Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на январь 2021 года
После же 18-го числа барышни предпочтут изображать из себя внезапных, противоречивых и неуловимых, а мужчин это станет страшно раздражать, так как для них особое значение приобретет конкретика, им нужно будет точно знать, что они не просто так тратят время на «окучивание» очередной претендентки на роль спутницы жизни.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 7 января будут вполне гармонично и познавательно общаться, найдут время и на взаимодействие с другими людьми (друзьями, родней), и на те занятия, в которых нет места посторонним. Правда, не исключены споры и даже ссоры из-за денег, особенно в тех парах, в которых партнеры принадлежат к разным стихиям, например, она — Огонь, он — Земля.
Ну а после 7-го числа партнерам предстоит поставить новые общие цели и задачи; что-то в лучшую сторону изменить в совместном быте, даже если они и не живут под одной крышей; решиться на какие-то вполне серьезные шаги в отношениях и взять на себя дополнительные обязательства, касающиеся второй половинки. А еще они станут гораздо чаще о чем-то умалчивать, чтобы лишний раз не тревожить любимого человека.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Свободные Овны в январе могут «запасть» на кого-то из тех, кто выше их по должности и/или социальному положению, и поставить перед собой весьма амбициозную цель покорить этого человека. У вас все получится, но отнюдь не сразу. Пройдет немало времени, прежде чем вам удастся не просто привлечь его/ее внимание к вашей персоне, но и стать для него/нее привлекательной/привлекательным в чувственном плане. Зато эта ваша победа будет вами цениться гораздо больше, чем все те, которые вы одержали без особого труда.
Если же вы уже замужем (женаты), то помните: для будущих отношений чрезвычайно значима первая неделя января — чем больше вы сможете предложить второй половинке в моральном, психологическом, духовном и материальном планах, чем больше общности с ней (с ним) продемонстрируете, тем меньше конфликтов и недоразумений случится после 7-го числа. К тому же в течение месяца важно показывать этому человеку, что он для вас по-настоящему и без сомнений лучший во всех смыслах.
Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Depositphotos
Свободные Тельцы в январе могут сблизиться с тем, с кем будут по-настоящему счастливы на протяжении многих-многих лет. Не исключено, что вашим новым избранником/избранницей окажется коллега, деловой партнер, человек, которому вы оказываете какие-то услуги, или тот, с кем вы познакомились в поездке. Однако не ждите, что отношения будут развиваться быстро и логично, — в них не раз вмешаются обстоятельства и люди, которым выгодно, чтобы ваш потенциальный партнер как можно дольше оставался одиноким, не был обременен второй половинкой.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца вас ждут регулярные эмоциональные качели — от резкого порицания супруга/супруги из-за каких-то его/ее не очень вам понятных поступков, до острого желания показать, в том числе и материально, как вы дорожите им/ею. А еще вам предстоит подвигнуть его/ее на решение каких-то финансовых вопросов, на улучшение быта, на важные для вас обоих покупки.
Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Depositphotos
Свободные Близнецы в январе могут начать отношения с тем, кто возьмется решать какие-то их проблемы, вытаскивать их из какой-то сложной для них ситуации. Не исключено, что взаимодействие на почве помощи вашей персоне быстро расширится до обоюдного амурного интереса, флирта, свиданий, а там и до совместного проживания недалеко. И хотя есть вероятность, что вы в какой-то момент испугаетесь потерять свою независимость и, возможно, снова наступить на какие-то старые грабли, в итоге все сложится благополучно, и вы примете этого человека и в свое сердце, и в свою жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первую неделю месяца, возможно, будете часто поступать наперекор второй половинке, чем-то намеренно злить ее/его, что в свою очередь приведет к тому, что после 7-го числа вас каким-то образом за это накажут. Если не хотите жесткого противодействия, будьте лапочкой и не бесите супруга/супругу, лучше направьте свою энергию в сексуальное русло и придумайте какую-нибудь новую чувственную игру.
Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Depositphotos
Свободные Раки в январе могут стать объектом вожделения кого-то привязчивого, настойчивого и достаточно влиятельного. Не исключено, что какой-то человек употребит всю свою власть, чтобы оказаться ближе к вам и склонить вас к отношениям, однако вы вряд ли сдадитесь, более того, велика вероятность, что в какой-то момент вы обратитесь за помощью к тому, кто вполне в состоянии дать отпор влюбленному в вас индивиду, после чего вас оставят в покое. И вот тут вы и задумаетесь: а может, стоило попробовать?
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение всего месяца возможны конфликты по самым разным поводам, и только в третьей декаде вы не то что заговорите со второй половинкой на одном языке, но, по крайней мере, станете регулярно идти на компромисс, с чем-то соглашаться. Однако не для того, чтобы наладить отношения, а для того, чтобы вам не навязали обязательства, к которым вы категорически не готовы, и чтобы не пускать супруга/супругу на ту вашу личностную территорию, на которой вы ему/ей не рады.
Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Depositphotos
Свободные Львы в январе могут вспомнить о ком-то из давних поклонников (поклонниц) и инициировать с этим человеком интимное общение. Не исключено, что вы вдруг решите: лучше приблизить того, кому вы совершенно однозначно небезразличны, чем прозябать в одиночестве в ожидании большой любви. Однако не факт, что этот ход даст долгосрочные позитивные результаты, — велика вероятность, что вы быстро поймете, что легкой симпатии к данному индивиду отнюдь не достаточно для того, чтобы терпеть его рядом с собой, прикасаться к нему, просыпаться с ним в одной постели.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первую неделю месяца можете выбесить вторую половинку беспрестанным общением с друзьями и родственниками, но при этом так часто будете делать для нее/него что-то замечательное, что конфликты станут гаснуть в зародыше. После же 7-го числа вам, возможно, придется решать какие-то материальные вопросы и освобождать супруга/супругу от каких-то дел; вероятно и внеплановое зачатие.
Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Свободные Девы в январе могут встретить того, кто покажется им очень перспективным в плане семейных отношений. Не исключено, что какой-то человек привлечет вас своими рассуждениями о браке, о совместном имуществе и общем бизнесе, о горизонтах, которые открываются перед людьми, когда они объединяются в «ячейку общества», и вы решите, что он вполне подходит на роль второй половинки. Сближение будет плавным, но неуклонным, а какие-то материальные факторы станут весьма надежным «цементирующим раствором» — тем, что укрепит только что сложившийся союз.
Если же вы уже замужем (женаты), то помните: в период с 1 по 7 января важно не реагировать резко на желание супруга/супруги порадовать чем-то друзей и родных и на его/ее стремление проводить с ними много времени, тогда и вам перепадет и внимание, и подарки. После же 7-го числа взаимоотношения приобретут новый смысл, в том числе и благодаря каким-то внезапно появившимся планам на ближайшее или даже отдаленное будущее.
Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Depositphotos
Свободные Весы в январе могут безнадежно влюбиться в кого-то недосягаемого. Велика вероятность, что это будет человек, которого вы никогда не сможете назвать своим из-за того, что он уже имеет официальную вторую половинку, или из-за того, что он настолько выше вас по положению, что даже не догадывается о вашем существовании. И хотя это чувство, возможно, окажется весьма болезненным, оно от чего-то вас отвлечет, избавит от каких-то рефлексий, подтолкнет к важному и, главное, позитивному решению.
Если же вы уже замужем (женаты), то чем больше в период с 1 по 7 января будет объединяющих вас с супругом/супругой событий, но при этом — меньше фактического общения тет-а-тет, тем легче после 7-го вы договоритесь по каким-то спорным финансовым, бытовым и другим утилитарным вопросам. К тому же важно осознавать, что материальная цель, поставленная второй половинкой, может и от вас требовать каких-то жертв, даже если лично для вас она не имеет такого уж серьезного значения.
Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Для свободных Скорпионов в январе кто-то может стать сначала авторитетом и примером для подражания, а потом и временным амурным партнером. Не исключено, что вы потянетесь к какому-то человеку из-за его личностных качеств и из-за того, что он одновременно и похож в чем-то на вас, и диаметрально вам противоположен. Отношения вряд ли будут долгими, но все, что вам нужно, вы от них получите — зарядитесь решимостью для каких-то радикальных перемен, обзаведетесь полезными связями и нужными вам сейчас навыками, примерите на себя какие-то принципы этого индивидуума.
Если вы уже замужем (женаты), то небольшие компромиссы и уступки, которыми вы порадуете вторую половинку в период с 1 по 7 января, чуть позже принесут вам великолепную отдачу, причем как психологическую, так и вполне себе материальную. Правда, по некоторым семейным вопросам вероятны споры и даже конфликты, но зато секс будет чудо, как хорош, а фактические и материальные подарки долго не иссякнут.
Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Свободные Стрельцы в январе могут начать отношения с тем, с кем на первых порах будет серьезная разница в материальном и социальном положениях. Однако велика вероятность, что в какой-то момент вы с этим человеком сравняетесь, встанете на один уровень, что, в свою очередь, уберет многие поводы для разногласий и укрепит союз, добавив ему тех граней, которых ранее явно не доставало. И, кстати, не исключено, что из амурного партнерства чуть позже родится и деловое или даже политическое.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первую неделю месяца будет много обоюдных приятностей, интересных совместных занятий, вы окажете второй половинке поддержку в чем-то очень для нее/него значимом. А вот потом хозяйство, деньги, родня, долги (ваши или супруга/супруги) могут не только стать поводом для выяснения отношений, но негативно сказаться на супружеском сексе; не пускайте дела и проблемы в спальню, ищите ту кнопку, которая переключит мужа/жену с забот на интимное общение.
Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Depositphotos
Свободные Козероги в январе могут весьма нешуточно влюбиться. Правда, будьте готовы к тому, что избранника/избранницу придется «ловить» и убеждать в том, что именно вы — его/ее счастье. Велика вероятность, что этот человек будет уверен в том, что одному быть лучше, чем в паре, и только если вы изобретете способ доказать обратное, у вас появится шанс на взаимность. Впрочем, трудные задачки вас всегда подхлестывают, а потому вы, скорее всего, сумеете и поймать в свои сети этого индивидуума, и крепко привязать его к себе.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в этом месяце будет крайне важно доказать себе, окружающим, второй половинке, что вы имеете безусловную власть над ней/ним, что она/он всецело и во всем вам подчиняется. К тому же вы создадите или придумаете еще несколько факторов, благодаря которым усилится ваше влияние на супруга/супругу. Однако не удивляйтесь, если он/она умудрится вырваться из-под вашего контроля, противопоставит вам нечто такое, против чего вы возразить не сможете.
Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Свободные Водолеи в январе, возможно, станут объектом интереса кого-то догматичного, того, кто многое может предложить, но и требует взамен тоже немало. Сложится у вас с этим человеком что-то или нет, будет зависеть от того, готовы ли вы к тому, чтобы вами помыкали, хотите ли, чтобы вашу жизнь планировал кто-то другой, или предпочитаете все и всегда решать самостоятельно. Что же касается чувств, то они возникнут и у вас, и у вашего почитателя/почитательницы, но основополагающую роль в отношениях и в формировании (или не формировании) союза сыграют принципы и характеры.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первую неделю месяца супругу/супруге будет с вами очень увлекательно, вы не поскупитесь ни морально, ни материально, и сами получите от этого массу удовольствия. После же 7-го числа вероятны разногласия из-за бытовых вопросов, а какие-то ваши намерения не осуществятся из-за вашего осознания, что реализуй вы их, и пострадает семейный бюджет или самолюбие второй половинки.
Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Depositphotos
Свободные Рыбы в январе могут встретить того, с кем им будет очень комфортно и в моральном, и в физическом плане. Велика вероятность, что какой-то человек сразу продемонстрирует вам свою готовность взять на себя принятие решений и обустройство общего быта. Правда, у него, скорее всего, и к чувствам будет деловой подход, а потому вы вряд ли дождетесь от него сентиментальных признаний и того, что обычно включает в себя конфетно-букетный период. Только конкретика, которая, впрочем, придется вам по вкусу.
Если же вы уже замужем (женаты), то в первую неделю месяца не исключены ссоры из-за вашего немотивированного упрямства и стремления оспаривать любое решение второй половинки, да и ваша ревность ко всем подряд радости в отношения не добавит. Зато потом вы поумерите свой пыл, начнете искать психологические и утилитарные точки соприкосновения с супругом/супругой, постараетесь сделать дом уютнее, а разговоры именно такими, как больше всего ему/ей импонирует.
Фото: Depositphotos
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