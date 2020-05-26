Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на июнь 2020 года

После же 20-го числа взаимодействие с представителями противоположного пола станет еще осторожнее, в восприятии потенциальных партнеров тесно сплетутся романтические ожидания и недоверчивость, сентиментальность и боязнь повторения чего-то такого, что некоторое время назад причинило боль, заставило страдать от неразделенной любви или от сложных, неудачных и плохо закончившихся отношений. Однако если кто-то западет в душу, вызовет какие-либо желания, да еще и ответит взаимностью, то это и будет тем самым, настоящим и почти вечным чувством.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в течение всего месяца будут о чем-то спорить с любимым человеком, причем часто – из лучших побуждений: стараясь внести в отношения разнообразие и что-то в них усовершенствовать, пытаясь понять того, кто дорог, и донести до него что-то такое, что сами считают крайне важным, да и желание быть по-настоящему услышанным сыграет значимую роль. Так что, если не хотите усложнять взаимоотношения, не закрывайтесь от разговоров и не прерывайте монологов амурного партнера, даже если вам кажется, что это – не связанная речь, а чистый поток сознания. Лучше прислушайтесь и постарайтесь вычленить из всего сказанного суть, зерно, то, что потом пригодится для укрепления отношений.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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