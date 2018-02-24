После же 19-го числа многие поймут, чего на самом деле хотят от потенциальных партнеров, станут смелее, будут охотно проявлять инициативу. Идеал привлекательности приобретет черты успешного, энергичного, самодостаточного индивидуума, который не боится выражать и демонстрировать свои чувства. Свиданий станет больше, так же как и знакомств в публичных местах, быстротечных романов, агрессивного флирта.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 6 марта предпочтут заняться исправлением каких-то ошибок, совершенных ранее в отношениях с партнерами, будут достаточно снисходительно реагировать на выходки возлюбленных (супругов), но при этом не простят и не забудут тех их поступков, которые заставят испытывать чрезмерно острые негативные эмоции.

После же 6-го числа и до 31 марта на первое место выйдет удовлетворение собственных амбиций, общения между партнерами станет меньше, при принятии решений они будут ориентироваться на свои интересы, а не на мнение второй половины. Однако в то же время возрастет желание доказать любимому человеку свою ему необходимость, усилится стремление контролировать его действия и перемещения, а требования отчета за каждый чих окажутся чуть ли не нормой взаимоотношений.

В начале месяца многие будут буквально кожей чувствовать, что происходит с их реальными или потенциальными партнерами. В середине марта участятся странные поступки на благо личной жизни. В конце месяца в отношениях с представителями противоположного пола станет больше азарта, сексуальности, энергичности, но и авторитарности, ревности, желания все сделать по-своему.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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