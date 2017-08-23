Свободные Овны в сентябре могут присмотреть достойного партнера, который привнесет в их существование яркие краски.

Свободные Овны в сентябре могут обратить внимание на кого-то из коллег. Велика вероятность, что вы сначала оцените деловые качества потенциального партнера, его умение сохранять лицо в сложных ситуациях, его карьерный потенциал, и только после этого начнете любовную атаку. Если, конечно, вас все в этом человеке устроит.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, сделаете все, от вас зависящее, чтобы взаимоотношения со второй половинкой стали ярче, чувственнее, острее. Если вы с этим человеком уже давно вместе, то, скорее всего, попытаетесь избавиться от рутины, внесете в союз нечто новое и креативное, инициируете несколько интересных поездок.

В начале месяца может появиться потребность в каком-то особом сексуальном самовыражении. В середине сентября вы, возможно, преподнесете реальному или потенциальному партнеру подарок «со смыслом». В конце месяца вероятны крайности – то острая нужда в общении с этим человеком, то полное отчуждение.