Любовный гороскоп на март 2018 года
После же 19-го числа многие поймут, чего на самом деле хотят от потенциальных партнеров, станут смелее, будут охотно проявлять инициативу. Идеал привлекательности приобретет черты успешного, энергичного, самодостаточного индивидуума, который не боится выражать и демонстрировать свои чувства. Свиданий станет больше, так же как и знакомств в публичных местах, быстротечных романов, агрессивного флирта.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 6 марта предпочтут заняться исправлением каких-то ошибок, совершенных ранее в отношениях с партнерами, будут достаточно снисходительно реагировать на выходки возлюбленных (супругов), но при этом не простят и не забудут тех их поступков, которые заставят испытывать чрезмерно острые негативные эмоции.
После же 6-го числа и до 31 марта на первое место выйдет удовлетворение собственных амбиций, общения между партнерами станет меньше, при принятии решений они будут ориентироваться на свои интересы, а не на мнение второй половины. Однако в то же время возрастет желание доказать любимому человеку свою ему необходимость, усилится стремление контролировать его действия и перемещения, а требования отчета за каждый чих окажутся чуть ли не нормой взаимоотношений.
В начале месяца многие будут буквально кожей чувствовать, что происходит с их реальными или потенциальными партнерами. В середине марта участятся странные поступки на благо личной жизни. В конце месяца в отношениях с представителями противоположного пола станет больше азарта, сексуальности, энергичности, но и авторитарности, ревности, желания все сделать по-своему.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на март для Овна (21 марта — 20 апреля)
Свободные Овны в марте могут встретить того, с кем их свяжут долгосрочные, интересные, хотя и не всегда ровные отношения. Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, который станет вам партнером не только в любви, но и в каких-то профессиональных проектах, будет для вас и мерилом успеха, и «двигателем прогресса».
Если же вы уже замужем (женаты), то в основном ваши взаимоотношения со второй половиной будут такими, как вам хочется; она (он) подчинится вам, настроится на вашу волну, поэтому вам практически не придется слышать отказа ни в сексе, ни в каких-то ваших инициативах. Хотя без темпераментных ссор все же вряд ли обойдется.
В начале месяца не забывайте иногда демонстрировать романтичность — это пойдет на пользу имеющимся или только назревающим отношениям. В середине марта принятое вами решение привяжет к вам реального или потенциального партнера. В конце месяца вас, скорее всего, «накроет» острое ощущение счастья.
Гороскоп любви на март для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Свободные Тельцы в марте, возможно, очаруются кем-то романтичным, непрактичным, но очень привлекательным внешне. Не исключено, что ваше сердце покорит человек, похожий на того, кем вы восхищаетесь, причем не обязательно существующим в реальности, сходство может быть даже с чьим-то старинным портретом. Роман вероятен, если вы не подойдете к отношениям слишком уж утилитарно.
Если же вы уже замужем (женаты), то большую часть месяца придется наблюдать за тем, как ваша вторая половина использует имеющиеся у вас ресурсы для удовлетворения своих потребностей или для карьерной самореализации.
В начале марта многое в отношениях с реальным или потенциальным партнером будет зависеть от того, насколько вы лояльны к его недостаткам. В середине месяца придется больше отдавать, чем получать взамен. В конце марта этот человек сделает для вас нечто такое, что совершенно не в его характере.
Гороскоп любви на март для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Свободные Близнецы в марте могут стать объектом чьей-то романтичной влюбленности. Велика вероятность, что кто-то будет идеализировать вас, считать непостижимо прекрасным человеком и стремиться не столько к телесной, сколько к духовной близости с вами. Захотите попробовать подобный стиль отношений, инициируете роман.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 6 марта станете часто затевать ссоры, отбиваясь от излишней опеки второй половины, а вот потом вас с ней (с ним) ждут общие начинания, сексуальные эксперименты, какие-то события, в которых самым важным будет равноправное партнерство.
В начале месяца кто-то будет в вас очень сильно нуждаться. В середине марта вас ждет новый опыт взаимодействия с кем-то из представителей противоположного пола. В конце месяца придется часто учитывать характерные особенности реального или потенциального партнера и даже в чем-то равняться на него.
Гороскоп любви на март для Рака (22 июня — 22 июля)
Свободные Раки в марте могут встретить того, кто в состоянии сделать их по-настоящему счастливыми. Правда, не стоит рассчитывать на стремительное развитие отношений, тем более что вы и сами предпочтете сначала присмотреться к этому человеку, каким-то образом протестировать его. А вот когда притирка закончится, вас с ним ждет прекрасная любовь, которая многое даст вам и, скорее всего, продолжится в общих детях.
Если же вы уже замужем (женаты), то покой и умиротворенность первых нескольких дней месяца после 6-го числа сменятся частыми ссорами; вас будет многое раздражать во второй половинке, а особенно ее (его) стремление к самореализации вне семьи.
В начале марта личная жизнь будет напоминать чарующий сон. В середине месяца придется часто мириться с теми качествами реального или потенциального партнера, которых вы не понимаете. В конце марта не устраивайте этому человеку истерик: он отреагирует на них совсем не так, как вам хотелось бы.
Гороскоп любви на март для Льва (23 июля — 22 августа)
Свободные Львы в марте могут неверно оценить чью-то персону и влюбиться в образ, далекий от действительности. Не романтизируйте понравившегося человека — чем адекватнее и объективнее вы станете воспринимать его, тем больше у вас будет шансов на счастливое развитие отношений с ним, да и многих разочарований удастся избежать.
Если же вы уже замужем (женаты), то вас в основном ждут интересные открытия, связанные со второй половинкой, будет много совместных дел, которые помогут еще лучше понять супруга (супругу) и позитивно скажутся на профессиональной самореализации вас обоих. Не исключено и появление новых общих друзей.
В начале месяца не наделяйте реального (потенциального) партнера чертами, которыми он не обладает. В середине марта этот человек чем-то удивит вас. В конце месяца личная жизнь значительно повлияет на многие другие аспекты вашего существования и обеспечит вас какими-то новыми привычками.
Гороскоп любви на март для Девы (23 августа — 22 сентября)
Свободные Девы в марте могут начать покорение кого-то перспективного. Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, который, как вам покажется, в состоянии сделать вашу жизнь более благополучной, чем-то помочь в карьере или решить какие-то ваши проблемы, а потому вы постараетесь прибрать его к рукам.
Если же вы уже замужем (женаты), то ссоры первых нескольких дней месяца плавно перерастут в конструктивное сотрудничество, в почти официальное соглашение, регламентирующее семейные отношения, и это поможет вам перестроиться с неприятия второй половины на более адекватное восприятие ее (его) персоны.
В начале марта представители противоположного пола будут вызывать в основном только раздражение. В середине месяца вы в отношениях с ними начнете искать выгоду. В конце марта придется прятать многие свои привычки, мысли, намерения, чтобы не навредить своему собственному будущему, завязанному на реальном или потенциальном партнере.
Гороскоп любви на март для Весов (23 сентября — 22 октября)
Свободные Весы в марте могут начать отношения с тем, кто романтичен, сентиментален, ценит духовность в общении, но при этом регулярно дает отличные практические советы. Не исключено, что вы в лице своего нового амурного партнера обретете сразу и любимого человека, и наставника, и того, кого хочется опекать и баловать.
Если же вы уже замужем (женаты), то почти весь месяц может оказаться кризисным периодом из-за какой-то вашей обиды на вторую половину и из-за невозможности повлиять на ее (его) решения, заставить ее (его) считаться с вашим мнением, втянуть ее (его) в те дела, которые кажутся вам крайне важными для семьи.
В начале марта реальный или потенциальный партнер будет вызывать частые приступы нежности и желание сделать для него все, что угодно. В середине месяца не стоит противопоставлять себя этому человеку. В конце марта постарайтесь не удовлетворять за его счет свои амбиции: ни к чему хорошему это не приведет.
Гороскоп любви на март для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Свободные Скорпионы в марте могут начать отношения с тем, кому требуется их защита. Не исключено, что вас покорит человек, который будет отчаянно нуждаться именно в тех качествах, которые есть у вас, но отсутствуют у него самого, и вы возьмете его под свое крыло — сначала как забавную зверушку, а потом и любить научитесь.
Если же вы уже замужем (женаты), то отношения со второй половинкой будут интересными, динамичными, яркими, с регулярным битьем посуды и страстными примирениями в постели. Ожидаются и события, которых вы вместе с супругом (супругой) давно жаждали, и часто обсуждали их вероятность и последствия.
В начале месяца приступ неожиданной сентиментальности внесет изменения в личную жизнь. В середине марта появится возможность реализоваться через отношения с реальным или потенциальным партнером. В конце месяца случится нечто такое, что станет началом перемен и в существовании, и в вашем сознании (мироощущении).
Гороскоп любви на март для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Свободные Стрельцы в марте, возможно, инициируют краткосрочный роман с тем, кто их забавляет. Не исключено, что вам захочется получить какой-то необычный опыт общения с представителями противоположного пола, и вы на роль «подопытного кролика» выберете человека, который в корне отличается от ваших бывших партнеров.
Если же вы уже замужем (женаты), то основную часть месяца будете бороться со второй половинкой за доминирование, но при этом неоднократно подтолкнете ее (его) к свершениям, важным для ее (его) личностного или профессионального становления. Вероятна и поездка, в которой вам обоим пригодятся полученные ранее знания.
В начале марта непохожесть на вас реального или потенциального партнера может стать поводом для каких-то интересных выводов. В середине месяца вы каким-то образом будете играть этим человеком. В конце марта ваше влияние на него, скорее всего, обернется чем-то неожиданным, но вполне позитивным.
Гороскоп любви на март для Козерога (22 декабря — 19 января)
Свободные Козероги в марте могут начать отношения с тем, кто нуждается в чутком руководстве и с благодарностью принимает заботу, контроль, опеку. Не исключено, что вы рядом с этим человеком почувствуете себя значимой персоной, тем, кто необходим именно таким, как есть на самом деле.
Если же вы уже замужем (женаты), то большую часть месяца вам придется доказывать второй половине, что ваши действия не являются насилием над личностью, а направлены только на достижение и сохранение ее (его) и семейного благополучия. Вероятны частые ссоры, особенно если вы будете регулярно демонстрировать мелочность и обидчивость.
В начале марта усилится потребность в нежности, ласке, тактильных контактах. В середине месяца ваши сильные стороны характера могут как помочь в личной жизни, так и навредить ей. В конце марта возможна ситуация, когда придется выбирать, что важнее: ваши принципы и амбиции или беспроблемное общение с реальным (потенциальным) партнером.
Гороскоп любви на март для Водолея (20 января — 18 февраля)
Свободные Водолеи в марте, скорее всего, займутся активным поиском пары и в первую очередь обратят внимание на коллег. Не исключено, что вы остановите свой выбор на человеке, который совсем недавно пришел работать в вашу организацию и пока является «темной лошадкой» для остальных сотрудников. Возможно, вы сначала с ним подружитесь, а потом переведете отношения на любовные рельсы.
Если же вы уже замужем (женаты), то в основном будете во всем поддерживать вторую половинку, часто подавать ему (ей) конструктивные идеи, связанные с его (ее) трудовой деятельностью, покажете, что он (она) может на вас рассчитывать. И получите полноценную отдачу за свою помощь и неравнодушие.
В начале месяца придется постараться, чтобы разобраться в чаяниях реального или потенциального партнера. В середине марта ваше вмешательство в дела этого человека окажется бесценным. В конце месяца вас в личной жизни ждет что-то новое и увлекательное.
Гороскоп любви на март для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Свободным Рыбам звезды в марте сулят судьбоносную встречу. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который настолько сильно полюбит вас, что ни перед чем не остановится, чтобы завоевать ваше сердце. Возможно, он даже полностью изменит свою жизнь и откажется от чего-то такого, что ранее считал крайне важным.
Если же вы замужем (женаты), то уют и романтика первых нескольких дней месяца сменятся частыми ссорами со второй половинкой из-за ее (его) эгоистичности и вашего нежелания понимать, что в ее (его) существовании есть еще что-то помимо ваших с ним (с ней) взаимоотношений. Не исключена и ваша ревность к работе супруга (супруги).
В начале марта вас ждет грандиозный сюрприз в личной жизни. В середине месяца вероятны сомнения и подозрения; не дайте им отравить общение с реальным или потенциальным партнером. В конце марта многое будет зависеть от того, готовы ли вы к тем переменам, которые этот человек возжелает привнести в ваши с ним отношения.
Текст: Надежда Попова
Фото: Shutterstock