голосовым диапазоном? Можно ли это развить?

Интеллектом, развитым сознанием. Нужно постоянно развивать его. Не голос, и потом только сознание. А сначала сознание, и только потом голос. Только так, потому что весь вокальный процесс технически совершается, в первую очередь, в голове, а потом это все переносится, либо аккумулируется на связках.

Согласны ли Вы с утверждением, что гений — это лишь 5% таланта, а 95% труда?

Да, я с этим согласен. Это, по-моему, сказал Чайковский. Ну и, конечно, какая-то предопределенность от высших сил тоже играет роль.

Большинство оперных певцов сталкивалось с музыкальными конкурсами, вокруг которых сложилось немало легенд. Поговаривают, чаще всего на них победитель заранее предопределен. Насколько подобное суждение правдиво?

Буду говорить прямо: как правило, там педагоги протаскивают своих зверушек и дают им призовые места. Вот и все. То есть, по сути, вокальные конкурсы сейчас — конкурсы не самих певцов, а их наставников. Это просто … игра мышцами вокальных педагогов.

Что испытывает человек, когда осознает, что он служит в одном из самых известных театров в России?

Слово «служит» здесь, пожалуй, очень даже уместно вы употребили, потому что это — именно служение искусству. Это не я в искусстве, это искусство во мне, в первую очередь. Что я испытываю? Если бы так довелось, если бы я не попал в Большой театр, а служил бы где-нибудь у себя на родине в местном, провинциальном театре, я, наверное бы, испытывал ту же меру и степень ответственности, что испытываю здесь. Это, в первую очередь, ответственность перед самим собой, перед искусством.

Быть частью Большого театра — очень престижно. Накладывает ли работа в данной организации какие-то обязательства/ ограничения на обычную жизнь артистов?

Безусловно, накладывает, как и любая работа в крупном предприятии: будь то космонавтика, будь то машиностроение. Конечно, есть огромная доля твоей личной ответственности перед публикой, в конце концов. А вот перед руководством — это в меньшей степени. Конечно, нам пытаются навязать, что мы обязаны тем, кто нас сюда принял. Нет, мы обязаны только искусству. Мы обязаны музыке и обязаны этому таланту, который в нас вложили высшие силы.

В каком графике живет оперный певец Большого театра? Сколько длятся репетиции? Хватает ли времени на личную жизнь?

Репетиции длятся совершенно ненормированно. Все это происходит по-разному. Например, возьмем стандартную репетицию, если идет какая-то постановка. Бывает такое, что ты приходишь в театр в одиннадцать часов утра, а уходишь в десять часов вечера. Минимальные перерывы, конечно, есть. А вот в среднем, если это обычный репертуарный спектакль, — часа три примерно. Полтора - три, всегда по-разному, а бывает и тридцать минут.

Если открыть список оперной труппы Большого театра, то там будет отдельная графа для стажеров. Что начинающему артисту нужно сделать, чтобы попасть на стажировку? Оплачивается ли она?

Не стоит путать стажерскую группу с молодежной программой Большого театра. Молодежная программа – это отдельная организация, стажерская группа в Большом театре – это совсем иная структура. Что нужно сделать — пройти прослушивание. Каждый год, в течение сезона, театр раза два или три выкладывает на сайте объявление о наборе в стажерскую группу. Молодые люди определенного возраста едут, прослушиваются. После двух-трех лет, проведенных в статусе стажера, театр уже сам решает, брать их в основную труппу или нет.

Стажерская группа. Если ты артист-стажер Большого театра, то, конечно же, все это оплачивается. Но, я думаю, там немного поменьше оплачивается.

В недавнем интервью Анастасия Волочкова заявила, что в начале карьеры она получала в Большом театре 100$. Сохранились ли подобные зарплаты в театре в наши дни?

Я думаю, все это записывалось в начале 2000-х годов, когда, возможно, были такие минимальные ставки для артистов балета. Да, сейчас, конечно, таких ставок нет.

О конкуренции в Большом театре также немало разговоров. Что нужно сделать человеку, чтобы закрепиться в основном составе? Насколько часто в театре происходит смена кадров?

Знаете, много об этом всякого… Безусловно, конкуренция есть определенная, но, в первую очередь, нужно конкурировать с самим собой, с какой-то своей, наверное, составляющей, со своей инертностью, со своей ленью и ничегонеделанием — вот с этим, а не с кем остальным.

Легко ли влиться в звездный и опытный коллектив театра? Как происходит адаптация? Учитывая уровень конкуренции, проявляют ли коллеги дружелюбие к новичку?

Мне было легко влиться, потому что я никогда не ставил себе каких-то авторитетов в искусстве. Для меня авторитетом всегда была музыка, само искусство, опера, а не какие-то люди, поэтому я максимально сконцентрирован на самом себе. А не на том, легко ли мне будет влиться и как ужиться с окружающими меня людьми. Меня это никогда не волновало.

Говорят, что балерины могут портить пуанты конкурентам, фигуристы – коньки, а какие козни устраивают друг другу артисты оперы?

Отвечу, раз уж откровенно так разговариваем. Бывают такие моменты, когда есть определенные люди, являющиеся осведомителями для руководства. Кто, что, где сделал. Поэтому такое есть.

О накале страстей в Большом театре немало разговоров. После того, как Сергея Филина облили кислотой, прошло много времени, однако инцидент по-прежнему на слуху. Какой на самом деле является обстановка внутри коллектива артистов? Часто ли возникают конфликты на фоне высокой конкуренции?

Конечно, они есть, страсти эти. Но, чтобы хорошо себя чувствовать, надо постараться абстрагироваться от всех этих страстей: от мышиной и человеческой возни, от этих жалких разговоров. Я в это не вникаю. Мне это абсолютно не интересно, как вы уже поняли. Поэтому, наверное, да, есть накал страстей, но у меня его нет (улыбается).

В одном интервью оперный певец заявил, что существует особая театральная этика: нельзя смотреть партнеру прямо в глаза, нельзя петь на него. Насколько это суждение правдиво?

Все эти суждения конкретного индивида. Они не будут стоять ничего, когда режиссёр скажет, чтобы ты смотрел партнеру в глаза в этот момент и пел на него. Это может меняться, может варьироваться, может согласовываться с дирижёром, партерном, режиссёром, как в данной ситуации поступать, как петь, куда петь, на партнера или в зал.

По какому принципу происходит распределение репертуара? Учитываются ли пожелания самих артистов?

Это происходит по различным показателям: по типу голоса, по каким-то рекомендациям определённым. Еще зависит от того: нравишься ли ты руководству или не нравишься. Соответствуешь ли ты этой роли, дорос ли ты до нее. Но сейчас это происходит в меньшей степени, потому что руководство оторвано от искусства, оно занимается своими делами, в основном, — бумажными. Им в меньшей степени интересно, кто там и что. Поэтому раньше — да, это все учитывалось очень тщательно. Сейчас в меньшей степени.

Какая роль является Вашей профессиональной мечтой?

Борис Годунов, Мефистофель, Эскамильо из «Кармен».

В каком случае можно сказать, что карьера человека как оперного артиста состоялась? Насколько быстро происходит продвижение по карьерной лестнице в Вашей сфере?

Я думаю, что грамотный певец никогда не скажет, что его карьера состоялась. Это всегда путь, не имеющий ни начала, ни конца. Это путь, где ты просто периодически собираешь камни, потом ты теряешь их и снова собираешь

Как удается рассчитать свои силы так, чтобы хватило голоса до конца выступления? Как оперные артисты восстанавливаются после проведенного спектакля? Как Вы бережете свой голос?

Буду говорить за себя: мне помогает хороший сон, правильное питание, спокойствие сознания, стабильность духа, медитация.

Часто ли Вам приходилось выходить на сцену в плохом самочувствии? Как быть, если в день выступления у артиста пропал голос? В таком случае производятся замены, или существуют специальные лекарства, рецепты, восстанавливающие голосовые связки в кратчайшие сроки?

Да, такие ситуации бывают, но я никогда не показываю вида, что я в плохом самочувствии. Сцена лечит: ты выходишь на сцену, и все проходит. Ты выкладываешься, потому что пение для меня — это всегда трансовое состоянии. Это никогда не механический процесс, это всегда трансовое, изменённое состоянии, в хорошем смысле этого слова. Для меня это — шаманство, колдовство. Любой звук, даже если маленькая роль.

У нас в театре работают очень грамотные и хорошие фониатры, которые помогают в случае каких-либо проблем при помощи впрыскиваний на связки. Много разных приспособлений у них есть.

Есть ли продукты, напитки, которые запрещены артистам оперы из-за негативного влияния на голос?

Конечно, есть такие продукты. Что касается напитков, то это холодное молоко. Это просто убийство для голоса, по крайней мере, для меня. Еще могу сказать про вино. Острое — не очень хорошо, но, опять же, все очень индивидуально. Все зависит от конкретного человека и конкретного организма.

Было ли у Вас, что во время спектакля забыли текст? Как Вы выходили из ситуации?

Неоднократно были такие ситуации, конечно. Выкручивался и пел просто белиберду. Как говорится, если оперные певцы забывают текст, то поют домашний адрес.

В одном интервью Сергей Безруков заявил, что во время пандемии Губернский театр понес убыток в размере 80 миллионов рублей. Как удалось Большому театру преодолеть этот период?

Во-первых, я полагаю, что Губернский театр — это театр частный, а Большой театр находится на особой строке бюджета у главы государства (так же, как и Мариинский театр). Здесь какие-то финансовые проблемы были менее заметны, чем в любых других театрах.

После изоляции многие люди говорили о том, что их отучили ходить в публичные места, посещать различные мероприятия. Как Вы считаете, за счет чего театрам удалось восстановить свою деятельность?

Что вернуло их в театр? Желание быть там, скука, потому что в пору пандемии была минимальная заполняемость помещения, люди сидели в масках, и мы выступали для полупустого зала. Сейчас залы снова полны, все вернулось на круги своя. Есть такое ощущение, что и не было никакой пандемии

Как обстоят дела внутри Большого театра, когда русское искусство вновь оказалось в изоляции и о зарубежных гастрольных турах говорить не приходится? Происходили ли какие-то кадровые сокращения?

Такая тенденция наблюдается уже давно. Наверное, за последние 15 лет поставилось минимальное количество русских опер. Это все делается по каким-то их личным критериям, по их соображениям, мне, если честно, не вполне понятным. И многим моим коллегам, как я понимаю, тоже не вполне это ясно, почему именно так, почему акцент делается именно на зарубежную классику, а не на русскую. Происходят ли какие-либо кадровые сокращения? Происходят периодически, конечно, но очень-очень редко.

Можно ли сказать, что в России работа в Большом театре или Мариинском — высшее достижение для оперного артиста?

Вы знаете, я так не думаю. Высшее достижение в карьере артиста (я о себе сейчас говорю) — это когда ты развиваешься, занимаешься самообразованием, расширением своего сознания, своих навыков, знаний. И, конечно, работа в Большом театре тешит самолюбие, твое тщеславие. Но как только артист попадает с какими-то розовыми очками в Большой театр с надеждами о всех главных ролях, то, как правило, все эти мечты разбиваются о серьёзную драму жизни. И ему приходится усиленно впахивать, переучиваться, как на тот момент было принято в Большом театре. Да, для кого-то это является высшей ступенью, и человек перестаёт развиваться. Но, я думаю, правильно было бы не смотреть в фон, в котором находишься, а просто, несмотря на все катаклизмы мира, несмотря на все его проблемы, — развиваться.

Хотели бы Вы принять участие в каком-то музыкальном ТВ-проекте? Например, в «Голосе»?

Да, в проекте «Голос» у меня было большое желание принять участие года два назад. Тогда у меня был очень непростой период в Большом театре: у нас был главный дирижёр, который, благо, уже ушёл. Это к вопросу о кадровых перестановках (улыбается). У меня были мысли уйти из оперы, заняться эстрадно-джазовым вокалом. Я бы ощущал больше свободы, чем в рамках этого академизма, который у нас в Большом театре. Да, были такие мысли… они и до сих пор есть в моей голове. Покажет время.

Наш сайт называется «Страсти», а что «страсть» для Вас?

Что является страстью для меня? Отвечу коротко: саморазвитие.