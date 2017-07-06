У Скорпиона репутация тяжелого человека, поэтому учитесь жить с ним счастливо и с минимальными потерями.

Любите эмоциональные горки

Чтобы комфортно сосуществовать рядом со Скорпионом, вам противопоказано быть спокойной женщиной. Ваш мужчина несколько раз на дню поднимается к вершинам радости и тут же падает на дно тоски и уныния. Причем ему важно, чтобы вы достигали этих же отметок синхронно с ним. Стоит вам улыбнуться, когда он в печали, как Скорпион приложит все усилия, чтобы испортить вам настроение. Если вы способны сдерживать свои переживания, то обитание с этим мужчиной или раскачает вам нервную систему, или сделает вас врагами, потому что вы никогда не сможете полностью его понять.

Не лезьте ему под шкуру

Еще одно противоречие вашего мужчины состоит в том, что он хочет знать всю правду о вашем прошлом, а вот собственные секреты держит под семью замками. Причем чем больше вы пытаетесь раскрыть его тайны, тем сильнее он закрывается. Поэтому в первую очередь научитесь уважать его личное пространство. Если он молчит, то дайте ему время отсидеться в его норе. Когда он из нее вылезет, то, может быть, добровольно поделится своими размышлениями. Через годы совместной жизни он научится вам доверять и станет чуть словоохотливее.