Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на август 2020 года
После же 21-го числа многие свободные мужчины вспомнят о тех барышнях, которые когда-то нравились, но почему-то «не дались в руки», и повторят попытку завоевания. А вот дамы особое внимание обратят на «свеженьких», только пришедших на их работу коллег противоположного пола, а также на тех своих давних знакомых, которых однозначно можно назвать «отменным генофондом». Любые потенциальные отношения будут тщательно обдумываться и скрупулезно планироваться.
Те же, кто уже нашел вторую половинку, в период с 1 по 6 августа привнесут в отношения огромное количество креатива, весьма изощренно-творчески подойдут и к интиму, и к совместному досуговому времяпрепровождению, обсудят какие-то важные вопросы, разбирать которые с партнером раньше почему-то стеснялись.
А вот потом идиллии поубавится. Особенно туго придется мужчинам – их дамы начнут интересничать сверх меры, попытаются выглядеть загадочно, поэтому станут часто изъясняться намеками, таинственно молчать и реагировать бурными слезами на все, что сочтут для себя обидным. И при этом многие женщины задумаются о рождении детей – как первенцев, так и очередных по счету, будут больше заботиться о мужьях/возлюбленных (барышни, только не включайте гиперопеку – партнеру это точно не понравится), озадачатся максимально возможным увеличением общего с любимым человеком комфорта.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в августе могут потерять голову от любви. Не исключено, что ваше сердце покорит тот, кто будет обладать яркой внешностью, веселым нравом, непоседливостью, но при этом окажется весьма сведущим в хозяйственных делах или в той сфере профессиональной деятельности, которой и вы зарабатываете на жизнь. Скорее всего, ваша влюбленность будет настолько очевидной, очаровательной и заразительной, что этот человек не сможет устоять и практически сразу же ответит вам взаимностью.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 августа станете многое прощать своей второй половинке, будете щедры и снисходительны, отнесетесь к ней (к нему) как к не очень разумному, но чрезвычайно любимому ребенку. А вот потом в глубине души может поселиться раздражение, особенно если вы поймете, что ваши поступки на благо семьи не очень-то и ценятся, или если супруг (супруга) начнет активно планировать вашу жизнь, почему-то с вами вообще не посоветовавшись.
Гороскоп любви на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в августе могут заинтересоваться тем, кто на них совсем не похож, у кого абсолютно другие цели и задачи, кто не копит, а транжирит, живет не будущим, а одним днем. Скорее всего, вы «клюнете» на яркую оболочку, ощутите сильнейшее вожделение, и вам уже будет все равно, какими качествами этот человек обладает и сможете ли вы существовать с ним в тандеме. Роман вполне вероятен, но не ждите от него глубины, он будет основан на сексе и на весьма нехарактерном для вас совместном времяпрепровождении, да и продлится недолго, если, конечно, вы не возьметесь за перевоспитание.
Если же вы уже замужем (женаты), то несколько уступок, сделанных вами в период с 1 по 6 августа, подведут вашу пару к новому уровню взаимоотношений. Вы со второй половинкой после 6-го числа сможете найти/создать нечто такое, что упрочит и увеличит обоюдную психологическую зависимость и интеллектуальную, бытовую, финансовую заинтересованность друг в друге, откроете весьма пикантные грани в сексе.
Гороскоп любви на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в августе могут очень удачно влюбиться. Причем велика вероятность, что это окажется именно тем, что вы ждали, что подсознательно искали, но так и не смогли получить ни в каких предыдущих отношениях. А главное – не исключено, что вы на этом человеке и замкнетесь, прервете череду романов, метаний, экспериментов и просто не захотите куда-либо от него деваться. И еще: взаимоотношения с новым возлюбленным/возлюбленной точно выведут вас на недосягаемый ранее творческий и личностный уровень, научат вас чему-то принципиально важному, украсят вашу жизнь.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1-го по 6-е вас ждет какое-то знаковое событие, которое определит дальнейшее развитие пары. А потом его отголоски будут не только задавать тон общению со второй половинкой, но и заставят вас сделать серьезную переоценку и брака, и себя как личности. Кстати, может появиться потребность привнести в быт нечто такое, что раньше вы считали совершенно несущественным.
Гороскоп любви на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в августе могут сблизиться с тем, кто давно нравится. Возможно, что-то или кто-то придаст вам смелости, или этот человек сделает первый шаг и вы не сможете больше скрывать своих чувств. Если же вам пока вообще никто не симпатичен, то вероятно знакомство с какой-то неординарной персоной, которая в пух и прах разобьет ваши представления о личной жизни, «перекодирует» ваше восприятие и откроет перед вами восхитительные чувственные и личностные горизонты, станет вам отличной парой, в чем-то поднимет вас на какую-то совершенно запредельную высоту.
Если же вы уже замужем (женаты), то весь месяц будете «не мытьем, так катаньем» добиваться какой-то важной для вас цели, где-то исподволь, а порой и напрямую принуждая вторую половинку к принятию нужного вам решения, и в результате победите. К тому же вам предстоит найти особую прелесть в каком-то сексуальном взаимодействии с супругом (супругой), в чем-то таком, от чего ранее вы почему-то стыдливо отказывались.
Гороскоп любви на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в августе могут встретить того, кого полюбят всей душой и кто станет для них великолепной, очень им подходящей парой. Конечно, не обойдется без противостояний и попыток доказать друг другу свое превосходство, без борьбы за лидерство в отношениях, без бурной ревности. Однако после первой притирки все акценты, скорее всего, будут расставлены правильно, роли окажутся полностью распределенными и взаимоотношения станут приносить преимущественно радость и удовольствие, а идентичность привычек облегчит построение совместного быта.
Если же вы уже замужем (женаты), то легкость восприятия вами второй половинки (ее/его существования, мыслей, потребностей), которая ожидается с 1-го по 6-е, сменится вполне осознанной и многократно возросшей ответственностью, вы начнете чаще задумываться о будущем, предпочтете в чем-то «подстелить соломку». И при этом попытки супруга (супруги) в чем-то вас ограничить станут поводом для буйных ссор.
Гороскоп любви на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в августе могут внезапно отказаться от каких-то своих принципов относительно представителей противоположного пола и согласиться на отношения, которых по объективным или субъективным причинам упорно избегали. Скорее всего, вас ждет беспрецедентный чувственный опыт, возможно, вы даже влюбитесь так, как никогда раньше, а потом будете «расхлебывать последствия», выйдя за этого человека замуж (женившись на этой барышне). А еще в третьей декаде на вашем горизонте может появиться индивид, с которым когда-то ваши пути разошлись – после амурных отношений или вместо них.
Если же вы уже замужем (женаты), то ссоры и непонимание первой недели месяца сменятся умиротворением, вы получите от супруга (супруги) что-то такое, чего буквально жаждали, он (она) наконец-то научится понимать ваши капризы и правильно на них реагировать. Только не думайте, что вторую половинку устроит игра в одни ворота – от вас тоже будут ждать чуткости, уступок, понимания желаний и мотивов тех или иных действий.
Гороскоп любви на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в августе могут попытаться приручить того, кто ничего не понимает в любовно-партнерских отношениях и привык получать любовь, а не дарить ее. Возможно, вам кто-то понравится настолько, что вы буквально предложите себя, станете выполнять все желания и капризы этого человека, ожидая, что он рано или поздно ответит вам тем же. Не обольщайтесь. Чем чаще вы станете требовать от него отдачи, тем быстрее он прекратит общение с вами, а потому, если хотите быть с ним, окружайте его любовью, заботой и смиряйтесь с осознанием, что вы всегда будете отдавать больше, чем получать.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 6-е, вероятно, произойдет несколько событий, которые благостно скажутся на браке. А вот потом вы можете какими-то своими действиями, высказываниями, истериками настроить вторую половинку против себя, заставить ее (его) задуматься, а так ли вы нужны, и произошедшее ранее утратит свое позитивное воздействие. Тщательно продумывайте свои слова и поступки.
Гороскоп любви на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в августе могут соблазнить кого-то или ответить на чей-то очевидный, но небанальный призыв к сексу. Велика вероятность интрижки, которая будет бурной, страстной, но вряд ли долгой. Скорее всего, как только вы с этим человеком слегка насытитесь друг другом, отношения тут же закончатся, так как выяснится, что кроме постели вас с ним вообще ничего не связывает. Впрочем, если вдруг вы оба в хорошем смысле окажетесь помешаны на чем-то одном, на чем-то уникальном, на том, что непонятно многим другим людям, то роман может затянуться на несколько лет и даже десятилетий.
Если же вы уже замужем (женаты), то с 1-го по 6-е преподнесете второй половинке несколько весьма двусмысленных сюрпризов, а потом будете так или иначе расхлебывать последствия. Если у супруга (супруги) все нормально с чувством юмора и с пониманием вашей натуры, отношения упрочатся и углубятся, возникнут новые точки соприкосновения; ежели нет, то придется столкнуться с изощренным выражением его (ее) обиды.
Гороскоп любви на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в августе могут возжелать получить в свою коллекцию кого-то интересного или даже уникального, причем именно в качестве трофея. Возможно, вы начнете охоту на весьма выдающегося «зверя», на того, кого чрезвычайно престижно назвать своим возлюбленным (возлюбленной). Вот только не факт, что у вас что-то получится – любви к этому человеку у вас не будет, и он очень быстро поймет, что вами руководит не чувство, а азарт, поэтому и не попадется в ваши капканы.
Если же вы уже замужем (женаты), то после 6 августа вам придется разбираться со всем тем, что вы, начиная с апреля этого года, натворили в отношениях со второй половинкой. Легко совершенно точно не будет, а вот результат зависит от того, какие выводы вы сделали, каким образом расставили приоритеты, дорожите ли браком и супругом (супругой) по-настоящему или живете с ним (с ней) по далеким от любви соображениям. Ну и от силы воли, последовательности, твердости ваших решений.
Гороскоп любви на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в августе могут вернуться к тому, кого когда-то очень сильно любили и долго добивались. Скорее всего, вас накроет ностальгией, и станет неважным, по какой причине произошло расставание и были ли вообще амурные отношения; в общем, вы попытаетесь отыскать этого человека для того, чтобы построить с ним совместное будущее. Если придумаете, чем заинтересовать (ну и при условии, что он в данный момент не влюблен, не состоит в браке и в отношениях с кем-то другим, не ненавидит вас), наверстаете все то, что когда-то упустили, и будете безусловно счастливы.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться сложным; велика вероятность, что вы совсем перестанете понимать и чувствовать вторую половинку, не примете в расчет ни бытовые, ни психологические ее (его) потребности, не захотите обсуждать вопросы, которые вносят разлад в семейную жизнь и в интимные отношения. Помните, что многое зависит именно от вас, от вашей восприимчивости и стремления сохранить семью.
Гороскоп любви на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в августе могут безответно влюбиться. Причем велика вероятность, что вы сами отпугнете от себя дорогого вам человека, так как вместо похвалы, комплиментов, интереса к его суждениям и/или творчеству, ему от вас достанутся неуместные шутки, язвительная критика, неуважение к тому, что он делает. Хотите счастья в личной жизни? Тогда не топчитесь острыми подметками по самолюбию избранника/избранницы, не поленитесь разобраться, чем он/она дышит, и показать, что вам это тоже интересно. Именно в этом случае у вас появится шанс на взаимность.
Если же вы уже замужем (женаты), вас ждет очень занятный и познавательный месяц – с глубокими разговорами и важными выводами, с неожиданными открытиями и осознанием тех потребностей второй половинки, о которых ранее вы совсем не задумывались. Ожидаются сюрпризы и в интимной сфере. Но при этом будут и ссоры, особенно если вы вдруг решите, что имеете право диктовать ей (ему) какие-то условия.
Гороскоп любви на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в августе могут попытаться снова очаровать того, соблазнить кого в прошлом почему-то не получилось. Попытка имеет смысл исключительно при условии, что этот человек не совершил по отношению к вам ничего предосудительного, в противном случае он снова заставит вас испытывать негативные эмоции. Если же он ранее просто не ответил на ваши чувства по причине того, что был влюблен в кого-то другого, а сейчас его сердце свободно, то у вас отличные шансы на счастье с ним в паре. Ну а если никого такого у вас нет, вероятно перспективное знакомство с тем, кем вы будете восхищаться.
Если же вы уже замужем (женаты), то ссоры и склоки первой недели месяца перетекут в конструктивный диалог, взаимопонимание возрастет, любовь ко второй половинке усилится, захочется делать для нее (для него) по максимуму и крепче привязывать ее (его) к себе. Однако помните, что после 21-го числа вероятны приступы раздражительности, сводящие на нет весь положительный эффект, а потому держите себя в руках.
Фото: depositphotos.com
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