«Бои — такое дело: либо ты, либо тебя»: откровенный разговор о самом жестоком виде спорта
«Без капли жалости»: боец ММА Чуботару о травмах, гонорарах и опасной тенденции этого спорта.
Фото: Личный архив Андрея Чуботару
Не так давно известный боец Конор Макгрегор сказал, что ММА — «очень дикий спорт». И, действительно, в Сети есть множество историй об изнуряющих тренировках бойцов, их травмах, причиняющих вред здоровью, и суровой дисциплине. Но как обстоят дела на самом деле? В новом интервью для издания «Страсти» двукратный серебряный призер чемпионата России по Панкратиону рассказал об изнанке данного вида спорта. Мы узнали, существует ли этика между атлетами в боях без правил, почему спортсмены посещают психолога, и какая часть призовых остается на руках у бойцов после спарринга.
Наш герой, Андрей Чуботару, рано дебютировал в профессиональном спорте, однако только к 20 годам он осознал, что хочет связать свою жизнь с борьбой. За время карьеры мужчина пережил множество трудностей. Например, когда-то мама Андрея не одобряла его занятие борьбой, поскольку ей было нелегко наблюдать за тем, как сын получает увечья. Кроме того, боец пережил такой период, когда из-за весогонки у него произошел сильнейший гормональный сбой, после которого он пытался восстановить здоровье почти 2 года. Несмотря на это, история Чуботару показывает: любовь к собственному делу и регулярная работа над собой помогут преодолеть все невзгоды и достичь желаемого результата.
Расскажите для наших читателей, в чем особенность боев без правил? Существуют ли какие-то запрещенные приемы в процессе боя? Есть ли какая-то спортивная этика между бойцами?
Особенность этих боев в зрелищности и непредсказуемости, поскольку один удар, одна ошибка могут привести к поражению. Или же, наоборот, можно воспользоваться ошибкой и вырвать победу, даже после неудачных предыдущих раундов. Правила, конечно же, присутствуют. Нельзя бить в пах, кусаться, тыкать в глаза, даже за шорты и экипировку нельзя цепляться. Бить в затылок и в спину. Это в простонародье закрепилось выражение «бои без правил». Но в профессиональном спорте присутствует свод правил, которых должны придерживаться бойцы. Прежде всего, это уважение друг к другу. Да, есть элементы шоу, но, в основном, это делается для подогрева интереса к противостоянию.
Андрей, Когда Вы решили, что хотите заниматься борьбой профессионально?
Вот прямо четкое осознание, что хочу именно с этим связать свою жизнь, пришло где-то в 20 лет. Да, дебютировал рано в профессиональном спорте, но воспринимал это как хобби, а затем все изменилось, и я сделал это своим поприщем.
В одном интервью Вы сказали, что Ваша мама долгое время не одобряла занятие борьбой. Как сейчас она относится к Вашей деятельности? Смотрит ли семья Ваши бои?
Как мама, она не одобряла не потому, что видела в этом что-то плохое. Она переживала за меня сильно и не хотела видеть, как ее сын получает какие-то увечья и так далее. Но я знаю, что она мной гордится. Да, все смотрят и поддерживают меня.
Как проходит подготовка к бою? Хватает ли с ежедневными тренировками времени на личную жизнь?
Подготовка проходит стандартно. Утром, вечером я в офисе, то есть в зале (смеётся). Если сделать все в совокупности, то времени хватает. Время с семьёй мне даже помогает отвлечься от каждодневных нагрузок. Как правило, воскресенье — это семейный день, стараюсь отменить все дела или перенести для того, чтобы полностью уделить этот день самым близким.
Как Вы настраиваетесь на бои? Есть ли у Вас какой-то особый ритуал или талисман?
Прокручиваю в голове всю проделанную работу, поскольку у меня остаётся последний шаг для ее закрепления, то есть мне надо непосредственно выйти и показать все, что готовил и тренировал. Читаю молитву, благодарю Бога за все, что он мне даёт, и иду в бой.
В одном интервью Макгрегор сказал, что ММА — «очень дикий спорт». Согласны ли Вы с подобным высказыванием? Было ли такое, что после боя конфликт с соперником переходил из площадки в жизнь?
Может, он имел в виду «дикий» в плане того, что это — очень жесткий спорт. Выходят два человека, становятся друг напротив друга и буквально пытаются снести друг друга: нокаутировать, сломать руку, ногу или задушить. И все это делается для одной цели — победить, получить свой гонорар и вернуться домой, чтобы обеспечить свою семью. В таком плане — это дикий спорт. Но, в основном, после боя бойцы благодарят друг друга, пожимают руки, обнимаются и общаются на доброжелательной ноте. Да, бывают случаи личного характера, неприязни, но это — редкость. Даже после 15 или 25 минут боя в клетке такие ребята пожимают друг другу руки, и все плохое уходит.
Правила борьбы таковы: побеждает тот, у кого удар оказался сильнее. Где проходит та тонкая грань между спортивным состязанием и дракой двух мужчин?
Побеждает тот, кто смог свой удар донести до цели, сильный не всегда побеждает. Тут нужно уметь хитрить и быть гибким в бою. Да, такая грань может перейти по щелчку пальца, ведь бои — дело такое: либо ты, либо тебя.
Если смотреть интервью атлетов перед боем, то можно заметить их агрессивное отношение друг к другу. Существует ли дружба в данном виде спорта?
Зачастую это «агрессивное поведение» вызвано для подогрева интереса к самому бою. Да, всякое бывает в этом спорте. Есть примеры, где ребята были лучшими друзьями, жили вместе, тренировались вместе, чуть ли не ели из одной тарелки, но потом случался какой-то конфликт, и они выходили и просто били друг друга без капли жалости. Также и наоборот: бойцы могут быть заклятыми врагами в октагоне и даже за его пределами, но спустя время они становились лучшими друзьями.
Говорят, из-за высокой конкуренции фигуристы портят соперникам коньки. Устраивают ли какие-то козни друг другу бойцы?
Примеры есть разные. Может, у кого стиль такой, что специально растопыривает пальцы, держит руки перед соперником, и какое-либо действие с его стороны может привести к серьезному тычку в глаз. Кто-то мажется перед боем чем-то, чтобы быть скользким и его было трудно удержать в борьбе. Это только на такую информацию можно наткнуться в открытом доступе. А там уже на высоком уровне всякое может быть, и об этом мы не узнаем.
Нередко даже самые опытные спортсмены пропускают удары, сбивающие с ног. В чем бойцы находят источник силы, позволяющий подняться и продолжить бой? Что заставляет бойцов, несмотря на вред для здоровья, заниматься данным видом спорта? Как можно во время боя максимально себя обезопасить, чтобы получить меньше травм?
Обезопасить себя трудно, особенно во время боя, ведь надо отдавать всего себя для победы. Да, во время подготовки этот момент уже контролируется. Если где-то болит, то стараешься не задействовать то или иное место, где травмирован. Идти вперёд, добиваться побед, целей, наверное, заставляет некий азарт, ведь раз начал, то доделай до конца. Каждому мужчине должно быть присуще это качество. Любовь к этому спорту. Вера близких и родных в тебя. Поэтому, несмотря ни на что, нужно идти вперёд до конца.
Насколько долгим является восстановление после спарринга?
Зависит от самого спарринга. Как правило, если работать в экипировке, то спарринг проходит максимально безопасно и без травм.
Как Вы относитесь к своим поражениям?
Это даётся тяжело, пока не пришло осознание допущенной ошибки и почему проиграл. Но когда все осознал и понял, то все отпускаю и иду дальше в зал работать и исправлять допущенные ошибки.
Многие атлеты не скрывают, что посещают спортивного психолога. Приходилось ли Вам когда-то обращаться за помощью к специалисту?
Да, есть такая практика. Сам ещё ни разу не посещал пока что. Но понимаю, что это нужно. Многие ребята изменились после таких посещении в лучшую сторону. Поэтому сам думаю пойти, что ли (смеётся).
В одном интервью Вы сказали, что из-за весогонки серьезно подорвали себе здоровье. Если не секрет, что с Вами тогда произошло? Какие травмы чаще всего встречаются у бойцов? С какой самой серьезной травмой Вы столкнулись за время карьеры?
Гормональный сбой какой-то произошёл. Согнал 20 кг за короткий срок, и после этого был большой отток. Вернул все обратно и ещё кг 8-10 кг сверху. Начали ломаться кости. Постоянно случалась травма за травмой. В спарринге бил, человек попадал, и я ломал руку. Или заболел ОРВИ, вылечился, стал заниматься интенсивными тренировками в течение двух дней, и все — опять заболел. Снова и снова…И так продолжалось года два, наверное.
В Вашем виде спорта зафиксированы случаи смертельного исхода после весогонки. Как Вы считаете, почему, несмотря на это, бойцы все равно осознанно идут на обезвоживание организма? Существуют ли более щадящие способы по сбрасыванию веса перед боями? Как в погоне за нужной цифрой на весах не перейти за опасную черту?
Это опасная тенденция, и некоторые платят за нее слишком высокую цену. Я против весогонок. Но правила игры, так сказать, вынуждают придерживаться этого, ведь если вы выходите на бой, и у тебя вес 80 кг, а у соперника, напротив, плюс 10 кг, то, естественно, у него преимущество будет. Поэтому нужно максимально грамотно и вместе со специалистами подходить к этому вопросу.
Какого питания Вы придерживаетесь? Есть ли продукты, которые всегда присутствуют в Вашем рационе? От чего Вам пришлось отказаться?
Придерживаюсь здорового питания. Без мучного, сладкого. Жареного, жирного, фастфуда. Стараюсь есть полезные продукты, варёное, на пару. Отказался от того, что мне вредит.
В каком случае можно сказать, что карьера спортсмена как бойца состоялась? До какого момента борцы продолжают свою соревновательную деятельность? Есть ли какие-то возрастные ограничения?
Это все индивидуально. Каждый спортсмен сам знает, когда он состоялся или нет. Все зависит от его целей, которые он поставил и достигнул. До какого возраста и до какого времени выступать, опять же решает каждый индивидуально. Зависит от травм и желания соревноваться с молодыми ребятами. Кто-то в 30 заканчивает. А кто-то и в 50 не может остановиться.
Из чего складывается заработок борца? Влияют ли на него завоеванные титулы?
Это все в совокупности идёт: завоёванные его титулы и регалии. Красочность его боев, зрительский интерес к боям и персоне в целом. Как боец умеет себя подавать, разговаривать, дискутировать о чем-то. Конечно же самое главное — это выходить и побеждать, но нужно это делать так, чтобы остаться в памяти. Порой бывает, что какой-то зрелищный проигрыш лучше запомнился зрителю, чем какая-то скучная победа.
Говорят, борьба — дорогой вид спорта. Какая часть призовых уходит на медицинские расходы, инвентарь и зарплату тренеров?
На начальном уровне это вообще в минус все идёт. Благо есть люди, тренера, которые идут навстречу и помогают, готовят просто так. А вот уже дальше, на среднем уровне, можно выходить в ноль и даже в плюс. На высоком уровне из всего гонорара, как правило, у бойца на руках остаются 60-70%, поскольку надо отдать тренерам, менеджеру и т.д.
Профессиональным бойцам нельзя применять силу за пределами ринга. Находились ли Вы когда-то в такой ситуации, когда испытывали несправедливость от данного запрета? Были ли случаи, когда Вам все-таки приходилось вступаться за девушку или товарища?
Такие случаи бывали раньше, по молодости, но это было давным-давно. Повзрослел, поумнел, так сказать, ведь осознал, что своими навыками могу покалечить кого-то.
Поэтому какое-то их применение сейчас может возникнуть только в крайнем случае, например, для собственной обороны или защиты своих близких.
Наш сайт называется «Страсти». А что для Вас «страсть»?
Для меня «страсть», наверное, это — то, что я люблю и чем я горю. Поэтому я готов отдать всего себя для того, чтобы это стало моим!