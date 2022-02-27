В каких знаках зодиака преобладает женское начало и каковы их сильные стороны

Характер женского знака Тельца

Его стихия – Земля. Он спокоен настолько, что вывести его из себя трудно. Он достаточно упрям и, если он чего-то делать не хочет, можно даже не пытаться его заставлять. У вас ничего не выйдет. Порой внешне он бывает тихим. Но в тот момент, когда нужно показать, на что он способен, включается его моторчик. Это очень энергичный знак, он теплый и светлый. Можно даже сказать, что это самый женский знак зодиака.

Как правило, Тельцы очень красивы. Они любят себя, порой даже любуются собой. Они с удовольствием ходят по магазинам, выбирая для себя все самое красивое. Тельцы действительно умеют это делать и всегда одеты со вкусом. В их домах всегда красиво и уютно. Их всегда очень волнует финансовый вопрос, они умеют экономить. Но есть у них еще один недостаток. По натуре они являются собственниками и никогда не готовы отдать что-то свое.

Женский знак зодиака Рак: что можно сказать о нем

Это четвертый знак зодиака. Он символ эмоциональности и заботливости. Им руководит Луна. И именно она дала ему те черты, которыми он так и славится. Это удивительная чувствительность, теплота и мягкость. Этот знак умеет разбираться в людях, отличать зерна от плевел. Он хорошо понимает характеры, и его интуиция настолько сильна, что его практически никак нельзя обмануть. Но если вдруг у Рака не задался день, берегитесь, от его плохого настроения вы не скроетесь.

Эти люди крайне эмоциональны, причем они очень чутко реагируют на любые упреки в своей адрес. Им трудно переживать эти эмоции. Тем не менее они активны, ярки и не всегда предсказуемы. Они чувствуют других. Поэтому, как правило, именно среди Раков можно встретить самых лучших семьянинов. Но у них есть и негативные черты характера. Они очень обидчивы, порой крайне осторожны, что мешает им самим, и очень сильно привязываются к другим людям, что тоже не всегда бывает хорошо.

Женский знак зодиака Дева: и какой же он

Это второй знак стихии Земли. Именно он более всех наделен тягой к справедливости и чистоте. Девы, как правило, обладают очень хорошими внешними данными, они музыкальны и у них очень неплохой вкус. Они тщательно подбирают свое окружение и очень внимательно относятся ко всему, что связано со здоровьем. Как правило, эти люди реалисты и не строят иллюзий. Они педанты и этого же требуют от других. Ими управляет Меркурий, поэтому Девы, в основном, живут по плану, обладают талантом торговца и умеют многие вещи делать руками. Конечно и у них есть отрицательные черты. Это и жадность, и их мелочное отношение ко многим вещам, и их ограниченность, которая порой мешает им самим.