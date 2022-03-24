Знаки зодиака, которые точно влюбятся в апреле 2022 года

В третьей же декаде инициативности в амурных делах поубавится. Секс и бурные страсти перестанут быть «двигателем прогресса», на первое место выйдет поиск того, с кем спокойно и комфортно, кто не заставляет нервничать, кто вполне предсказуем и может стать «тихой гаванью», и у кого при этом все в жизни стабильно настолько, насколько это вообще возможно. Представители обоих полов будут искать тех, к кому можно «прислониться», кто подходит на роль долгосрочного спутника/спутницы жизни, кто способен опекать и знает, как сделать сосуществование мирным и благополучным.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут искать во взаимоотношениях с ней/ним отдохновение от каких-то внешних неурядиц, а потому станут гораздо более терпимыми к ее/его недостаткам, возрастет число компромиссов и взаимных уступок, а кто-то сознательно и даже корыстно предпочтет не провоцировать ссоры и гасить на корню любые конфликты, чтобы не лишиться каких-то благ, даваемых ею/им. Правда, не исключены и моменты отчуждения, душевной лени, нежелания вникать в проблемы амурного партнера, но они окажутся недолгими и потом будут чем-то компенсированы.

Кроме того, многие из тех, кто пока не узаконил свой союз, по тем или иным причинам решатся на брак (чаще всего повод будет экономическим и/или утилитарным, хотя и чувственная потребность друг в друге сыграет немалую роль). А живущие раздельно предпочтут съехаться. Кстати, астрологическая тенденция второй половины апреля хорошо повлияет на тех, кто только начинает свой совместный путь — моральная и бытовая притирки пройдут легче обычного, будет проще разделить домашние обязанности, договориться о том, что каждый из партнеров делает для общего благополучия и чем они занимаются вместе, сообща.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта — 20 апреля)