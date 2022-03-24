Знаки зодиака, которые точно влюбятся в апреле 2022 года
В третьей же декаде инициативности в амурных делах поубавится. Секс и бурные страсти перестанут быть «двигателем прогресса», на первое место выйдет поиск того, с кем спокойно и комфортно, кто не заставляет нервничать, кто вполне предсказуем и может стать «тихой гаванью», и у кого при этом все в жизни стабильно настолько, насколько это вообще возможно. Представители обоих полов будут искать тех, к кому можно «прислониться», кто подходит на роль долгосрочного спутника/спутницы жизни, кто способен опекать и знает, как сделать сосуществование мирным и благополучным.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут искать во взаимоотношениях с ней/ним отдохновение от каких-то внешних неурядиц, а потому станут гораздо более терпимыми к ее/его недостаткам, возрастет число компромиссов и взаимных уступок, а кто-то сознательно и даже корыстно предпочтет не провоцировать ссоры и гасить на корню любые конфликты, чтобы не лишиться каких-то благ, даваемых ею/им. Правда, не исключены и моменты отчуждения, душевной лени, нежелания вникать в проблемы амурного партнера, но они окажутся недолгими и потом будут чем-то компенсированы.
Кроме того, многие из тех, кто пока не узаконил свой союз, по тем или иным причинам решатся на брак (чаще всего повод будет экономическим и/или утилитарным, хотя и чувственная потребность друг в друге сыграет немалую роль). А живущие раздельно предпочтут съехаться. Кстати, астрологическая тенденция второй половины апреля хорошо повлияет на тех, кто только начинает свой совместный путь — моральная и бытовая притирки пройдут легче обычного, будет проще разделить домашние обязанности, договориться о том, что каждый из партнеров делает для общего благополучия и чем они занимаются вместе, сообща.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Свободные Овны в апреле могут встретить того, с кем у них сложатся долгие, прочные и очень страстные отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который даст вам все, в чем вы нуждаетесь, позволит вам главенствовать и будет зависим от вас в моральном плане, сможет удовлетворить все ваши сексуальные потребности, окажется достаточно умным и чутким, чтобы не соваться в те ваши дела и персональные занятия, в которые вы пока не готовы впустить даже того, с кем делите постель.
Если же вы замужем (женаты), то какой-то ваш акт самовыражения в самом начале месяца пустит супружеские отношения по новому пути, и в результате это приведет к перераспределению ролей, к весьма ощутимым изменениям в общении со второй половинкой, к трансформации у вас мироощущения и самоидентификации. Впрочем, стремление верховодить и быть тем, кто способен разобраться с любым сложным вопросом, никуда не денется, просто вы станете чаще позволять себе маленькие слабости.
Гороскоп любви на апрель для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Свободные Тельцы в апреле будут искать того, кто одновременно может стать для них и решением каких-то проблем, и тем, рядом с кем можно отдохнуть душой. И велика вероятность, что такой человек найдется. Причем, возможно, вы его давно уже знаете, просто пока почему-то не рассматривали как потенциального партнера, но какое-то событие выявит для вас его достоинства и позволит вам обоим сделать нечто такое, что в результате приведет к сближению и, скорее всего, к весьма счастливой и благополучной совместной жизни. Правда, не исключено, что вам в чем-то придется ему/ей подчиняться.
Если же вы замужем (женаты), то для вас в приоритете может оказаться спокойствие второй половинки, вы постараетесь оградить ее/его от каких-то внешних негативных или тревожащих воздействий, станете чаще соглашаться с ней/ним, а какой-то важный разговор между вами поможет закрыть спорный или неприятный вопрос. Кроме того, ее/его содействие позитивно скажется на вашей работе, а супружеский секс выйдет на новый уровень.
Гороскоп любви на апрель для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Свободные Близнецы в апреле могут встретить того, кто в корне изменит их мировоззрение и приоритеты, а вместе с тем и направление их деятельности. Велика вероятность, что вас с этим человеком свяжут не только взаимные чувства, но и какая-то неоднозначная социальная/профессиональная активность, нечто такое, что станет весьма спорным занятием, которое не одобряют ваши родственники и знакомые. Будьте осмотрительнее и не позволяйте любви и любопытству завести себя туда, выбраться откуда без ущерба окажется непросто.
Если же вы уже замужем (женаты), то из-за внешних обстоятельств не исключены конфликты со второй половинкой, особенно если вы своими действиями или своим мнением нарушите ее/его покой или каким-то образом поставите под угрозу семейное благополучие. Вероятны ссоры и из-за финансовых вопросов. Но больше всего претензий к вам может возникнуть из-за вашего нежелания умалчивать острые темы, выслушивать ее/его не перебивая и кидаться по первому зову обеспечивать ее/его нежностью.
Гороскоп любви на апрель для Рака (22 июня — 22 июля)
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Свободные Раки в апреле вряд ли решатся на амурные отношения. Велика вероятность, что активность представителей противоположного пола будет вас не просто настораживать, а по-настоящему пугать, а потому вы предпочтете держаться подальше даже от тех, на кого мысленно уже не раз примеряли роль любовного партнера. Но при этом в третьей декаде не исключено начало влюбленности, которая впоследствии приведет к долгосрочным, стабильным и крепким отношениям, более того, будет вам выгодна в экономическом плане и многое вам даст для личностного развития.
Если же вы замужем (женаты), то из каких-то прошлых ситуаций сделаете о-о-очень правильные выводы, что поможет вам избавиться от причин и последствий нескольких нервирующих вас конфликтов и улучшить отношения со второй половинкой. Однако при этом внешние обстоятельства и не всегда одинаковое их восприятие могут стать для вашей пары своеобразной проверкой на умение считаться с мнением друг друга, уважать его.
Гороскоп любви на апрель для Льва (23 июля — 22 августа)
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Свободные Львы в апреле могут встретить того, кто умудрится решительно взять их судьбу в свои руки, не задевая при этом их самолюбия. Велика вероятность, что рядом с вами появится мудрый человек, который будет отлично понимать, как с вами обращаться и общаться, чтобы взаимодействие приносило благодатные плоды, причем как в моральном, так и в материальном плане. И, кстати, скорее всего, даже когда вы осознаете, что в каких-то ситуациях вами управляют и к чему-то вас подталкивают, вы вряд ли устроите «бунт на корабле», так как уже будет очевидна польза такого воздействия.
Если же вы замужем (женаты), то такие-то конфликтные ситуации, ожидающиеся в самом начале месяца, уже после 4-го числа пойдут на спад, вы сможете найти устраивающий вас со второй половинкой компромисс, а какие-то внешние обстоятельства вам в этом помогут. Ну а потом вас ждет укрепление психоэмоциональной связи с ней/ним, вы станете ориентироваться в первую очередь на ее/его желания, вам захочется дарить нежность и внимание.
Гороскоп любви на апрель для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Свободные Девы в апреле могут начать роман с тем, кого давно знают и кто привлекает их своей деловитостью, умением разруливать непростые вопросы, стремлением все за всех решать. Однако не факт, что первый этап окажется простым — велика вероятность, что вы будете не единственным человеком, претендующим на его/ее внимание, вам придется делить его/ее с людьми, у которых на него/нее больше прав (с родственниками, старыми друзьями), а потому вас ждут многочисленные сомнения в том, дороги ли вы ему/ей и, главное, нужны ли вам отношения, в которых вы не стоите в приоритете.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены многочисленные конфликты со второй половинкой; причиной распрей чаще всего будут становиться финансовые вопросы, отсутствие крепкой и глубокой психоэмоциональной связи, ваше нежелание тратить душевные силы на восстановление/поддержание ее/его спокойствия. К тому же вы ей/ему «поставите на вид» многое из того, что вы в ее/его нраве и поведении ранее мужественно игнорировали.
Гороскоп любви на апрель для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Свободные Весы в апреле могут неудачно, но весьма поучительно влюбиться. Не исключено, что вас вдруг потянет на острые ощущения и вы «западете» на кого-то асоциального, на того, кто идет против общества и принятых в нем правил. Но так как поведение этого индивида не раз поставит под удар все, чем вы дорожите, долго ваша очарованность им не продлится. И, кстати, чуть позже этот негативный опыт позволит вам по достоинству оценить того/ту, кто бережет традиции и предпочитает плавное течение жизни, — после потрясений вам понравится такая расстановка приоритетов, даже если раньше вы считали этого человека скучным.
Если же вы уже замужем (женаты), то какое-то нововведение в отношениях со второй половинкой позволит им стать более гладкими. И хотя внешние обстоятельства не раз попытаются встать между вами и ею/им, вам хватит мудрости обойти «острые углы» и потенциально спорные вопросы. Но многое будет зависеть и от чуткости супруга/супруги, от того, умеет ли он/она «читать» вас и своевременно давать вам то, в чем вы нуждаетесь.
Гороскоп любви на апрель для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Свободные Скорпионы в апреле могут встретить родственную душу. Велика вероятность, что рядом с вами появится тот, кто во многом солидарен с вами, схож по образу и направлению мыслей, кто имеет на ближайшее будущее те же намерения, что и вы сами. Скорее всего, вы неплохо поладите, ожидается бурный и изобретательный секс, будет много тематических разговоров и каких-то совместных социальных действий. Однако не исключено, что пока объединиться в официальную пару вам помешают какие-то экономические факторы или что-то связанное с жильем и/или с ее/его и вашими родственниками.
Если же вы уже замужем (женаты), то выяснения отношений, которые ожидаются в самом начале месяца, заставят вас задуматься и начать больше ценить вторую половинку, жалеть ее/его, опекать в тех делах и вопросах, в которые вы обычно не вмешивались. Что, впрочем, не помешает вам регулярно давить на нее/него морально, каким-то образом «дрессировать», пытаться контролировать ее/его расходы и действия, связанные с семьей.
Гороскоп любви на апрель для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Свободные Стрельцы в апреле могут встретить того, с кем сложатся не только амурные, но и крепкие дружеские отношения. Велика вероятность, что вас с каким-то человеком сначала свяжут страсть и секс, а потом выяснится, что вы совпадаете по многим интересам и мнениям, что вас привлекают одни и те же занятия, более того, не исключено, что обнаружатся и общие друзья, даже если вы раньше никогда нигде не пересекались. Правда, при всем этом возможны сложности с притиркой из-за некоторой разницы в социальном статусе.
Если же вы уже замужем (женаты), то вероятны многочисленные супружеские конфликты, причиной которых будет становиться все: деньги и отношение каждого из вас к текущим событиям, лично ваше общение с другими людьми и ее/его несвоевременная потребность во внимании, ваше нежелание углубляться в какие-то бытовые дела и вопросы и ее/его повышенная чувствительность к вашим словам и поступкам. Постарайтесь чаще идти на компромисс и не давите на нее/него морально.
Гороскоп любви на апрель для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Свободные Козероги в апреле могут затеять с кем-то противостояние. Не исключено, что вам понравится человек, который будет отличаться от вас всем, чем только можно, и вам захочется переупрямить и изменить его, подчинить его себе, сделать его таким, как вы, и/или заставить следовать вашим интересам. Не факт, что у вас это получится, так как вы столкнетесь с поистине сильной личностью. И только если она/он вас полюбит, то, возможно, согласится подкорректировать (не изменить!) свое мнение и свое поведение; и в этом случае развитие дальнейшей ситуации зависит от вас — примете ли вы ее/его частичные уступки или вам потребуется полное подчинение.
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, вам предстоит быть гораздо сильнее вашей второй половинки, принять несколько в том числе и весьма сложных решений, связанных как с супружескими взаимоотношениями, так и с семьей в целом — с ее финансами, с материальным и физическим благополучием. В награду вы получите много нежности и благодарности.
Гороскоп любви на апрель для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Свободные Водолеи в апреле могут встретить того, с кем им будет интересно и познавательно, кто откроет перед ними новый путь личностного развития или социальной деятельности. Не исключено, что вы с этим человеком познакомитесь на каком-то многолюдном мероприятии, он будет весьма сильно выделяться из толпы внешним видом и/или поведением, но именно ваше внимание привлечет какими-то высказываниями и готовностью немедленно что-то делать. Роман обещает быть захватывающим, с бурными страстями и новыми для вас событиями. Однако в какой-то момент вы можете от него устать.
Если же вы уже замужем (женаты), вам придется часто уступать второй половинке, следуя внешним обстоятельствам и объективной необходимости. К тому же, возможно, вы отдадите ей/ему на откуп принятие каких-то решений. Впрочем, в самом начале месяца вас ждет какой-то личностный прорыв, связанный в том числе и с супружескими отношениями, и именно это не в последнюю очередь обусловит некоторую вашу отстраненность от семейных дел.
Гороскоп любви на апрель для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Свободные Рыбы в апреле могут встретить того, кто станет для них надежной опорой — как психоэмоциональной, так и материальной, в утилитарных делах. Велика вероятность, что какой-то человек оценит многие ваши достоинства и будет нуждаться в вашем присутствии в своей жизни, а потому даст вам все, в чем у вас есть необходимость. Скорее всего, отношения окажутся взаимовыгодными, а потому долгими и стабильными, каждый из вас чему-то у другого научится, вы оба сможете получить от общения максимум пользы и удовольствия.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас со второй половинкой ждет переход на следующий уровень взаимоотношений, во многих вопросах появится большая доверительность, не исключено объединение каких-то финансов. Кроме того, вы сумеете добиться от нее/него того, в чем нуждались почти год, — вы перестанете ждать, пока она/он «созреет», станете решительнее в своих требованиях, найдете новые способы воздействия, сможете достучаться до нее/него. И снимете какие-то ограничения в сексе.
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