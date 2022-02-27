В каких знаках зодиака преобладает женское начало и каковы их сильные стороны

В каких знаках зодиака преобладает женское начало и каковы их сильные стороныСпециально для Passion.ru отвечает астролог
Мила Венецианская
Астролог «Лаборатории жизни»
К женским знакам зодиака относятся представители стихии Водя и Земли, а значит, речь идет о знаках: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог. Именно они придерживаются того принципа, что энергию нужно сохранять, а не растрачивать. И еще один момент: этим знакам более всего присущи те качества, которые считаются полным антиподом мужского характера. Что же это? Конечно же, та самая чувствительность, которой так не хватает мужчинам. А еще мягкость и нежность, которые нужны любой женщине. Действительно, настоящая женщина всегда эмоциональна, так что не стоит забывать еще и об этой черте.
Эта группа знаков зодиака считается пассивной в силу своей крайне неторопливой энергетики. Им сложнее добиваться успеха, если жизненная ситуация связана с конкуренцией или борьбой с какими-либо обстоятельствами. Нет, не то, чтобы они не были готовы к успеху, они просто идут к нему крайне неспешно, боясь рисковать. Они могут запросто делать рутинную работу, на которую не все мужские знаки вообще способны.
Женские знаки зодиака действительно все время стараются уйти от проблем и ищут защиты у мужской категории знаков. Кстати, у женских знаков есть и негативные черты. Они часто обижаются, могут быть мелочными и порой даже ради собственной выгоды готовы совершить какой-то нехороший поступок.
Люди, которые принадлежат к стихии Земли, могут очень здорово контролировать свое поведение, что вообще не всем доступно. Они умеют очень грамотно выражать свои мысли и не делают того, что считают совершенно не нужным, дабы не тратить свою и так не сильно яркую энергию. Они, как правило, очень ответственные. Их трудолюбие всегда поражает. Они готовы много работать и делать ту работу, которая многим сложна. Тем не менее, они зачастую не могут выразить свои эмоции.
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Характер женского знака Тельца
Его стихия – Земля. Он спокоен настолько, что вывести его из себя трудно. Он достаточно упрям и, если он чего-то делать не хочет, можно даже не пытаться его заставлять. У вас ничего не выйдет. Порой внешне он бывает тихим. Но в тот момент, когда нужно показать, на что он способен, включается его моторчик. Это очень энергичный знак, он теплый и светлый. Можно даже сказать, что это самый женский знак зодиака.
Как правило, Тельцы очень красивы. Они любят себя, порой даже любуются собой. Они с удовольствием ходят по магазинам, выбирая для себя все самое красивое. Тельцы действительно умеют это делать и всегда одеты со вкусом. В их домах всегда красиво и уютно. Их всегда очень волнует финансовый вопрос, они умеют экономить. Но есть у них еще один недостаток. По натуре они являются собственниками и никогда не готовы отдать что-то свое.
Женский знак зодиака Рак: что можно сказать о нем
Это четвертый знак зодиака. Он символ эмоциональности и заботливости. Им руководит Луна. И именно она дала ему те черты, которыми он так и славится. Это удивительная чувствительность, теплота и мягкость. Этот знак умеет разбираться в людях, отличать зерна от плевел. Он хорошо понимает характеры, и его интуиция настолько сильна, что его практически никак нельзя обмануть. Но если вдруг у Рака не задался день, берегитесь, от его плохого настроения вы не скроетесь.
Эти люди крайне эмоциональны, причем они очень чутко реагируют на любые упреки в своей адрес. Им трудно переживать эти эмоции. Тем не менее они активны, ярки и не всегда предсказуемы. Они чувствуют других. Поэтому, как правило, именно среди Раков можно встретить самых лучших семьянинов. Но у них есть и негативные черты характера. Они очень обидчивы, порой крайне осторожны, что мешает им самим, и очень сильно привязываются к другим людям, что тоже не всегда бывает хорошо.
Женский знак зодиака Дева: и какой же он
Это второй знак стихии Земли. Именно он более всех наделен тягой к справедливости и чистоте. Девы, как правило, обладают очень хорошими внешними данными, они музыкальны и у них очень неплохой вкус. Они тщательно подбирают свое окружение и очень внимательно относятся ко всему, что связано со здоровьем. Как правило, эти люди реалисты и не строят иллюзий. Они педанты и этого же требуют от других. Ими управляет Меркурий, поэтому Девы, в основном, живут по плану, обладают талантом торговца и умеют многие вещи делать руками. Конечно и у них есть отрицательные черты. Это и жадность, и их мелочное отношение ко многим вещам, и их ограниченность, которая порой мешает им самим.
Фото: freepik.com
Женский знак Скорпион
Итак, Скорпион находится под влиянием Плутона. Он ценит свою независимость, обладает страстностью и силой характера. Как правило, это знак скуп на эмоции, но при этом ему можно доверять, ваш секрет он не выдаст. Он очень ценит верность, это преданный и очень хороший друг. Часто именно из Скорпионов получаются великие спортсмены, так как они очень выносливы. Оказавшись в сложной экстремальной ситуации, они точно не будут пасовать, а сделают все как надо. Но есть и у них и оборотная сторона. Они довольно коварны и хитры, могут даже пойти на обман и манипуляции, чтобы получить свою выгоду. Как правило, они готовы мстить и делают это довольно изощренно и жестоко.
Козерог: женский знак зодиака
И этот знак тоже относится к категории женских знаков. Им управляет Сатурн. Поэтому, собственно говоря, эти люди всегда идут к своей цели, они очень ответственны и трудности им ни по чем. Они могут переносить их стойко и молча. Они умеют хранить тайны и никогда вас не подведут. Они – самые ответственные работники. И если у вас в подчинении работает Козерог, будьте уверены, вся работа будет сделана идеально. Они хорошо понимают схему бизнеса, и если нужно найти финансирование для какого-то проекта, то это точно к ним. Ну и без минусов, конечно, не обойдется. Козероги крайне закрытые люди, они мало с кем делятся своими эмоциями. Им трудно быть в одиночестве, но при этом они крайне неэмоциональны, могут быть черствыми и не всегда понять чувства другого человека.
Что можно сказать про Рыб
Рыбами, конечно, управляет не кто иной, как Нептун. Это очень творческий знак зодиака. Эти люди, как правило, становятся художниками, артистами, скульпторами или поэтами. Они наделены мудростью, очень чувствительны. Порой они изобретают себе свой мир и живут именно там. И им не так просто возвращаться к реальности. У них прекрасная интуиция и они могут приспосабливаться практически к любым условиям жизни и работы. Их негативные черты, это, пожалуй то, что они не умеют самоорганизовываться, уклоняются от многих дел, идеализируют все вокруг и никогда не скажут вам о ваших слабостях, а будут спокойно жить с ними рядом.
Совместимость женских знаков зодиака
Есть некая закономерность для того, чтобы понять, как представители одной стихии общаются друг с другом. Астрологи уже ее проследили, я вам сейчас ее озвучу.
- Стихия – Земля: Козерог, Телец, Дева.
- Воздушная стихия: Близнецы, Водолей, Весы.
- Водная стихия: Рыбы, Скорпион, Рак.
- Огненная стихия: Лев, Овен, Стрелец.
Как правило, именно представители одной стихии обладают одинаковыми чертами характера. Мало того, их взгляды на жизнь очень часто бывает схожими. Им проще понять сильные и слабые стороны друг друга. Конечно, важный момент: в личных отношениях важно иметь общие сексуальные предпочтения. И если вы вместе с представителем вашей же стихии, то можете быть уверены, что и в этом вопросе вы совпадете целиком и полностью, а что еще нужно для совместной жизни?
Но есть нюанс: порой знаки одной стихии бывают крайне упрямы и неуступчивы. А если они еще и требовательны друг к другу, то гармоничного и теплого брака тут ожидать не придется.
Но очень хорошо могут сосуществовать люди, которые относятся к одной полярности, например: женской – Земля и Вода или мужской – Воздух и Огонь. Ведь не зря же испокон веков считается, что притягиваются именно противоположности. Вот в этом случае возможен и гармоничный брак, когда люди совершенно разные, но им проще быть вместе. Согласитесь, что именно такую картину мы чаще всего наблюдаем в отношениях между людьми.
Фото: freepik.com