Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на апрель 2020 года
После же 18-го числа тенденция несколько изменится. Личная жизнь будет восприниматься как часть всего существования в целом, а любовные отношения — как еще одна возможность стать успешнее, благополучнее, обрести стабильность. Но при этом многие захотят не брать, а отдавать, делиться тем, что у них есть, не пользоваться имеющимися у партнера благами, а его подтягивать до своего социального уровня. Так что увеличится количество романов, которые раньше назвали бы мезальянсом.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут вполне сознательно делать вид, что проблем в любовных/семейных отношениях вообще не существует или их исчезающе мало. К тому же партнеры внесут разнообразие в интимную сферу и в межличностное общение, пересмотрят какие-то давние соглашения и милостиво разрешат друг другу не выполнять некие уже переставшие быть актуальными обязательства. Зато появится масса новых точек соприкосновения, связанных с интеллектуальной стороной взаимодействия и с досуговым времяпрепровождением, будут строиться всевозможные и порой весьма фантастические (хотя и вполне осуществимые) планы, в отношениях появится определенная легкость, которой многим ой как не хватало.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Овны в апреле могут встретить того, с кем им будет по-настоящему хорошо: буря и натиск, страсть и равное по интеллектуальности общение, общие цели и задачи, полноценное партнерство без каких-либо условностей и скрытых мотивов. Велика вероятность, что вы с этим человеком (каждый по отдельности) уже сделали множество шагов друг к другу, что многие действия, предпринятые вами обоими за последнее время в самых разных сферах существования, создали предпосылки для того, чтобы встреча состоялась и привела именно к удачному и долгому роману.
Если же вы уже замужем (женаты), то раскроетесь перед второй половинкой с интереснейшей стороны, постараетесь сделать семейную жизнь более разнообразно-праздничной, будет много поводов для милых супружеских торжеств и романтических проявлений. Правда, в третьей декаде у вас могут возникнуть финансовые претензии, но вы как-то очень легко отнесетесь к этому вопросу, а потому и конфликтов не ожидается.
Гороскоп любви на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Свободные Тельцы в апреле могут заинтересовать того, кто устал от неопределенности и ищет стабильности, кто готов вкладываться в союз не только морально, но и материально, и кто созрел для того, чтобы оценивать потенциального партнера не по внешности, а по характеру и по личностной взрослости. Велика вероятность, что вам будет очень импонировать такой подход к личной жизни, и даже если этот человек окажется не совсем в вашем вкусе, вы задумаетесь о возможности принятия его кандидатуры и, скорее всего, через некоторое время сойдетесь с ним.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам, вероятно, ради согласия в семье предстоит отказаться от каких-то бытовых претензий и назидательных притязаний, продемонстрировать второй половинке, что вы готовы к открытому диалогу, прекратить зацикливаться на каких-то материальных факторах, когда ей (ему) захочется разнообразить супружеские отношения, например, с помощью романтических поездок или преображения спальни.
Гороскоп любви на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Свободные Близнецы в апреле могут начать отношения с тем, кто не боится резких перемен, кто готов менять и менять свое существование, лишь бы не переставать остро чувствовать все происходящее и всегда ощущать себя по-настоящему живым. Велика вероятность, что этот роман станет для вас самым большим и главным приключением в жизни, откроет перед вами новые горизонты и в личностном, интеллектуальном, событийном, и в чувственном плане, научит вас чему-то такому, что действительно важно.
Если же вы уже замужем (женаты), то начнется новый этап супружеских взаимоотношений, вы станете воспринимать и себя, и вторую половинку как-то по-особенному, появится потребность внести в интимное и межличностное общение что-то такое, что, с одной стороны, демонстрировало бы вашу с супругом (супругой) зрелость, а с другой – облегчало бы решение основной массы вопросов и вообще любое взаимодействие с ним (с ней). Ждет вас и какое-то масштабное семейное достижение.
Гороскоп любви на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Раки в апреле могут влюбиться в кого-то шумного, чрезмерно активного, веселого. Однако не факт, что у вас хватит смелости на сближение и на то, чтобы бороться за свое счастье. Вероятнее всего, вы так и не решитесь признаться в том, что какой-то человек стал вам более чем интересен, будете держать все в себе, а если он вдруг попытается с вами флиртовать, то просто испугаетесь и закроетесь. И только если вы сумеете сломать себя и пойти против своей натуры, у вас появится шанс на роман с этим индивидуумом.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам настоятельно рекомендуется не пилить вторую половинку, легче относиться к ее (его) запросам, закидонам, недостаткам, не отказывать ей (ему) в маленьких радостях и в больших желаниях и вообще воспринимать семейную жизнь как праздник и дар свыше, а не как каждодневное преодоление всевозможных трудностей, в том числе и связанных с характером супруга (супруги). И тогда чуть позже вам будет проще вывести брак на следующий качественный уровень.
Гороскоп любви на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Свободные Львы в апреле могут встретить того, кто многое захочет для них сделать, правда, и требовать во имя будущих отношений будет немало. Если вам очень понравится этот человек и вы пожелаете быть с ним на постоянной основе, то придется что-то в себе менять, причем не только в поведении, но и во внешности. Впрочем, любые ваши жертвы и трансформации окупятся сторицей и принесут прекрасные плоды, так как будут вознаграждены и любовью нового партнера, и счастьем в личной жизни.
Если же вы уже замужем (женаты), то почти весь месяц будете вносить мелкие, но важные коррективы в супружеское взаимодействие, добавите в него огня и страсти, чем-то увлечете вторую половинку, склоните ее (его) к каким-то нововведениям и построите с ней (с ним) немало планов. Правда, в третьей декаде вероятны серьезные ссоры на финансовой почве, особенно если вы сделаете какое-то крупное, дорогостоящее, претенциозное приобретение, не посоветовавшись с супругом (супругой).
Гороскоп любви на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Девы в апреле могут начать отношения с тем, кто давно симпатичен. Велика вероятность, что вы наберетесь смелости, смоделируете какую-то выгодную для вас ситуацию и инициируете достаточно стремительное сближение. Скорее всего, ваши «подковерные игры» дадут великолепный результат, и вы обретете даже больше, чем рассчитывали. Если же вам пока вообще никто не нравится, то не исключено знакомство с человеком, который отвечает многим вашим представлениям об идеальном партнере, хотя и является более шумной, активной, беспокойной персоной, чем вам бы того хотелось.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться конфликтным из-за вашей неготовности принять какие-то инициативы второй половинки, из-за нежелания того разнообразия, на котором она (он) будет активно настаивать и в интимной, и в повседневной жизни. Будьте благосклоннее к идеям супруга (супруги), не лишайте его (ее) удовольствия от ощущения новизны в отношениях, и тогда многие проблемы просто не возникнут.
Гороскоп любви на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Весы в апреле могут неудачно и безответно влюбиться. Велика вероятность, что объект вашего обожания категорически не захочет видеть в вас привлекательного представителя противоположного пола, а будет воспринимать вас исключительно как друга и конфидента, поверяя вам и свои житейские проблемы, и любовные переживания. Причем вы, очевидно, ударитесь в мазохизм и согласитесь на такие взаимоотношения, лишь бы иметь возможность общаться с этим человеком, будете пестовать в нем мысль, что никто не поймет его так, как понимаете вы.
Если же вы уже замужем (женаты), то в апреле многие разногласия со второй половинкой, касающиеся непосредственно супружеских взаимоотношений, уйдут в прошлое, вы с ней (с ним) придете к консенсусу и заключите немало новых и крайне важных для вас обоих соглашений. А вот бытовая сторона жизни и персональные амбиции каждого из вас могут стать поводом если и не для конфликтов, то для обид – точно.
Гороскоп любви на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Свободные Скорпионы в апреле, скорее всего, наконец-то подберутся к тому, кто до этого отвергал их притязания из-за каких-то опасений. Велика вероятность, что вы докажете какому-то человеку, что без вас ему хуже, чем с вами, что вы можете дать ему то, чем не в состоянии снабдить никто другой, и что взаимоотношения с вашей персоной – именно то, чего ему всю жизнь не хватало. Ну а если вы никого не добивались, в этом месяце рядом с вами может появиться тот, кто обладает достаточной смелостью для того, чтобы взять вас штурмом, не реагируя ни на ваши колкости, ни на ваше реноме.
Если же вы уже замужем (женаты), то вашей второй половинке предстоит по полной программе прочувствовать ваши эмоциональные качели, вашу непредсказуемость. И если она (он) умудрится соответствовать каждому вашему настроению, любому вашему желанию, даже мелкому вашем капризу, то вы станете гораздо больше ценить ее (его) и самостоятельно выведете брак на тот уровень, которого супруг (супруга) от вас даже требовать не смел(а).
Гороскоп любви на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Свободные Стрельцы в апреле могут встретить того, кто станет им не только амурным партером, но и надежным союзником в профессиональных делах. Велика вероятность, что вы, начав роман с тем, кто очень на вас похож, занимается приблизительно тем же, чем и вы, а потому находится с вами на одной волне, практически сразу создадите с ним и деловой альянс, приобщите его к своей работе или включитесь в его трудовой проект. В общем, звезды сулят вам весьма продуктивные и чрезвычайно интересные отношения, которые многое дадут вам в плане саморазвития.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц не обещает быть беспроблемным. Не исключено, что вы возжелаете разнообразия, а потому найдете себе на стороне амурное увлечение, которое может привести даже к адюльтеру, особенно если нынешний супруг (супруга) вам уже наскучил(а), а так как «мир не без добрых людей», то его (ее) тут же оповестят о ваших похождениях, и придется делать выбор, к которому вы, вероятно, не очень готовы.
Гороскоп любви на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Свободные Козероги в апреле могут с кем-то начать договорной роман. Не исключено, что обстоятельства сложатся таким образом, что вам для карьеры или для решения каких-то других проблем потребуется продемонстрировать, что у вас в личной жизни все отлично, и вы попросите коллегу (знакомого/знакомую) вам подыграть, предложив ему взамен материальные или какие-то иные блага. Впрочем, то, что начнется не очень романтично, в результате вполне может перетечь в крепкие, взаимовыгодные, а главное – полные глубоких чувств и потому чрезвычайно долгие отношения.
Если же вы уже замужем (женаты), то вам настоятельно рекомендуется не пресекать порывы второй половинки, не жалеть денег на какие-то не вполне конструктивные нововведения в супружескую жизнь и более снисходительно относиться к ее (его) нежеланию обсуждать финансовые вопросы в спальне и в моменты интимного единения. А иначе чуть позже начнутся сложности, которые вы даже не прогнозировали.
Гороскоп любви на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Свободные Водолеи в апреле могут встретить того, кто подозрительно похож на их тщательно продуманный, а потому весьма «навороченный» идеал второй половинки. Велика вероятность, что судьба сделает вам роскошный подарок в виде человека, с которым вы будете остро чувствовать свою половую принадлежность, ощутите себя настоящей женщиной (настоящим мужчиной) и подстроите под это свое поведение. Не исключено обретение тех отношений, которые вы с полным на то основанием сможете назвать партнерскими, и ради которых на многое пойдете и от многого откажетесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то взаимоотношения с супругом (супругой) по вашей инициативе станут легче, вам не захочется обсуждать какие-то серьезные, неприятные вопросы, вы предпочтете их вообще не затрагивать, обходить стороной, тихо и самостоятельно решая их по мере своих возможностей и не ввязывая в это любимого человека. Ожидаются и разные приятные и/или забавные мероприятия, в которых будут участвовать и другие супружеские пары.
Гороскоп любви на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Свободные Рыбы в апреле могут увлечься тем, кто сильнее, смелее, активнее их. Велика вероятность, что вас покорят те качества, которыми вы сами не очень-то и обладаете, возможно, вам захочется хотя бы через возлюбленного/возлюбленную приобщиться к ним, а там, может быть, и перенять, пусть и частично. Непохожесть станет афродизиаком, причем так она повлияет и на этого человека тоже, так что звезды сулят вам роман, который будет развиваться весьма стремительно, даже невзирая на ваши регулярные попытки притормозить, отсрочить окончательное сближение.
Если же вы уже замужем (женаты), то месяц будет полон противоречий, непоследовательности и нелогичности, вас станет разрывать от двойственных желаний, стремления что-то изменить, но при этом сохранить то, что по определению давно нуждается в трансформации. Вероятны и конфликты – из-за того, что вы не дадите второй половинке ни единого шанса понять вас правильно. Найдите, что противопоставить астрологической тенденции.
Фото: depositphotos.com, PAUL A./Pixabay.com
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