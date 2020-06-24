Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на июль 2020 года
После же 21-го числа многократно возрастет потребность в любви как таковая, будет очень важно нравиться, чувствовать восхищение представителей противоположного пола и знать, что не один, а сразу несколько человек жаждут отношений. Так что ожидается волна откровенного флирта даже с теми, кто по большому счету не воспринимается как потенциальный партнер, но «на безрыбье» вполне может им стать. И при этом сложится масса по-настоящему удачных союзов, в которых партнеры будут гармонично дополнять друг друга, способствовать обоюдному личностному росту.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, продолжат вносить в отношения те изменения, которые избавляют от рутины, делают взаимодействие более острым и интересным. Они отыщут весьма своеобразные способы решения общих бытовых задач, научатся разговаривать на те темы, которые ранее были табуированы. При этом в первых двух декадах не исключены мелкие пакости – партнеры будут точечно мстить друг другу за обиды, особенно отличатся дамы. А вот потом многие предпочтут выходить из спорных ситуаций с помощью жаркого секса или совместного творчества; к тому же возрастет значение и позитивное действие обоюдных подарков и широких жестов, удовольствие доставит шопинг, направленный на приобретение красивых вещей в едином для пары стиле.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в июле могут умом выбрать того, кто, по их мнению, составит им прекрасную пару, того, с кем можно создать крепкую и успешную в отношениях семью. Вероятно, вам в какой-то момент покажется, что страсти вы уже «наелись», что нужно действовать рационально и думать об отдаленном будущем. Перспективы у такого подхода к устройству личной жизни есть, вот только вам придется достаточно долго доказывать объекту своего интереса, что у вас самые серьезные намерения и что вы достойны быть рядом с ним, а ради этого – совершать весьма несвойственные вам поступки.
Если же вы уже замужем (женаты), то, возможно, появится потребность в отдыхе от второй половинки, не исключены мысли, что брак стал душить вас. Однако важно чаще обычного демонстрировать свою надежность, показывать, что супруг (супруга) может на вас положиться, искать новые совместные занятия, которые внесут разнообразие в устоявшийся уклад, а иначе, если вы чем-то разочаруете его (ее), исправить это будет сложно.
Гороскоп любви на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в июле могут сблизиться с тем, к кому давно присматриваются. Велика вероятность, что появится возможность поближе узнать человека, который вызывает у вас амурный интерес, и ситуация в целом поспособствует укреплению психоэмоциональной связи с ним, подтолкнет вас друг к другу. Причем не исключено, что в какой-то момент вы полностью отдадите инициативу в его руки и будете весьма охотно следовать за его предложениями, идеями, даже почти глобальными решениями.
Если же вы уже замужем (женаты), то возможен психологический дискомфорт из-за того, что возрастет ваша потребность во времяпрепровождении в кругу семьи, без посторонних, без лишних трат, а вторая половинка не захочет вас в этом поддержать. Ищите устраивающий вас обоих компромисс, иначе будете дуться друг на друга и по-мелкому мстить, ухудшая домашний микроклимат. К тому же в этом месяце не стоит обсуждать ее (его) персону с кем бы то ни было – узнает – не простит.
Гороскоп любви на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в июле могут начать отношения с тем, кто давно числится в их поклонниках. Не исключено, что вы наконец-то решите дать шанс какому-то человеку, по крайней мере, сходите с ним на несколько свиданий и даже, возможно, пару раз пригласите его к себе и устроите что-то типа романтического вечера со свечами и просмотром сентиментального кино. Дальнейшее же развитие ситуации, скорее всего, будет зависеть от того, потянет ли вас к нему физически. Ну а если поклонников на горизонте не наблюдается, вероятно сближение с кем-то из соседей или коллег.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит многое вложить в отношения, развить брак, пустить его по тому пути, который кажется вам наиболее перспективным и созидательным. Вы станете более зрелой в плане супружества личностью, многое осознаете и переосмыслите заново. Правда, это может произойти после легкого загула, похода на сторону, флирта с человеком, который вам очень сильно напоминает прежнюю любовь.
Гороскоп любви на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в июле могут встретить настоящую любовь. Правда, велика вероятность, что отношения с этим человеком будут развиваться медленно и странно, вы сами создадите кучу препятствий, мешающих быстрому сближению, станете проверять его на прочность и на достойность называться вашей второй половинкой, да и всякого разного не раз себе придумаете, поверите в это и сочтете очередным предупреждающим знаком. И только через несколько лет сдадитесь и позволите себе быть счастливой(-ым).
Если же вы уже замужем (женаты), то придется часто идти на компромисс и разрешать супругу (супруге) то, против чего вы обычно активно возражаете, каким-то образом развлекать его (ее), создавать ему (ей) те бытовые условия, которые кажутся ему (ей) наиболее приемлемыми в данный конкретный отрезок времени. Впрочем, вы сами во всем этом разглядите определенную прелесть, найдете огромные плюсы и воспользуетесь сложившейся ситуацией, чтобы вить из второй половинки веревки в принципиально важных для вас вопросах.
Гороскоп любви на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в июле могут сердцем выбрать того, кто очень сильно от них отличается, и попробовать его приручить. Велика вероятность, что вы влюбитесь в человека, который олицетворяет все то, что вы до этого если и не порицали, то, по крайней мере, не понимали и не ценили, и это чувство откроет новые горизонты не только в личной жизни, но и в развитии вашей личности. Роман и даже брак с этим индивидуумом вполне возможны, особенно если вы сможете убедить его, что готовы ради него меняться, что рядом с вами ему будет хорошо, надежно, спокойно и психологически уютно.
Если же вы уже замужем (женаты), то какие-то бытовые переделки станут отличным способом обновить отношения, привнести в них что-то захватывающее, добавить комфорта (и пикантности) в интимное взаимодействие. К тому же вы сможете решить какие-то спорные вопросы, даже если ваша вторая половинка держится за них как за возможность управлять вами, оказывать на вас определенное давление.
Гороскоп любви на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в июле могут начать роман с тем, кого давно знают и очень ценят за какие-то определенные качества или материальные заслуги. Не исключено, что этот человек станет для вас отличной парой – вы сойдетесь с ним по многим характерным показателям, целям, задачам, намерениям и планам. К тому же велика вероятность, что у вас практически сразу сложатся (или уже сложились) превосходные отношения с его родственниками, что тоже продемонстрирует вам обоим, что вы друг другу очень подходите. Так что вполне возможен и последующий брак – удачный и счастливый.
Если же вы уже замужем (женаты), то не стоит постоянно действовать в пику и назло второй половинке, спорить с ней (с ним) и искать в любых ее (его) высказываниях тайный смысл и желание вас обидеть, да и лишать ее (его) секса – так себе решение. Гораздо конструктивнее будет отыскать новые точки соприкосновения или хотя бы благосклонно воспринять те инициативы и нововведения, которые предложит супруг (супруга).
Гороскоп любви на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в июле могут безответно влюбиться. Причем не исключено, что новый объект вашего обожания окажется семейным человеком, не настроенным на измену и не ищущим на стороне никаких пикантных развлечений, даже флирта. Велика вероятность, что и вы не станете афишировать своих чувств, предпочтя сублимировать, выплескивая свою любовь в каком-то творчестве (если в кулинарном, то осторожнее, иначе это выльется в приобретение пары или даже пары десятков лишних килограммов).
Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, будете ловко избегать разговоров на бытовые и денежные темы, постараетесь сделать семейный микроклимат более воздушным, легким, а дом – беспроблемным и бесконфликтным пространством. Правда, это, возможно, произойдет из-за какой-то вашей утилитарной или финансовой ошибки, которую вы станете всячески скрывать от второй половинки, отвлекая ее (его) внимание всеми доступными вам и приятными для нее (для него) способами.
Гороскоп любви на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в июле могут встретить того, кто станет для них превосходной партией, с кем можно создать идеальный и перспективный союз. Велика вероятность, что судьба сведет вас с человеком, с которым вы будете активно развиваться в личностном, карьерном и чувственном плане, с которым сможете поговорить на те темы, которые никогда не удавалось обсудить с другими людьми, который тоже верит в то, что для вас – непреложная истина, а для остальных – область домыслов и догадок. Звезды сулят вам счастье в том самом смысле, которое вы сами вкладываете в это слово.
Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены ссоры и споры по бытовым вопросам и из-за чрезмерно эмоциональной реакции второй половинки на что-то такое, что, как вы считаете, «яйца выеденного не стоит». Однако при этом ожидаются и новые захватывающие чувственные игры, и какие-то интересные обоюдные открытия, и укрепление всего того, что связано с безопасностью семьи и ее материальным положением.
Гороскоп любви на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в июле могут добиться взаимности от того, кто до этого совершенно не воспринимал их всерьез. Велика вероятность, что вы найдете какие-то новые способы воздействия на симпатичного вам человека, разберетесь, на какие «кнопочки» надо давить, чтобы получить ответную реакцию, осознаете, что нужно ему предложить, чтобы на вас посмотрели, как на вполне годного амурного партнера. Правда, не факт, что, получив желаемое, вы не наиграетесь и не охладеете к этому индивиду.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц снова будет полон конфликтов, ваших нелогичных поступков и выходок, априори раздражающих вашу вторую половинку. Скорее всего, вы продолжите «раскачивать лодку», осознанно или подсознательно проверяя брак на прочность и определяя границы терпения супруга (супруги). Кроме того, не исключены имущественные тяжбы, дележка чего-то такого, что вам без особой надобности, но само по себе является рычагом давления на мужа (жену).
Гороскоп любви на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в июле могут поставить перед собой практически невыполнимую задачу – покорить того, кто будет воспринимать их как врага. Велика вероятность, что чье-то отторжение вашей персоны ранит ваше самолюбие, и вы решите, что в лепешку расшибетесь, но вызовете в этом человеке любовь. Кстати, не исключено, что противостояние и ваши амбициозные намерения станут началом достаточно длительных, странных, запутанных отношений, которые через несколько лет абсолютно изменят вектор, превратившись из ненависти и желания уязвить во взаимные и крепкие амурные чувства.
Если же вы уже замужем (женаты), то можете припомнить второй половинке какие-то прошлые прегрешения и наказать ее (его) за них, даже если когда-то отнеслись к ним весьма снисходительно. Вероятны и конфликты из-за какого-то общего имущества и из-за разности в подходе к его использованию. Впрочем, многие вопросы вы в результате благополучно решите, и не в последнюю очередь – с помощью секса и важных для вас обоих воспоминаний.
Гороскоп любви на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в июле могут встретить того, кто очень напомнит им их давнюю любовь, и это станет своеобразным афродизиаком, определит планы и намерения на ближайшее будущее. Велика вероятность, что вы тут же «возьмете быка за рога», начнете активно добиваться сначала внимания, а потом и взаимности, так как решите, что судьба дает вам второй шанс на счастье, упускать который вы не намерены. Скорее всего, вы пустите в ход все свое обаяние, все свои фирменные «подкаты», всю душевность, на которую только способны, и это принесет отличные плоды в виде романа, а потом, возможно, и брака.
Если же вы уже замужем (женаты), то благополучно решите какие-то вопросы, связанные с психологическим состоянием и моральными потребностями второй половинки, побываете с ней (с ним) там, куда давно обещали ей (ему) отправиться, уравновесите те аспекты супружеского взаимодействия, в которых сейчас чувствуется явная разбалансировка. Но при этом в третьей декаде станете часто проявлять эгоизм.
Гороскоп любви на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в июле могут встретить того, кто абсолютно перевернет их существование, изменит их мировоззрение, приоритеты, планы на будущее. Велика вероятность, что вас ждет любовь всей вашей жизни, благодаря которой вы начнете новый и совершенно не похожий на все прежние этап. Вам предстоит стать другим человеком, поставить во главу угла то, что раньше казалось вам неважным, научиться ценить реальность, а не жить в своих иллюзиях, и обрести счастье.
Если же вы уже замужем (женаты), то многочисленные споры со второй половинкой в результате весьма позитивно и конструктивно скажутся на совместном быте, на решении каких-то утилитарных вопросов, а вот эмоциональный уровень от пререканий может и пострадать, да и на сексе они отразятся не лучшим образом. Если не хотите чувствовать отчуждение в спальне и вне ее, ищите истину не в споре, а в спокойных и аргументированных обсуждениях, с предложениями выхода и тщательным разбором каждого из них.
Фото: depositphotos.com
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