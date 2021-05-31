Знаки зодиака, которые точно влюбятся в июне 2021 года
После же 20-го числа многим предстоит оценивать потенциальных партнеров с позиции основательности, хозяйственности, готовности к созданию семьи и к рождению детей. Привлекательными покажутся те, кто вызывает доверие и чувство психологического комфорта, кто знает, как строить свое существование максимально рационально, и не доставляет неприятностей окружающим. В фаворе окажутся и непостижимые, загадочные личности, и те, кто занимается не совсем обыденными вещами.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение почти всего месяца будут уделять огромное внимание бытовой стороне отношений, существенно возрастет эмоциональная зависимость от партнера, при этом многие проявления чувств окажутся непривычными, не свойственными данной конкретной паре. К тому же кто-то станет часто говорить о своей любви, не очень-то ее при этом испытывая, а кто-то, напротив, предпочтет вдруг держать все в себе, даже если внутри бушуют африканские страсти. Материальное выражение амурных чувств тоже будет колебаться от невероятной щедрости до сильной прижимистости и даже откровенной скупости.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: freepik.com
Свободные Овны в июне будут настроены на активное общение с представителями противоположного пола, на флирт и на фривольные разговоры, многократно возрастет потребность нравиться, ощущать свою привлекательность. При этом вы вряд ли кинетесь устраивать личную жизнь, вам будет вполне достаточно осознания того, что вы нужны, что многие хотели бы построить с вами отношения. И только если рядом с вами давно есть человек, который готов на дружбу, лишь бы присутствовать в вашей жизни, не исключено начало романа – вы наконец-то оцените его по достоинству.
Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность небольших бытовых разногласий и споров из-за вмешательства родни в супружеское общение. Вам будет сложно понять какие-то душевные метания второй половинки, возникнет потребность получить информацию о чем-то таком, что она/он от вас до этого скрывал(а) из-за нежелания тревожить или из-за опасения, что вы начнете как-то не так к ней/нему относиться.
Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: freepik.com
Свободные Тельцы в июне могут встретить того, кто станет одновременно и привлекать, и отталкивать. И от того, чего в вашем отношении к этому человеку окажется больше – искренней симпатии, привязанности и желания узнать его получше или недоумения, отторжения и непонимания, будет зависеть сложится ли у вас с ним что-то или нет. Но в любом случае это будет интересный опыт общения, который поможет вам понять себя, разобраться, чего же вы на данном этапе ждете от личной жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет немало компромиссов со второй половинкой, вам предстоят совместные чувственные и утилитарные, бытовые открытия, вы с ней/ним не раз поговорите на те темы, которые обычно обходите стороной из-за нежелания углубляться в какие-то психологические или событийные дебри. А еще вы, скорее всего, начнете более чутко реагировать на какие-то душевные эманации супруга/супруги, на скрытые знаки, которые он/она вам неосознанно подает.
Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: freepik.com
Свободные Близнецы в июне могут влюбиться. Велика вероятность, что вы встретите человека, который окажется чудо как хорош внешне, по манере поведения, в интеллектуальном плане, а главное, будет в восторге от вас и ото всего того, что вы делаете. Не исключено, что отношения станут развиваться стремительно, и вы быстренько съедетесь с ним, чтобы больше не расставаться. Правда, будьте готовы к тому, что ради всего этого придется отказаться от каких-то привычек или чьего-то общества.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется чаще обычного проявлять чуткость и деликатность, подстраиваться под психологические и материальные потребности второй половинки, демонстрировать моральную и финансовую щедрость тогда, когда ей/ему это нужно, и сдержанность, когда она/он не настроен(а) на общение. К тому же стоит помнить, что задавать неудобные вопросы в данный период – не лучший способ укрепить отношения, и что гораздо продуктивнее наблюдать и делать выводы на основе достоверных фактов.
Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: freepik.com
Свободные Раки в июне могут очароваться кем-то экстравагантным, сильно выделяющимся на фоне окружающих и привлекающим внимание теми выходками, на которые сами представители данного знака вряд ли когда-либо решились бы. Не исключено, что легкость бытия какого-то человека станет для вас желанной моделью поведения, вам захочется искупаться в его искрометности, беззаботности, некоторой детской непосредственности, а потому, если он к вам потянется, вы радостно пойдете на сближение.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет еще большее погружение в личность любимого человека, ваши чувства обострятся и углубятся, вы начнете как-то совсем по-иному их выражать, появится потребность чаще идти на уступки, покупать подарки, откровенно отвечать даже на не совсем удобные вопросы второй половинки. К тому же вероятно принятие какого-то решения, которое вы до этого упорно откладывали по весьма объективным причинам, например, не желая усложнять и без того непростую ситуацию.
Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: freepik.com
Свободные Львы в июне могут затеять легкую интрижку, основанную даже не на чувствах, а на желании просто разнообразить свое существование, сделать его более ярким, интересным, активным. Велика вероятность, что для вас новый амурный партнер станет скорее способом развлечься и получить интенсивные впечатления, чем кем-то близким в духовном плане. Впрочем, не исключено, что в результате вы привыкнете к этому человеку и то, что затевалось ради развлечения, превратится в крепкий и долгий союз.
Если же вы уже замужем (женаты), то в общении со второй половинкой придется тонко балансировать между вполне очевидной заботой и ненавязчивым вниманием, между чуткостью и демонстративным нежеланием лезть в душу, между тактильными контактами, когда ей/ему это необходимо, и отстраненностью, когда ей/ему захочется побыть одной/одному. К тому же ожидается какое-то событие, которое в результате выведет супружеские отношения на совершенно иной качественный уровень, сделает их более зрелыми.
Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: freepik.com
Свободные Девы в июне могут очароваться кем-то беспокойным, с вечной тягой к приключениям и с огромной потребностью быть в центре внимания. Не факт, что у вас с этим человеком сложится амурный союз, а вот круг общения и сферу интересов он вам, скорее всего, изрядно отредактирует, привнеся в вашу жизнь свежую струю, какие-то новые коллективные увлечения, мысли, ранее вам не свойственные. Это может быть началом прекрасной дружбы, если вы в какой-то момент не решите, что без этого вам удобнее.
Если же вы уже замужем (женаты), то многие спорные сейчас семейные ситуации разъяснятся, какие-то конфликты будут исчерпаны, вы закроете несколько вопросов, которые до этого часто являлись поводом для темпераментных дискуссий. Но при этом вам придется быть откровеннее со второй половинкой, не закрываться от нее/него эмоционально, в чем-то больше обычного доверять. А вот лезть к ней/нему в душу не рекомендуется – даже искренние интерес и забота могут быть восприняты как навязчивость.
Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: freepik.com
Свободные Весы в июне могут встретить того, с кем им будет интересно, увлекательно, познавательно и очень комфортно в общении. Общность интересов, вкусов, планов и увлечений поможет установить тесный контакт и поддерживать его достаточно долгое время. Роман обещает быть практически беспроблемным, без каких-либо серьезных переживаний, хотя и с весьма интенсивными обоюдными чувствами. Правда, не исключено, что в какой-то момент у вас появится от этого человека огромная тайна.
Если же вы уже замужем (женаты), то благоприятные внешние обстоятельства помогут вам справиться с проблемами в отношениях со второй половинкой, сделают какую-то непростую ситуацию более сносной и ускорят ее завершение. К тому же вам предстоит чем-то очень сильно удивить супруга/супругу; не исключено, что вы поведете себя в совсем не свойственной вам манере, станете чего-то от него/нее требовать, перестанете прятать какие-то свои претензии, эмоции, намерения.
Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: freepik.com
Свободные Скорпионы могут затеять интрижку с тем, кто давно и весьма отчаянно с ними флиртует. Не исключено, что вы снизойдете до того, кому откровенно нравитесь, и получите от отношений огромное удовольствие. Более того, велика вероятность, что они принесут вам и нечто такое, чего вы от общения с этим человеком не ожидали, чем-то по-хорошему удивят вас, направят ваше существование по какому-то новому пути. Правда, будьте готовы к тому, что в какой-то момент за право продолжать роман придется побороться.
Если же вы уже замужем (женаты), то в некоторых сложных семейных ситуациях, связанных с утилитарными и чувственными вопросами, появится легкость, вы сможете перестроить свое отношение к ним и они тут же поменяют вектор, превратившись из чего-то неприятного в просто досадное и вполне устранимое. К тому же вам предстоит открыть в характере второй половинки какие-то новые грани, и это существенно обогатит ваше с ним общение, в том числе и интимное, сделает его еще более качественным.
Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: freepik.com
Свободные Стрельцы в июне могут безответно влюбиться, причем на достаточно долгое время. Не исключено, что вас привлечет человек, который окажется настолько похож на вас, что будет «зеркалить» даже ваши мысли и понимать вас лучше, чем вы сами. Велика вероятность, что такая схожесть настолько напугает его, что он предпочтет держаться от вас подальше, не примет ваши знаки внимания, почти сразу закроется от вас. А если что-то и сложится, то будет трудным и вряд ли хоть как-то счастливым.
Если же вы уже замужем (женаты), то на отношения со второй половинкой могут не очень позитивно повлиять какие-то внешние обстоятельства, люди, так или иначе присутствующие в жизни вашей семьи, факторы, контролировать которые сложно. Однако если вы будете постоянно учитывать весь ваш опыт общения с супругом/супругой, то большинства конфликтов и неприятностей сможете избежать, более того, сумеете создать ситуации, которые сплотят, упрочат союз, усилят обоюдные чувства.
Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: freepik.com
Свободные Козероги в июне могут позволить себе небольшое амурное приключение с тем, кто ничего от них не ждет и не требует. Велика вероятность, что вы просто приятно проведете время с интересным и легким в общении человеком, насладитесь сексом и разговорами, откроете вместе с ним какие-то новые для вас места и территории и таким образом разнообразите свое существование, получите занятный чувственный опыт и вообще весьма ощутимо расширите свои личностные горизонты.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены проблемы в общении со второй половинкой, снизится взаимопонимание, временно исчезнут те точки соприкосновения, которые по большей степени и являются основой брака. Впрочем, если вы позволите проникнуть в вашу семью каким-то внешним обстоятельствам, они привнесут свежую струю, переакцентируют внимание с внутренних сложностей на что-то более позитивное и радостное и, соответственно, ситуация станет гораздо проще.
Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: freepik.com
Свободные Водолеи в июне могут начать весьма увлекательные и продуктивные в плане личностного роста отношения. Не исключено, что благодаря этому роману вы станете еще более разносторонней личностью, у вас появятся множественные новые творческие и какие-то другие интересы, существенно расширится круг общения. Да и ваша чувственность, скорее всего, выйдет на совершенно иной качественный уровень, вы узнаете о себе и о своих потаенных желаниях что-то такое, что навсегда изменит ваш секс.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит решить какие-то застарелые утилитарные и психологические семейные вопросы, за что-то простить вторую половинку, преподнести ей/ему какой-то весьма необычный подарок. К тому же вы, вероятно, решитесь на какое-то действие, которое уже давно требуется для развития отношений, но совершить которое вы никак не могли себя заставить из-за каких-то опасений или просто из-за обстоятельств, которые казались вам неблагоприятными.
Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: freepik.com
Свободные Рыбы в июне могут стать объектом охоты кого-то неуемного, беспокойного, того, кто пытается сразу получить то, чего ему хочется. Не исключено, что вас будут активно очаровывать, и чем больше вы станете закрываться, тем интенсивнее и изощреннее окажется соблазнение. Если в какой-то момент вы поймаете кураж, то эти гендерные игры могут затянуться и принести вам обоим немало удовольствия. Ну а если этот человек ничего в вашей душе не затронет, вы найдете способ избавить себя от его общества.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то спорные вопросы вскроют в супружеских отношениях «подводные камни», выявят имеющуюся проблему, и от того, насколько грамотно и быстро вы с ней разберетесь, будет зависеть дальнейшее развитие брака. К тому же вам предстоит как-то по-новому оценить ваши чувства ко второй половинке и научиться каким-то особым образом их выражать, да и в совместных с ней/ним делах вы, скорее всего, совсем по-другому расставите приоритеты.
Фото: freepik.com
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