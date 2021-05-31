Знаки зодиака, которые точно влюбятся в июне 2021 года

После же 20-го числа многим предстоит оценивать потенциальных партнеров с позиции основательности, хозяйственности, готовности к созданию семьи и к рождению детей. Привлекательными покажутся те, кто вызывает доверие и чувство психологического комфорта, кто знает, как строить свое существование максимально рационально, и не доставляет неприятностей окружающим. В фаворе окажутся и непостижимые, загадочные личности, и те, кто занимается не совсем обыденными вещами.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение почти всего месяца будут уделять огромное внимание бытовой стороне отношений, существенно возрастет эмоциональная зависимость от партнера, при этом многие проявления чувств окажутся непривычными, не свойственными данной конкретной паре. К тому же кто-то станет часто говорить о своей любви, не очень-то ее при этом испытывая, а кто-то, напротив, предпочтет вдруг держать все в себе, даже если внутри бушуют африканские страсти. Материальное выражение амурных чувств тоже будет колебаться от невероятной щедрости до сильной прижимистости и даже откровенной скупости.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)