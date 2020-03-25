Страстный роман или спокойный брак? Гороскоп любви на апрель 2020 года

После же 18-го числа тенденция несколько изменится. Личная жизнь будет восприниматься как часть всего существования в целом, а любовные отношения — как еще одна возможность стать успешнее, благополучнее, обрести стабильность. Но при этом многие захотят не брать, а отдавать, делиться тем, что у них есть, не пользоваться имеющимися у партнера благами, а его подтягивать до своего социального уровня. Так что увеличится количество романов, которые раньше назвали бы мезальянсом.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, почти весь месяц будут вполне сознательно делать вид, что проблем в любовных/семейных отношениях вообще не существует или их исчезающе мало. К тому же партнеры внесут разнообразие в интимную сферу и в межличностное общение, пересмотрят какие-то давние соглашения и милостиво разрешат друг другу не выполнять некие уже переставшие быть актуальными обязательства. Зато появится масса новых точек соприкосновения, связанных с интеллектуальной стороной взаимодействия и с досуговым времяпрепровождением, будут строиться всевозможные и порой весьма фантастические (хотя и вполне осуществимые) планы, в отношениях появится определенная легкость, которой многим ой как не хватало.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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