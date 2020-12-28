Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на январь 2021 года

После же 18-го числа барышни предпочтут изображать из себя внезапных, противоречивых и неуловимых, а мужчин это станет страшно раздражать, так как для них особое значение приобретет конкретика, им нужно будет точно знать, что они не просто так тратят время на «окучивание» очередной претендентки на роль спутницы жизни.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, с 1 по 7 января будут вполне гармонично и познавательно общаться, найдут время и на взаимодействие с другими людьми (друзьями, родней), и на те занятия, в которых нет места посторонним. Правда, не исключены споры и даже ссоры из-за денег, особенно в тех парах, в которых партнеры принадлежат к разным стихиям, например, она — Огонь, он — Земля.

Ну а после 7-го числа партнерам предстоит поставить новые общие цели и задачи; что-то в лучшую сторону изменить в совместном быте, даже если они и не живут под одной крышей; решиться на какие-то вполне серьезные шаги в отношениях и взять на себя дополнительные обязательства, касающиеся второй половинки. А еще они станут гораздо чаще о чем-то умалчивать, чтобы лишний раз не тревожить любимого человека.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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