«Бои — такое дело: либо ты, либо тебя»: откровенный разговор о самом жестоком виде спорта

Не так давно известный боец Конор Макгрегор сказал, что ММА — «очень дикий спорт». И, действительно, в Сети есть множество историй об изнуряющих тренировках бойцов, их травмах, причиняющих вред здоровью, и суровой дисциплине. Но как обстоят дела на самом деле? В новом интервью для издания «Страсти» двукратный серебряный призер чемпионата России по Панкратиону рассказал об изнанке данного вида спорта. Мы узнали, существует ли этика между атлетами в боях без правил, почему спортсмены посещают психолога, и какая часть призовых остается на руках у бойцов после спарринга.

Наш герой, Андрей Чуботару, рано дебютировал в профессиональном спорте, однако только к 20 годам он осознал, что хочет связать свою жизнь с борьбой. За время карьеры мужчина пережил множество трудностей. Например, когда-то мама Андрея не одобряла его занятие борьбой, поскольку ей было нелегко наблюдать за тем, как сын получает увечья. Кроме того, боец пережил такой период, когда из-за весогонки у него произошел сильнейший гормональный сбой, после которого он пытался восстановить здоровье почти 2 года. Несмотря на это, история Чуботару показывает: любовь к собственному делу и регулярная работа над собой помогут преодолеть все невзгоды и достичь желаемого результата.

Расскажите для наших читателей, в чем особенность боев без правил? Существуют ли какие-то запрещенные приемы в процессе боя? Есть ли какая-то спортивная этика между бойцами?

Особенность этих боев в зрелищности и непредсказуемости, поскольку один удар, одна ошибка могут привести к поражению. Или же, наоборот, можно воспользоваться ошибкой и вырвать победу, даже после неудачных предыдущих раундов. Правила, конечно же, присутствуют. Нельзя бить в пах, кусаться, тыкать в глаза, даже за шорты и экипировку нельзя цепляться. Бить в затылок и в спину. Это в простонародье закрепилось выражение «бои без правил». Но в профессиональном спорте присутствует свод правил, которых должны придерживаться бойцы. Прежде всего, это уважение друг к другу. Да, есть элементы шоу, но, в основном, это делается для подогрева интереса к противостоянию.

Андрей, Когда Вы решили, что хотите заниматься борьбой профессионально?

Вот прямо четкое осознание, что хочу именно с этим связать свою жизнь, пришло где-то в 20 лет. Да, дебютировал рано в профессиональном спорте, но воспринимал это как хобби, а затем все изменилось, и я сделал это своим поприщем.

В одном интервью Вы сказали, что Ваша мама долгое время не одобряла занятие борьбой. Как сейчас она относится к Вашей деятельности? Смотрит ли семья Ваши бои?

Как мама, она не одобряла не потому, что видела в этом что-то плохое. Она переживала за меня сильно и не хотела видеть, как ее сын получает какие-то увечья и так далее. Но я знаю, что она мной гордится. Да, все смотрят и поддерживают меня.

Как проходит подготовка к бою? Хватает ли с ежедневными тренировками времени на личную жизнь?

Подготовка проходит стандартно. Утром, вечером я в офисе, то есть в зале (смеётся). Если сделать все в совокупности, то времени хватает. Время с семьёй мне даже помогает отвлечься от каждодневных нагрузок. Как правило, воскресенье — это семейный день, стараюсь отменить все дела или перенести для того, чтобы полностью уделить этот день самым близким.

Как Вы настраиваетесь на бои? Есть ли у Вас какой-то особый ритуал или талисман?

Прокручиваю в голове всю проделанную работу, поскольку у меня остаётся последний шаг для ее закрепления, то есть мне надо непосредственно выйти и показать все, что готовил и тренировал. Читаю молитву, благодарю Бога за все, что он мне даёт, и иду в бой.

В одном интервью Макгрегор сказал, что ММА — «очень дикий спорт». Согласны ли Вы с подобным высказыванием? Было ли такое, что после боя конфликт с соперником переходил из площадки в жизнь?

Может, он имел в виду «дикий» в плане того, что это — очень жесткий спорт. Выходят два человека, становятся друг напротив друга и буквально пытаются снести друг друга: нокаутировать, сломать руку, ногу или задушить. И все это делается для одной цели — победить, получить свой гонорар и вернуться домой, чтобы обеспечить свою семью. В таком плане — это дикий спорт. Но, в основном, после боя бойцы благодарят друг друга, пожимают руки, обнимаются и общаются на доброжелательной ноте. Да, бывают случаи личного характера, неприязни, но это — редкость. Даже после 15 или 25 минут боя в клетке такие ребята пожимают друг другу руки, и все плохое уходит.