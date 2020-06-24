Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на июль 2020 года

После же 21-го числа многократно возрастет потребность в любви как таковая, будет очень важно нравиться, чувствовать восхищение представителей противоположного пола и знать, что не один, а сразу несколько человек жаждут отношений. Так что ожидается волна откровенного флирта даже с теми, кто по большому счету не воспринимается как потенциальный партнер, но «на безрыбье» вполне может им стать. И при этом сложится масса по-настоящему удачных союзов, в которых партнеры будут гармонично дополнять друг друга, способствовать обоюдному личностному росту.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, продолжат вносить в отношения те изменения, которые избавляют от рутины, делают взаимодействие более острым и интересным. Они отыщут весьма своеобразные способы решения общих бытовых задач, научатся разговаривать на те темы, которые ранее были табуированы. При этом в первых двух декадах не исключены мелкие пакости – партнеры будут точечно мстить друг другу за обиды, особенно отличатся дамы. А вот потом многие предпочтут выходить из спорных ситуаций с помощью жаркого секса или совместного творчества; к тому же возрастет значение и позитивное действие обоюдных подарков и широких жестов, удовольствие доставит шопинг, направленный на приобретение красивых вещей в едином для пары стиле.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)