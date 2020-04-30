Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на май 2020 года
И при этом появится потребность увеличить свои собственные шансы на любовь, а потому в перечень площадок для знакомств прочно войдет интернет, да и друзей и родственников будет не зазорно просить познакомить с кем-нибудь привлекательным и перспективным.
В третьей же декаде все станет гораздо проще – многократно возрастет коммуникабельность, а какие-либо требования и идеалы отойдут в сторону, самым важным окажется: интересно ли, весело, познавательно ли с тем или иным человеком, привлекает ли он внешне и физически, так что романы будут закручиваться почти мгновенно. Хотя и продлятся в своей основной массе очень недолго. Зато те индивидуумы, которые возобновят отношения с бывшими любовниками (а таких «возвращенцев» будет немало), получат отличный шанс на долгий и крепкий союз, практически на вечную любовь.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, будут открывать новые стороны отношений, чем-то обогатят их, привнесут в них что-то очень индивидуальное, нечто такое, что свойственно только им и никому другому. Партнеры станут свободнее общаться друг с другом, наконец-то смогут поговорить на те темы, которые раньше по каким-то причинам обходили стороной, появится потребность «познакомиться» со всеми гранями любимого человека, со всеми его социальными и психологическими масками.
Кроме того, после 13 мая многие пары решат вспомнить о том, как у них все начиналось, станут реконструировать первые свидания и вообще конфетно-букетный период, постараются вернуть ту легкость, которая была свойственна и им самим, и отношениям на самом первом этапе, до появления каких-либо обязательств.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в мае могут начать отношения с тем, кто олицетворяет для них основательность, стабильность, некую предсказуемость, ассоциирующуюся со спокойным течением жизни. Велика вероятность, что вы давно знаете этого человека или познакомитесь с ним через родственников. А если у вас есть симпатия на работе, если вы в кого-то давно влюблены и, по вашим ощущениям, не без взаимности, то не исключено стремительное сближение, спровоцированное какими-то особыми событиями или обстоятельствами.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет немало сюрпризов со стороны второй половинки, она (он) не раз продемонстрирует вам, что вы знаете ее (его) не так хорошо, как вам кажется, раскроет перед вами какие-то свои очень интересные особенности. Правда, в третьей декаде вам может захотеться разнообразить свою жизнь какой-то эскападой, проверить свои чары на каком-то другом представителе противоположного пола, пообщаться с тем, кто вам симпатизирует; и это временно отдалит вас от супруга (супруги).
Гороскоп любви на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в мае могут влюбиться, причем это, скорее всего, произойдет гораздо легче, чем обычно, и не будет сопровождаться «предварительными вычислениями», мыслями: а выгоден ли этот союз или нет, перспективен ли. Вероятно, вы решите, что все, кроме любви – тлен, что важнее сам человек, а не его материальный потенциал, и с удовольствием окунетесь в несвойственные вам эмоции и ощущения. Роман более чем возможен – ваш избранник (избранница) найдет в вас то, чего долго искал(а) в представителях противоположного пола и в амурных отношениях.
Если же вы уже замужем (женаты), то по каким-то соображениям будете часто идти на поводу у второй половинки, предпочтете не упрямиться, а уступать, и это хорошо скажется на браке, хотя в какой-то момент, возможно, и насторожит ее (его), так как ваша покладистость покажется ей (ему) подозрительной. Впрочем, дальше легкого когнитивного диссонанса дело не пойдет, а потому отношения обещают быть весьма комфортными.
Гороскоп любви на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в мае могут пожелать остепениться, найти того, с кем возможно построение счастливого и стабильного будущего, завести семью. Не исключено, что вы целенаправленно будете искать среди своих знакомых и знакомых своих друзей и родственников человека, с которым все вышеперечисленное не просто возможно, а быстро достижимо. Шансы получить желаемое у вас есть, особенно если вы изначально станете оценивать кандидатов не по внешности, а по внутренним качествам.
Если же вы уже замужем (женаты), то укрепите то, что называется настоящим партнерством, привнесете в брак то, что еще долго не допустит возникновения скуки и пресыщения в отношениях, воплотите в реальность свои выводы, сделанные после или во время определенных событий. А еще воссоздадите обстоятельства, которые поразили вас и вашу вторую половинку тогда, когда у вас с ней (с ним) все только начиналось, повторите антураж и действия, сопровождающие какие-то давние, но по-прежнему важные для вас моменты.
Гороскоп любви на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в мае могут создать взаимовыгодный и при этом построенный на обоюдном притяжении союз. Велика вероятность, что вы наконец-то убедитесь в том, что с каким-то человеком, которому вы небезразличны, вам будет по-настоящему хорошо, а потому больше не станете отсрочивать сближение. Если же на вас пока совсем никто не претендует, то не исключено, что кто-то из родни познакомит вас с весьма перспективным индивидуумом, который заинтересует вас многими своими качествами и которого вы привлечете благодаря чему-то уникальному, тому, что есть только у вас.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется постараться не дать второй половинке заскучать, как-то разнообразить и оживить супружеские отношения, отыскать новые точки соприкосновения и убедить ее (его), что с вами в разы интереснее, чем с кем бы то ни было. Ну а если вы этого не сделаете, то не удивляйтесь, если супруг (супруга) предпочтет больше общаться с друзьями и зависать в соцсетях, чем находиться в вашем обществе.
Гороскоп любви на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в мае могут стать объектом чьей-то любви. Правда, вы вряд ли ответите взаимностью, так как влюбившийся в вас человек, скорее всего, покажется вам слишком скучным, приземленным, набитым теми принципами, суждениями, намерениями и темами для разговоров, которые вам совершенно непонятны (не в интеллектуальном, а в философском смысле), а порой и просто неприятны. Может, конечно, случиться так, что вы согласитесь на роман, но исключительно в том случае, если чувствуете себя о-о-очень одиноко и вам по большому счету все равно, кто будет рядом; но любить вы его так и не научитесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет очень интересный месяц – бытовое станет делом десятым, а на первом месте окажутся: совместное с супругом (супругой) творчество, какие-то объединяющие занятия, которые помогают вам обоим развиваться в личностном и креативном плане, события, которые в самом хорошем смысле определят будущее вашего брака. А еще вы не раз инициируете что-то весьма экстраординарное в сексе.
Гороскоп любви на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в мае могут встретить того, с кем их свяжут очень продуктивные и взаимовыгодные отношения, которые к тому же дадут начало общему бизнесу. Велика вероятность, что с этим человеком вы сможете создать прекрасный амурно-коммерческий союз, построить то, что будет полностью устраивать вас, так как все уравновесится – чувственная сфера окажется на равных с материальной и с другими интересами. Роман обещает быть чрезвычайно удачным и привести к маршу Мендельсона.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться беспокойным, хотя и интересным. Не исключено, что ваша вторая половинка будет постоянно инициировать какие-то эскапады, вырывающие вас из зоны комфорта, провоцировать вас на личностные изменения, подталкивать к развитию в тех сферах, в которых вы почему-то перестали стремиться к новым вершинам. Возможны и конфликты, особенно если вы не захотите дать супругу (супруге) то, в чем он (она) нуждается, и то, что должно разнообразить отношения.
Гороскоп любви на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в мае могут снизойти до отношений с тем, кто давно хочет создать с ними крепкий союз. Если в вашем окружении уже некоторое время есть тот, кто готов предложить вам многие вещественные блага в обмен на вашу благосклонность, то вы, возможно, все-таки приблизите его к себе, посчитав, что лучше такой альянс, чем вообще никакого. Если же поклонников не наблюдается, то через друзей не исключено знакомство, которое обогатит вас в моральном, материальном и сексуальном плане.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет веселый, забавный, интересный период, в течение которого вы получите многое из того, о чем мечтали, когда создавали семью. Вероятен и какой-то неожиданный поворот в супружеской жизни, но и он, скорее всего, принесет браку и вам лично огромную пользу, чему-то научит вас и вашу вторую половинку, определит дальнейшее направление развития отношений. А еще ожидается постановка новых семейных целей, благодаря чему у вас с ней (с ним) появятся очередные точки соприкосновения.
Гороскоп любви на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в мае могут влюбиться в того, кто не очень им подходит. Не исключено, что ваше сердце вдруг покорится тому, кто в принципе не знает, что такое страсть, риск, хождение по краю пропасти, тому, кто для вас слишком прагматичен и осторожен, кто не захочет жить как на вулкане, а потому предпочтет держаться от вас подальше. Впрочем, если вы будете настроены серьезно, то, скорее всего, со временем сумеете доказать этому человеку, что вы и только вы в состоянии дать ему что-то уникальное, то, чего он не получит ни от кого другого (и ни с кем другим).
Если же вы уже замужем (женаты), то вам в течение всего месяца предстоит по-крупному удивляться, так как окажется, что вы не так уж и хорошо знаете человека, с которым связали свою жизнь. Ожидаются весьма впечатляющие сюрпризы, после которых ваши чувства ко второй половинке станут еще интенсивнее; правда, если сейчас что-то в семье не ладится, то все происходящее может оказаться последней каплей, после которой вы разорвете отношения.
Гороскоп любви на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в мае могут неожиданно даже для себя начать роман по расчету. Не исключено, что вы в отношениях с каким-то человеком усмотрите серьезную выгоду, а потому приблизите его к себе, чтобы было сподручнее пользоваться тем, что вас привлекло. Вероятно, этот индивидуум уже вам знаком, более того, скорее всего, вы с ним как-то связаны по работе, так что ваш корыстный интерес может касаться карьеры, увеличения ежемесячного дохода или интересных, перспективных командировок.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц не обещает быть спокойным. Возможны бурные конфликты, тотальное непонимание, даже измены, которые вы не сочтете нужным скрывать. Правда, все это может оказаться тем самым необходимым злом, через которое вы придете к позитивным переменам в семейной жизни и осознаете, насколько вторая половинка для вас важна и вами желанна. Ну или решитесь на окончательный разрыв без оглядки на то, что раньше было сдерживающим фактором.
Гороскоп любви на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в мае могут встретить того, с кем впоследствии их свяжут весьма гармоничные отношения, включающие и обоюдную выгоду, и достаточно интенсивные амурные чувства. Не исключено, что вас с этим человеком сведет вместе какая-то коммерческая ситуация, например, связанная со сферой услуг, и деловое общение в какой-то момент перетечет в любовное. Звезды сулят вам союз, который удовлетворит практически все ваши потребности и многому вас научит.
Если же вы уже замужем (женаты), то небольшие, но регулярные снисхождения ко второй половинке дадут вам больше, чем какие-то запреты и «закручивание гаек», а легкость в общении обеспечит ту откровенность, которую вы никогда не получите, если будете постоянно чего-то требовать. А еще стоит быть лояльнее к предложениям супруга (супруги) и восприимчивее к новой информации, которая может помочь привнести в брак что-то по-хорошему новаторское и определить дальнейший ход событий.
Гороскоп любви на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в мае могут начать присматриваться к тому, кто сдержан и несколько скучен, но надежен как швейцарский сейф. Возможно, вы придумаете себе, что рядом с таким человеком будете защищены от каких-то финансовых невзгод или получите то ощущение бытового тепла, комфорта и уюта, которого вам порой не хватает. Однако, скорее всего, дальше фантазий дело не пойдет – либо вы не привлечете этого индивидуума, либо сами осознаете, что он не для вас, и что вам никогда не заговорить с ним на одном языке.
Если же вы уже замужем (женаты), то с радостью и удовольствием привнесете в семейную жизнь что-то новое, чему-то научите вторую половинку, инициируете общие и интересные вам обоим занятия, отыскав то, чего вы с ней (с ним) вместе еще никогда не делали. К тому же важную и позитивную роль в отношениях могут сыграть ваши и ее (его) друзья, особенно если есть какое-то хобби, которому вы все достаточно давно посвящаете немало времени, и которое неизменно вас всех сближает.
Гороскоп любви на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в мае могут попасть в зону интересов кого-то прагматичного, но сентиментального. Не исключено, что вы какому-то человеку напомните его первую любовь (или более позднюю привязанность, отношения с которой не сложились или оборвались по независящим от него причинам), и он захочет быть с вами, чтобы восстановить потерянный когда-то душевный покой. Не отталкивайте этого индивидуума – он сделает для вас очень много хорошего, и вы в результате даже научитесь его любить.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться чрезвычайно конфликтным, потому что вы категорически не пожелаете учитывать интересы и потребности второй половинки, будете жить только для себя и ориентироваться исключительно на свои эмоции и на свои «хочу», а она (он) не станет мириться с таким положением вещей. Не манкируйте своими обязанностями жены (мужа), в том числе и моральными, не лишайте супруга (супругу) тепла и не спорьте с ним (с ней) по пустякам.
Фото: depositphotos.com
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