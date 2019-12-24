Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на январь 2020 года

Впрочем, это не помешает ни спонтанному, случайному, разовому сексу с тем, кто беден и бесперспективен, но привлекает физически, ни началу дружбы между разными по статусу и полу индивидуумами, которая с годами перерастет в нечто гораздо большее.

В третьей же декаде многие станут воспринимать всех уже хорошо знакомых представителей противоположного пола как забавных существ, за которыми любопытно наблюдать, но подпускать которых очень близко почему-то не хочется. Зато малознакомые вызовут неподдельный интерес; многие будут идеализировать тех, с кем пока не удалось тесно пообщаться, и влюбляться в личностей, о которых почти ничего не известно, и которые, соответственно, не успели себя еще ничем скомпрометировать.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 12 января поднимут планку требований к ней (к нему), причем зачастую это будет звучать как «пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что». И в то же время многие сознательно станут укреплять материальную базу отношений, своим примером воодушевляя любимого человека сделать то же самое. Но найдутся и те, кто решит начать год с радикальных перемен в личной жизни и буквально в первых числах месяца объявит об окончании романа или о разводе – жажда личностной свободы и новых амурных приключений подтолкнет к разрыву прежних уз.

После же 12-го числа в отношениях между супругами (возлюбленными) станет больше романтики, тактичности и корректности, а количество ссор, напротив, уменьшится. Многие постараются «убрать подальше» даже свое врожденное упрямство, чтобы не вызывать у любимого человека отрицательные эмоции. В очередной раз возрастет и усилится психологическая зависимость от партнера, правда, в третьей декаде некоторые попытаются с ней побороться, нарочно уменьшая интенсивность амурного общения и как бы «отвыкая» от второй половинки.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)