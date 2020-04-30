Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на май 2020 года

И при этом появится потребность увеличить свои собственные шансы на любовь, а потому в перечень площадок для знакомств прочно войдет интернет, да и друзей и родственников будет не зазорно просить познакомить с кем-нибудь привлекательным и перспективным.

В третьей же декаде все станет гораздо проще – многократно возрастет коммуникабельность, а какие-либо требования и идеалы отойдут в сторону, самым важным окажется: интересно ли, весело, познавательно ли с тем или иным человеком, привлекает ли он внешне и физически, так что романы будут закручиваться почти мгновенно. Хотя и продлятся в своей основной массе очень недолго. Зато те индивидуумы, которые возобновят отношения с бывшими любовниками (а таких «возвращенцев» будет немало), получат отличный шанс на долгий и крепкий союз, практически на вечную любовь.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, будут открывать новые стороны отношений, чем-то обогатят их, привнесут в них что-то очень индивидуальное, нечто такое, что свойственно только им и никому другому. Партнеры станут свободнее общаться друг с другом, наконец-то смогут поговорить на те темы, которые раньше по каким-то причинам обходили стороной, появится потребность «познакомиться» со всеми гранями любимого человека, со всеми его социальными и психологическими масками.

Кроме того, после 13 мая многие пары решат вспомнить о том, как у них все начиналось, станут реконструировать первые свидания и вообще конфетно-букетный период, постараются вернуть ту легкость, которая была свойственна и им самим, и отношениям на самом первом этапе, до появления каких-либо обязательств.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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