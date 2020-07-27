Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на август 2020 года

После же 21-го числа многие свободные мужчины вспомнят о тех барышнях, которые когда-то нравились, но почему-то «не дались в руки», и повторят попытку завоевания. А вот дамы особое внимание обратят на «свеженьких», только пришедших на их работу коллег противоположного пола, а также на тех своих давних знакомых, которых однозначно можно назвать «отменным генофондом». Любые потенциальные отношения будут тщательно обдумываться и скрупулезно планироваться.

Те же, кто уже нашел вторую половинку, в период с 1 по 6 августа привнесут в отношения огромное количество креатива, весьма изощренно-творчески подойдут и к интиму, и к совместному досуговому времяпрепровождению, обсудят какие-то важные вопросы, разбирать которые с партнером раньше почему-то стеснялись.

А вот потом идиллии поубавится. Особенно туго придется мужчинам – их дамы начнут интересничать сверх меры, попытаются выглядеть загадочно, поэтому станут часто изъясняться намеками, таинственно молчать и реагировать бурными слезами на все, что сочтут для себя обидным. И при этом многие женщины задумаются о рождении детей – как первенцев, так и очередных по счету, будут больше заботиться о мужьях/возлюбленных (барышни, только не включайте гиперопеку – партнеру это точно не понравится), озадачатся максимально возможным увеличением общего с любимым человеком комфорта.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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