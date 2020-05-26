Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на июнь 2020 года
После же 20-го числа взаимодействие с представителями противоположного пола станет еще осторожнее, в восприятии потенциальных партнеров тесно сплетутся романтические ожидания и недоверчивость, сентиментальность и боязнь повторения чего-то такого, что некоторое время назад причинило боль, заставило страдать от неразделенной любви или от сложных, неудачных и плохо закончившихся отношений. Однако если кто-то западет в душу, вызовет какие-либо желания, да еще и ответит взаимностью, то это и будет тем самым, настоящим и почти вечным чувством.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут о чем-то спорить с любимым человеком, причем часто – из лучших побуждений: стараясь внести в отношения разнообразие и что-то в них усовершенствовать, пытаясь понять того, кто дорог, и донести до него что-то такое, что сами считают крайне важным, да и желание быть по-настоящему услышанным сыграет значимую роль. Так что, если не хотите усложнять взаимоотношения, не закрывайтесь от разговоров и не прерывайте монологов амурного партнера, даже если вам кажется, что это – не связанная речь, а чистый поток сознания. Лучше прислушайтесь и постарайтесь вычленить из всего сказанного суть, зерно, то, что потом пригодится для укрепления отношений.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в июне могут заинтересоваться тем, кто всегда разный и непредсказуемый. Велика вероятность, что вам понравится человек, который станет вас забавлять, кто не даст вам расслабиться, так как его поведение окажется неподвластным ни прогнозам, ни расчетам. Роман вполне возможен, правда, он, скорее всего, будет построен не на настоящем и гармоничном партнерстве, а на перманентном противостоянии и на постоянных соревнованиях из разряда: «кто круче».
Если же вы уже замужем (женаты), то станете делать выводы из любых ситуаций, связанных с супружескими взаимоотношениями, будете невольно анализировать поступки и высказывания второй половинки и затевать споры, если вам покажется, что она (он) неправильно себя ведет, планирует что-то не то, пытается навязать вам нечто такое, к чему вы не готовы. Впрочем, это не помешает прекрасному совместному времяпрепровождению, жаркому и даже более частому, чем обычно, сексу, важным разговорам.
Гороскоп любви на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в июне могут стать объектом амурного интереса кого-то показательно шумного, суетливого, гонящегося за дешевой популярностью, и это не раз поставит их в неловкое положение. Однако не делайте поспешных выводов и не закрывайтесь от этого человека. Велика вероятность, что все его поведение, вся нарочитость – лишь маска, за которой скрывается тонко чувствующее и при этом рациональное существо, с которым вполне можно создать чрезвычайно перспективный союз; более того, не исключено, что в какой-то момент именно его характерные особенности вам очень помогут и даже, возможно, уберегут от каких-то неприятностей.
Если же вы уже замужем (женаты), то придется мириться с тем, что какие-то поступки второй половинки вырывают из зоны комфорта, причиняют эмоциональное или физическое неудобство. Но зато супруг (супруга) за этот месяц научит вас чему-то такому, что сделает вас более совершенным человеком и расширит ваш круг общения.
Гороскоп любви на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в июне могут встретить того, кто очень хорошо впишется в их картину мира, кто интересен и привлекателен, с кем можно поговорить обо всем на свете. Возможно, вы уже знаете этого человека, но по каким-то причинам давно с ним не общались, и новая встреча заставит вас посмотреть на него под другим углом, позволит разглядеть в нем то, что когда-то было неочевидным. Роман вполне вероятен, более того, он, скорее всего, даст вам практически все, что вы искали в амурных отношениях.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит инициировать какие-то перемены в супружеских взаимоотношениях, причем не исключено, что вы вынудите вторую половинку вернуться к той модели взаимодействия, которая была в самом начале брака или даже на первых стадиях романа. Кроме того, вы, скорее всего, станете глубже чувствовать и лучше понимать супруга (супругу), разберетесь в мотивах тех его (ее) поступков, которые ранее казались вам бессмысленными или совершёнными в пику вам.
Гороскоп любви на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в июне могут внезапно заинтересоваться тем, кто до этого если и не раздражал, то, по крайней мере, настораживал и вызывал желание держаться подальше. Не исключено, что какой-то человек вдруг совершит поступок, который полностью перечеркнет ваше о нем представление, покажет его с совершенно незнакомой вам стороны, и это настолько впечатлит вас, что вы почувствуете и амурную симпатию. Правда, вряд ли вы тут же раскроете свои объятия – вас ждет череда рефлексий и сомнений относительно того, нужны ли вам отношения с этим индивидом, однако если он явно покажет вам, что вы ему дороги, то решение будет принято в пользу романа.
Если же вы уже замужем (женаты), то вероятны многочисленные споры, причем даже по тем вопросам, которые, как вам казалось, были закрыты. И при этом вам предстоит заново очароваться второй половинкой, найти в ней (в нем) что-то пока для вас незнакомое, нечто такое, что понравится, вызовет прилив эмоций и разнообразных плотских желаний.
Гороскоп любви на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободных Львов в июне, скорее всего, ждет мимолетная симпатия, которая выльется в недолгий, но яркий роман. Не исключено, что вы познакомитесь с каким-то забавным человеком, который будет постоянно смешить и развлекать вас, и интерес к его персоне, отсутствие скуки при общении с ним, удовольствие от его созерцания вы примете за амурное влечение и инициируете сближение. Вы будете с ним вместе, пока он что-то дает вам в эмоциональном и сексуальном плане, а при первом же «простое» отправите его в отставку, так как поймете, что наигрались и что он вас больше не привлекает.
Если же вы уже замужем (женаты), то в течение месяца не раз смоделируете ситуации, призванные внести разнообразие в супружеские отношения и чему-то научить вашу вторую половинку. К тому же вам предстоит воспользоваться какой-то давно имеющейся у вас конфиденциальной или даже компрометирующей информацией, чтобы добиться от нее (от него) выгодных или просто нужных вам действий или решений.
Гороскоп любви на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в июне, скорее всего, по каким-то причинам вообще закроются от представителей противоположного пола; не исключено, что им даже будет противна сама мысль об амурно-сексуальном взаимодействии. Вероятно, причиной этому окажется острое нежелание впускать кого-либо в свое личностное пространство, давать кому-то власть над собой, своими чувствами и своим телом. Впрочем, к концу месяца психологический настрой начнет меняться, и вы смените гнев на милость.
Если же вы уже замужем (женаты), то июнь может оказаться весьма беспокойным, вам будет часто казаться, что супруг (супруга) вас вообще не слушает и, что хуже, не желает вас слушаться. Возможно, вы попробуете несколько вариантов давления на вторую половинку, однако не факт, что какой-то из них даст именно тот результат, на который вы рассчитываете. Может, лучше не противостоять дорогому человеку, а направить энергию на то, чтобы постоянно чем-то удивлять его, быть непредсказуемой (непредсказуемым)?
Гороскоп любви на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в июне могут встретить того, кто в корне изменит их мировоззрение, введет их в какое-то интересное сообщество, научит пользоваться теми характерными особенностями, которых они сами почему-то стесняются. В общем, звезды сулят вам любопытнейшие и формирующие вашу личность отношения, которые имеют все шансы продлиться чрезвычайно долго, особенно если вы не останетесь в долгу и тоже сможете дать этому человеку нечто такое, чего у него сейчас нет, а очень хочется.
Если же вы уже замужем (женаты), то постарайтесь не допустить проникновения в супружеские отношения своих рефлексий, сомнений и резких перепадов настроения, тогда месяц будет почти счастливым, с какими-то оригинальными и непривычными для вас, но приятными событиями, с сюрпризами и исполнением давних желаний, с нововведениями в сексуальной сфере. К тому же вторая половинка станет лучше чувствовать и понимать вас, а на что-то демонстративно откажется реагировать негативно.
Гороскоп любви на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в июне могут затеять интрижку с тем, кто давно их забавляет. Возможно, вы заведете не столько амурного партнера, сколько развлекающую вас «зверушку», игрушку, с помощью которой станете бороться со скукой. Причем велика вероятность, что этот человек будет прекрасно понимать, как вы к нему относитесь, но по какой-то причине его все это вполне устроит, а потому он даже не попытается вырваться из-под вашей власти и как-то по-другому расставить акценты в отношениях.
Если же вы уже замужем (женаты), то станете по чуть-чуть исполнять какие-то данные второй половинке обещания, потихоньку «отпускать поводок», позволяя ей (ему) потешиться иллюзией свободы и отсутствия всепоглощающей психологической зависимости от вас, разрешите нечто такое, что обычно весьма резко запрещаете. И добьетесь этим гораздо большего, чем многие другие какими-то спорами, ультиматумами, истериками. К тому же в конце месяца супруг (супруга) «сдастся» в каком-то принципиальном вопросе.
Гороскоп любви на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в июне могут безответно влюбиться и отдать себя на милость объекта своей привязанности. Велика вероятность, что вы позволите этому человеку то, чего никогда не допускали в отношениях с представителями противоположного пола, будете донимать его своей любовью и буквально вымаливать взаимность. Интимная связь с этим индивидом вполне возможна, а вот ответных сердечных чувств от него вы вряд ли дождетесь. И не исключено, что в какой-то момент вы кинетесь искать утешения в объятиях того, кого когда-то точно так же отвергали, кого так и не смогли полюбить.
Если же вы замужем (женаты), то месяц может оказаться тревожным и конфликтным, а если вас давно уже все не устраивает в браке, то и до разрыва отношений недалеко. Усталость от супруга (супруги), жажда новых ощущений и впечатлений, потребность в любви и понимании вполне могут подтолкнуть вас к уходу из семьи и даже к переезду куда-то туда, куда бывший (бывшая) точно не дотянется.
Гороскоп любви на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в июне могут возобновить отношения с кем-то из бывших. Не исключено, что вам вдруг захочется интима без обязательств, свиданий без напряжения и разговоров на те темы, которые, как вы точно знаете, интересны и вашему визави. Так что вполне вероятно, что вы решите ненадолго вернуть того человека, с которым когда-то расстались без особых взаимных претензий и лишь потому, что разошлись пути-дороги, ну или с которым и раньше связывал просто удобный для вас обоих секс и приятная болтовня.
Если же вы уже замужем (женаты), то именно от вас зависит, каким будет месяц – интересным и удивительным или полным различных споров, конфликтов, претензий и упреков. Отнеситесь ко взаимоотношениям со второй половинкой со всей возможной легкостью, сделайте ставку на фактические, физические и психологические совместные открытия, чаще устраивайте сюрпризы, и вам со всей душой ответят шквалом позитивных эмоций, водоворотом приятных событий и теми сексуальными впечатлениями, которые радуют вас больше всего.
Гороскоп любви на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в июне могут встретить того, с кем им будет приятно и каждый раз захватывающе общаться, с кем можно в один момент собраться и отправиться в другой город или на край света, с кем очень долго не притупится ощущение новизны. Правда, длительность романа и его перспективность будут зависеть от того, насколько в вас сильны собственнические чувства – если вы станете «делиться» любимым человеком с этим миром, примете спокойно его посиделки с друзьями и какие-то увлечения, в которых лично вам нет места, то есть все шансы прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Ну а нет, так нет.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас ждет масса любопытных открытий относительно второй половинки, вы сможете докопаться до тех ее (его) психологических глубин, которые всегда были для вас «террой инкогнитой», вам станет понятен истинный смысл каких-то слов и намерений любимого человека. К тому же какие-то события обновят и в некотором роде взбодрят сексуальные отношения, у вас даже могут появиться новые любимые интимные игры и игрушки.
Гороскоп любви на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в июне могут намеренно начать отношения с тем, кто им совершенно не подходит. Не исключено, что вы в пику кому-то из своего окружения сначала очаруете, а потом и свяжете амурными узами человека, который не похож на вас ни образом существования, ни мировоззрением, ни моральными устоями и жизненными целями. Будьте осмотрительнее! Велика вероятность, что этим вы сами себя загоните в ловушку, выбраться из которой будет очень и очень непросто.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться не просто конфликтным, но и полным нерациональных решений, принятых вами из духа противоречия. Вас что-то внутри вас будет постоянно провоцировать на споры и ссоры, любое слово супруга (супруги) вы станете воспринимать как оскорбление и попытку вам что-то навязать, соответственно, и среагируете на это крайне негативно, желая отомстить и побольнее задеть близкого человека. Держите себя в руках – терпения второй половинки надолго не хватит.
Фото: depositphotos.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!