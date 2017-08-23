Вы от улыбки до жеста выше всяких похвал. Почему у вас это получается? Все подробности ищите в нашем материале.

Вы надежны

Если человеку удалось завоевать ваше сердце, то он приобрел гораздо больше, чем дружбу: и бесплатные обеды, и деньги до получки, и советы на все случаи жизни. У вас небольшой социальный круг, вы редко добавляете в него новых людей. Вы эмоционально стабильны и никогда не покидаете отношения, хлопнув дверью. Надо заметить, что дружба для вас всегда затратна: вы больше отдаете, чем получаете в ответ.

У вас высокий эмоциональный интеллект

А это значит, что вы разбираетесь в том, как нравиться окружающим, как вести дискуссии и как отстаивать свои права. Вы не устраиваете скандалы, истерики и драмы. Окружающие в курсе того, что вы блестящий дипломат, поэтому вас часто отправляют на переговоры: с враждебно настроенными родственниками, заказчиками, бывшими женами. И вам всегда удается провести их так, чтобы все стороны остались довольны.

Вы ни с кем не соревнуетесь

И дело не в том, что у вас якобы нет амбиций. Вы иначе смотрите на ситуации и сравниваете себя только с собой же. Ваши коллеги не чувствуют в вас угрозы, потому что знают: если вы и получаете повышение, то честным путем, а не благодаря интригам и коварным планам. Кстати, в отношениях вы придерживаетесь той же стратегии и никогда не пытаетесь добиться превосходства над мужчиной.