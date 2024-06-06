Била шнуром и тушила о тело окурки: в Адыгее мать обвиняют в истязании 3-летней дочери до смерти

30 мая в Адыгее была жестоко убита трехлетняя девочка. На ее теле обнаружили многочисленные раны, ссадины и ожоги. Однако, несмотря на чудовищность истории, она вначале прошла достаточно тихо, пока через несколько дней в социальных сетях не появился пост с жуткими кадрами избитого ребенка в больнице. Тогда люди, знакомые с ситуацией, стали на анонимной основе рассказывать — смерть малышки лежит на руках ее родной матери. Как утверждают местные жители, эта женщина после потери дочери продолжает спокойно жить. Спустя пару дней ответственность за ее гибель возложил на себя отец, но знакомые с семьей заявляют, что он невиновен.

Всего за пару дней с момента публикации поста в Интернете об убийстве маленькой девочки автору написали десятки человек, близких к окружению семьи, которые раскрыли подробности произошедшего. Благодаря этому удалось привлечь к истории СК, и сейчас ведется расследование по уголовному делу. Портал «Страсти» собрал всю информацию и узнал все, что известно о смерти ребенка из Адыгейска на данный момент. Сведения предоставили источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться анонимными.

«Девочку мать отдала прям с рождения в детдом»

Жительница Адыгеи Марина (в целях безопасности имя героини изменено – прим. «Страсти»), которая уже несколько дней ведет собственное расследование убийства ребенка, рассказала, что с рождения он находился в детском доме. Мать отказалась от дочери, и три года не вспоминала о ней. Девочкой занимались воспитатели учреждения. Они признались, что ребенок был образцовый, совершенно не капризный и активно участвовал в различных мероприятиях.

«Эту девочку мать отдала прям с рождения в детдом. Она находилась все это время там. Со мной связались из детдома женщины, которые воспитывали этого ребенка все три года. Мне было интересно, за что можно было ребенка маленького так истязать? Какой был ребенок? Капризный, шумный? Но мне воспитатели отвечали — она была просто ребенком-ангелом. Не было с ней проблем. Ни вопросов, ни скандалов, ни истерик. Ребенок заговорил в полтора года. Абсолютно хорошее развитие. Участвовала во всех мероприятиях детского дома», - рассказала собеседница «Страсти».

Спустя три года пришла родная мать девочки с намерением забрать ее домой. Как рассказала Марина, ребенка не хотели отдавать, но официального отказа не было, поэтому малышка покинула детский дом. Тогда ей оставалось жить два месяца.

«Главный врач этого детского дома была против, чтобы ребенка забирали. Она говорила, что эта женщина для малышки совсем чужой человек», - рассказал источник.