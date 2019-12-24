Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на январь 2020 года
Впрочем, это не помешает ни спонтанному, случайному, разовому сексу с тем, кто беден и бесперспективен, но привлекает физически, ни началу дружбы между разными по статусу и полу индивидуумами, которая с годами перерастет в нечто гораздо большее.
В третьей же декаде многие станут воспринимать всех уже хорошо знакомых представителей противоположного пола как забавных существ, за которыми любопытно наблюдать, но подпускать которых очень близко почему-то не хочется. Зато малознакомые вызовут неподдельный интерес; многие будут идеализировать тех, с кем пока не удалось тесно пообщаться, и влюбляться в личностей, о которых почти ничего не известно, и которые, соответственно, не успели себя еще ничем скомпрометировать.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 12 января поднимут планку требований к ней (к нему), причем зачастую это будет звучать как «пойди туда, не знаю, куда, найди то, не знаю, что». И в то же время многие сознательно станут укреплять материальную базу отношений, своим примером воодушевляя любимого человека сделать то же самое. Но найдутся и те, кто решит начать год с радикальных перемен в личной жизни и буквально в первых числах месяца объявит об окончании романа или о разводе – жажда личностной свободы и новых амурных приключений подтолкнет к разрыву прежних уз.
После же 12-го числа в отношениях между супругами (возлюбленными) станет больше романтики, тактичности и корректности, а количество ссор, напротив, уменьшится. Многие постараются «убрать подальше» даже свое врожденное упрямство, чтобы не вызывать у любимого человека отрицательные эмоции. В очередной раз возрастет и усилится психологическая зависимость от партнера, правда, в третьей декаде некоторые попытаются с ней побороться, нарочно уменьшая интенсивность амурного общения и как бы «отвыкая» от второй половинки.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Свободные Овны в январе могут заинтересоваться тем, кого определенно ждет большое будущее, кто талантлив и перспективен, хотя пока и не очень успешен. Причем велика вероятность, что это вам придется доказывать данному индивидууму, что вы для него прекрасная партия и обладаете какими-то достоинствами, способностями или возможностями, которые будут ему полезны для построения карьеры или для беспрепятственного продвижения вперед по выбранному профессиональному пути.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января введете новые правила общения с супругом (супругой), какие-то аспекты взаимоотношений сделаете более свободными, постараетесь привнести во взаимодействие нечто такое, что поможет вам обоим еще успешнее реализовываться через любовь; и при этом не исключены ссоры из-за материальных ресурсов. После же 12-го вы станете многое скрывать от второй половинки, но не ради ее (его) спокойствия, а чтобы она (он) не лез(ла) в ваши дела.
Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Свободные Тельцы в январе могут встретить того, с кем общие материальные цели станут прочной основой для амурного, а впоследствии и брачного союза. Причем не исключено, что вас с этим человеком познакомит кто-то из родственников, или им окажется новый сотрудник, пришедший к вам на работу после новогодних каникул. К тому же велика вероятность, что любовные отношения с ним станут для вас отличным стимулом для личностного роста, да и на ваших финансах, так или иначе, скажутся очень хорошо.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января будете очень негативно реагировать на любые попытки второй половинки провести время без вас, что-то от вас скрыть, заняться чем-то таким, что не несет практической пользы и ничем не помогает семье. После же 12-го ваше недовольство снизится, вы станете лучше понимать супруга (супругу) и больше беречь его (ее), вам захочется найти новые объединяющие вас с ним (с ней) факторы и занятия; правда, придется за что-то извиняться.
Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Свободные Близнецы в январе могут начать отношения с тем, кого они давно знают, и кто выше их по статусу. Велика вероятность, что какой-то достаточно влиятельный человек разглядит в вас потенциал, сблизится с вами, поможет развить в вас заинтересовавшие его способности и использует их по своему усмотрению. Не переживайте, и любовь будет, и пользу вы от этого романа получите, причем немалую. Более того, не исключено, что он перерастет в очень удачный для вас брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января в отношениях со второй половинкой будет много нового и интересного, основанного на каких-то прежних разговорах, откровениях, пожеланиях; правда, возможны и ссоры, особенно если вы с супругом (супругой) уже друг другу поднадоели, и если даже перемены и нововведения не в состоянии развеять вашу обоюдную скуку. После же 12-го числа вы вообще можете свести супружеское общение к минимуму или и вовсе поставить в нем точку.
Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Свободные Раки в январе могут влюбиться в того, с кем им по каким-то объективным причинам не суждено быть вместе. Постарайтесь этого избежать, так как даже многолетняя осада предмета вожделения не даст положительных результатов, вы с этим человеком по большому счету даже дружить и неформально общаться нормально не сможете – либо обстоятельства будут активно против, либо вы сами в самом же начале что-то сильно испортите в лояльном отношении к вам этого индивидуума.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января будете постоянно припоминать второй половинке какие-то ее (его) «косяки» и промахи, станете требовать чего-то запредельного и при этом сами постараетесь бывать дома как можно меньше или начнете закрываться в каком-то помещении, прося оставить вас в покое. После же 12-го ворчаний и бурчаний с вашей стороны станет меньше, вы даже устыдитесь своего поведения и извинитесь (ну, как умеете), но крупных ошибок супругу (супруге) все равно не спустите.
Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Свободные Львы в январе могут неожиданно решить, что кто-то из их старых знакомых вполне подходит на роль амурного партнера, и начать активное соблазнение. Если поведете себя смело и напористо, будете откровенны и не станете интересничать, чрезмерно кокетничать, проявлять непредсказуемость, то у вас появятся неплохие шансы и на взаимность, и на перспективный роман. А вот если станете ждать, пока этот человек разгадает ваши намеки и сам в ответственный момент проявит инициативу, то ничего не получится.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января можете задуматься о разводе, ну или станете чисто формально выполнять супружеские обязанности, а остальное время предпочтете проводить либо в компании друзей и не живущих с вами под одной крышей родственников, либо в том творчестве, которое составляет важную часть вашей жизни. После же 12-го вам за что-то будет стыдно перед второй половинкой, вы постараетесь это как-то загладить, но любой повод для ссоры, данный этим человеком, приведет к крупномасштабному конфликту.
Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Свободные Девы в январе могут инициировать роман с кем-то из коллег. Причем велика вероятность, что это будет новый сотрудник, тот, кого вы, в общем-то, не знаете, но кто покажется вам умным, успешным, перспективным и очень хозяйственным. Не факт, что вы угадаете по всем пунктам, но если вы не отступитесь, когда узнаете этого человека получше, у вас появятся отличные шансы на «долго и счастливо» с обоюдной поддержкой и с личностным (и весьма впечатляющим) ростом каждого из вас.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января не стоит ограничивать личностную свободу второй половинки, требовать, чтобы она (он) вместо каких-то своих увлечений и развлечений посвящал(а) время вам и тем хозяйственным делам, которые вполне можно отложить до того момента, когда у нее (у него) будет подходящее настроение. В противном случае после 12-го числа вы получите холодность, отчуждение, а может, и заявление о том, что «вам лучше пожить отдельно».
Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Свободные Весы в январе могут влюбиться в кого-то сурового, непреступного, того, кто не приемлет саму суть представителей данного знака. Взаимности вы вряд ли добьетесь, да и на даже малое подобие любовных отношений лучше не рассчитывать, а вот разовый секс вполне может быть, если обстоятельства сложатся располагающим к интиму образом. Не придумывайте себе того, чего никогда не будет, не стучитесь в запертую дверь – поберегите самолюбие, тем более что в третьей декаде не исключено интересное знакомство, которое впоследствии, возможно, даст вам все, о чем вы грезите.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января главное – не спорить со второй половинкой по материальным поводам и не поступать так, как ее (его) априори раздражает, и тогда отношения будут вполне удовлетворительными, а моментами даже весьма приятными и для вас прибыльными. После же 12-го стоит учесть все просьбы и требования супруга (супруги) и чаще демонстрировать свою любовь.
Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Свободные Скорпионы в январе могут начать отношения с тем, кто во многом с ними похож, кто смел в достижении целей и весьма амбициозен. Амурный союз со временем, скорее всего, станет еще и деловым, коммерческим, не исключено, что вы с этим человеком организуете общий бизнес, объединив капиталы и использовав лучшие качества каждого из вас. Вероятен впоследствии и брак. Правда, при всем этом секс в отношениях будет отнюдь не на первом месте, а вот ревности окажется через край.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января возможны многочисленные ссоры из-за разности в подходе к организации личностного пространства и использования свободного от работы времени; больше уступайте второй половинке и учитывайте ее (его) интересы, желания, потребности. После же 12-го в отношениях станет больше нежности, тепла, душевных и откровенных разговоров, однако это не помешает вам в какие-то моменты ставить свои «хочу» выше супруга (супруги).
Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Свободные Стрельцы в январе могут начать долгосрочную дружбу с кем-то из представителей противоположного пола. Велика вероятность, что какой-то человек окажется вам очень приятен именно в общении, вам понравится обсуждать с ним какие-то ваши досуговые интересы и даже заниматься хобби в его присутствии и с его непосредственным участием, но амурного влечения у вас к нему не будет. И только через несколько лет вы, возможно, поймете, что рядом с вами – ваша истинная вторая половинка. Но помните – испытание дружбой обязательно, без него и любви не возникнет.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января у вас с вашей второй половинкой появится множество новых общих интересов, причем как духовных, творческих, спортивных, так и материальных; правда, это не помешает вам с ней (с ним) периодически и с удовольствием проводить время порознь. После же 12-го многие проявления характера супруга (супруги) будут вам неприятны или просто непонятны.
Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Свободные Козероги в январе могут встретить того, с кем их свяжут продолжительные, счастливые и очень даже выгодные отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, с которым вы составите прекрасную партию, так как будете равны и по интеллекту, и по материальному положению, и по социальному статусу, да и долгосрочные цели у вас окажутся одинаковыми. Более того, он, скорее всего, станет для вас великолепным помощником в чем-то таком, что для вас составляет важную и большую часть жизни и профессиональной или творческой деятельности.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января стоит меньше третировать вторую половинку, чаще идти на уступки и предъявлять ей (ему) только по-настоящему обоснованные и объективные требования, а главное – не запрещать общаться с родственниками и друзьями. И тогда после 12-го супружеские отношения выйдут на следующий уровень, приобретут нечто такое, чего сейчас им определенно не хватает.
Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Свободные Водолеи в январе могут начать полу-деловые полу-любовные отношения. Велика вероятность, что с каким-то человеком вас свяжут некие коммерческие интересы, а общение будет сопровождаться вполне откровенным флиртом. Получат ли эти взаимоотношения развитие и приобретут ли статус полностью любовных, зависит от того, будут ли они единственными в данный период. Если да, то они переродятся в роман, а если в третьей декаде рядом с вами появится тот, в кого вы сразу же влюбитесь, то, разумеется, укрепления связи не произойдет.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января с помощью каких-то материальных факторов и психологических уловок упрочите супружеские отношения и усилите интерес второй половинки к вашей персоне. После же 12-го для вас на первое место выйдут какие-то ваши интересы – профессиональные, творческие, связанные с дружеским межличностным общением, так что супругу (супруге) придется «потесниться».
Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Свободные Рыбы в январе могут набраться храбрости и начать покорять того, о ком раньше и мечтать не осмеливались. Велика вероятность, что вы под бой курантов дадите себе обещание, что добьетесь любви какого-то весьма непростого человека, и при первой же возможности смело кинетесь в атаку. Причем, скорее всего, ваши усилия будут вознаграждены по достоинству, вас и ваши старания заметят и оценят, так что вы получите и перспективные любовные отношения (а потом, возможно, и брак), и бесценный опыт, который поспособствует увеличению вашей самооценки.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 12 января будете часто и во многом уступать второй половинке, поддержите какие-то ее (его) начинания и достижение материальных целей, да и уважение к ней (к нему) станете демонстрировать гораздо активнее, чем обычно. Все это после 12-го числа поможет вам вывести отношения на следующий уровень и получить от супруга (супруги) или от обстоятельств, с ним (с ней) связанных, какой-то бесценный подарок.
Фото: shutterstock/vostok
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