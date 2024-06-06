Била шнуром и тушила о тело окурки: в Адыгее мать обвиняют в истязании 3-летней дочери до смерти
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30 мая в Адыгее была жестоко убита трехлетняя девочка. На ее теле обнаружили многочисленные раны, ссадины и ожоги. Однако, несмотря на чудовищность истории, она вначале прошла достаточно тихо, пока через несколько дней в социальных сетях не появился пост с жуткими кадрами избитого ребенка в больнице. Тогда люди, знакомые с ситуацией, стали на анонимной основе рассказывать — смерть малышки лежит на руках ее родной матери. Как утверждают местные жители, эта женщина после потери дочери продолжает спокойно жить. Спустя пару дней ответственность за ее гибель возложил на себя отец, но знакомые с семьей заявляют, что он невиновен.
Всего за пару дней с момента публикации поста в Интернете об убийстве маленькой девочки автору написали десятки человек, близких к окружению семьи, которые раскрыли подробности произошедшего. Благодаря этому удалось привлечь к истории СК, и сейчас ведется расследование по уголовному делу. Портал «Страсти» собрал всю информацию и узнал все, что известно о смерти ребенка из Адыгейска на данный момент. Сведения предоставили источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться анонимными.
«Девочку мать отдала прям с рождения в детдом»
Жительница Адыгеи Марина (в целях безопасности имя героини изменено – прим. «Страсти»), которая уже несколько дней ведет собственное расследование убийства ребенка, рассказала, что с рождения он находился в детском доме. Мать отказалась от дочери, и три года не вспоминала о ней. Девочкой занимались воспитатели учреждения. Они признались, что ребенок был образцовый, совершенно не капризный и активно участвовал в различных мероприятиях.
«Эту девочку мать отдала прям с рождения в детдом. Она находилась все это время там. Со мной связались из детдома женщины, которые воспитывали этого ребенка все три года. Мне было интересно, за что можно было ребенка маленького так истязать? Какой был ребенок? Капризный, шумный? Но мне воспитатели отвечали — она была просто ребенком-ангелом. Не было с ней проблем. Ни вопросов, ни скандалов, ни истерик. Ребенок заговорил в полтора года. Абсолютно хорошее развитие. Участвовала во всех мероприятиях детского дома», - рассказала собеседница «Страсти».
Спустя три года пришла родная мать девочки с намерением забрать ее домой. Как рассказала Марина, ребенка не хотели отдавать, но официального отказа не было, поэтому малышка покинула детский дом. Тогда ей оставалось жить два месяца.
«Главный врач этого детского дома была против, чтобы ребенка забирали. Она говорила, что эта женщина для малышки совсем чужой человек», - рассказал источник.
«Мать била ее шнуром, зарядкой от телефона»
Очевидцы поделились, что на протяжении двух месяцев мать избивала дочь. Причем всем, что попадалось ей под руку. Соседи слышали крики, но никто в дела семьи не вмешивался. Марина, которая ведет расследование, утверждает, по словам местных жителей:
«Мать била ее шнуром, зарядкой от телефона. На ее теле были ссадины, порезы.... Плюс ко всему, у ребенка были многочисленные ожоги тела на животе, на ножках. Потом следователь, который приезжал в детский дом, сообщил, что об этого ребенка тушили еще и окурки. Соседи лично мне написали и сказали, что они слышали крики: «Мамочка, не бей, пожалуйста». Но есть и те, кто говорит, что криков не было. Сейчас есть версия, что мать, может, рот ей завязывала, чтобы она не кричала».
30 мая криков ребенка слышно не было. В этот день трехлетняя девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, и врачам спасти ее уже не удалось. Около 17-18 часов зафиксировали смерть.
Родители погибшей утверждают, что она упала с четвертого этажа. Однако знакомые с семьей в эту версию не верят.
«Что касается версии родителей — ребенок упал с четвертого этажа. Я не знаю, каким образом можно было с первого этажа по четвертый упасть без лестничных пролетов. Это нужно акробатикой заниматься. Это нереально», - поделилась с нами собеседница.
«Вину на себя берет отец, но соседи говорят, что истязала именно мать»
После смерти ребенка вину на себя взял ее отец. Его задержали, в то время, как мать девочки по-прежнему находится на свободе. Как утверждает Марина, многие жители города не верят, что именно мужчина бил дочь, но и не оправдывают его, так как два месяца он наблюдал за тем, как медленно убивали малышку.
«Отец на себя берет вину. До конца не расследовав ничего, они будут отца сейчас судить. Но, по показаниям соседей, истязала этого ребенка именно мать. Мне написала бывшая жена этого человека и рассказала, что за 12 лет брака он детей своих от первого брака не бил. Я не говорю, что он невиновен. Естественно, он виновен, он все это видел, это перед его глазами доводили ребенка до такого состояния два месяца. Они отбили ей почку, что привело как раз-таки к смерти ребенка. А эта мать до сих пор, чтобы вы понимали, даже не под домашним арестом. Она вчера буквально вот выходила на улицу, просто свободно развешивала белье. Она спокойно разъезжает на своей машине по городу, съездила на похороны своей дочки, изображая невиновность и сожаление», - рассказал источник.
«В больнице утверждают, что девочка была изнасилована»
По неподтвержденной пока информации, девочку могли не только избивать, но и насиловать. Наша собеседница Марина рассказала, что эти данные получила из больницы. Однако необходимо заключение судмедэксперта.
«Вот мне вчера написали из больницы, они утверждают, что девочка была еще изнасилована. Официального документа у меня нет. Я не могу это утверждать. Я могу утверждать только то, что видела своими глазами на фотографии. Факт изнасилования, я не могу сказать, что он был. Ну вот говорят, что было. Я бы хотела с помощью СМИ увидеть экспертизу, чтобы они нам дали возможность узнать, что реально было с ребенком, результаты вскрытия. Нам сейчас важно, было ли изнасилование или нет», - отметила Марина.
«У нее 7 детей, и она опять беременна»
Мы попросили знакомых семьи охарактеризовать мать погибшей девочки, и вскрылись неожиданные детали. Так, известно только о трех детях женщины, но некоторые утверждают, что она рожала семь раз, просто остальных малышей оставила в детдоме.
«Она изначально была замужем, муж умер, и свекровь выгнала ее из дома, потому что она была беременна от другого. С этим мужчиной она сошлась, много квартир меняли, потому что не оплачивали жилье. Родила дочку и сразу оставила ее в детдоме. Как говорили, этот муж нормальный был, не бил никогда детей бывшей жены. А у этой женщины, говорили, семь детей, троих оставила себе, остальных в детский дом сдала», - рассказала жительница Адыгеи.
«Я очень хорошо знаю эту семью. У этой женщины не только эти детки, но еще она родила и оставила в детдоме. Она очень жесткая мать! Сейчас у нее два сына и девочка. Не знаю, от кого родила», - подтвердила информацию другая знакомая семьи.
Также есть неподтвержденные данные, что сейчас эта женщина вновь беременна.
«Эта [непорядочная женщина] опять беременна. Все предусмотрела, чтобы ее не посадили», - поделился один из источников.
По словам местных жителей, сейчас мама убитой девочки старается на людях не появляться.
«Выгнали ее из квартиры, переехала к матери, теперь она закрыла двери, никого не впускает и не выходит из дома», - поделилась с нами собеседница.
Удалось узнать мнение о женщине и от ее одноклассников, а также других знакомых. Все они описывают ее как невоспитанную. По словам Марины, которая ведет свое расследование, ее называли «настоящим животным».
«Даже соседи, которые с ней жили в ауле, говорили, что она мошенница, что она очень грязный человек. Потом мне написали одноклассники и люди, которые с ней учились, что она вот просто настоящее животное. Таких людей наглых, невоспитанных ранее не встречали. У этой женщины были плохие отношения со всеми. Даже писала бывшая жена ее мужа, что она унижала ее детей. Как ей отдали ребенка, мне непонятно вообще», - призналась Марина.
На данный момент известно, что отцу девочки предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следственными органами СК России по Республике Адыгеи проводится расследование. Глава ведомства поручил доложить о его ходе.
Портал «Страсти» также попросил прокомментировать эту историю правозащитницу и автора проекта помощи пострадавшим от домашнего насилия «Мне не страшно» Светлану Грачеву: «Ко мне обратились жители Адыгейска с просьбой о помощи в огласке, безусловно, я не смогла молчать. Подключилась сразу же, скинула эту вопиющую историю всем журналистам в Москве, которых знаю и с которыми часто соприкасаюсь в своей работе. Помимо этого, написала официальное обращение в информационный центр Следственного комитета России. Домашнее насилие в отношении малолетних детей — это одно из самых жутких преступлений. Оправдания таким противоправным действиям родителей нет и быть не может. Я требую максимального наказания для таких живодеров и назвать их людьми никогда не возьмусь».
Сайт «Страсти» получил комментарий и от судмедэксперта Юрия Кириленкова: «На лице и других оголенных частях тела ребенка множественные кровоподтеки в различных стадиях «цветения», что свидетельствует о разной давности их причинения, то есть травмирования в течение продолжительного времени до 2-х недель к моменту смерти. На животе и правой кисти – ссадины.
На груди справа – «свежая» ожоговая рана, визуально занимает около половины передней поверхности грудной клетки, вероятнее всего, образовалась от действия жидкости с высокой температурой. Данная рана расположена на фоне обширного белесоватого рубца, который по форме и другим свойствам может соответствовать послеожоговому рубцу, образовавшемуся задолго до смерти.
На коже левой половины передней поверхности груди определяются множественные кольцевидные кровоподтеки – следы-отпечатки датчиков ЭКГ в стандартных отведениях.
Изо рта выстоит медицинская трубка (по виду эндотрахеальная), фиксированная бинтом. Следы медицинских манипуляций указывают на то, что ребенку перед смертью оказывались реанимационные мероприятия с ИВЛ».
Сайт «Страсти» просит СК проверить мать ребенка, собрать новые показания свидетелей и предоставить результаты судмедэкспертизы - был ли ребенок изнасилован. Также проверить органы опеки Республики Адыгея, на каком основании был отдан ребенок из детского дома и почему не контролировали неблагоприятную семью. Все виновники трагедии должны ответить перед законом.