В период с 1 по 17 февраля те, кто пока свободен, охотно пойдут на контакт с представителями противоположного пола и станут с удовольствием заводить новые знакомства, вот только вряд ли сразу откроют свое сердце – не возникнет никакого желания бездумно кидаться в отношения, да и возросшая самооценка не позволит этого сделать. Многие захотят убедиться, что потенциальные партнеры достойны их внимания, а «планочка» окажется ой как высока, то есть требования будут чрезвычайно завышены.

После же 17-го числа восприятие станет не утилитарным, а интуитивным, и при этом захочется романтики, красивых жестов, посещения с предполагаемыми партнерами каких-то культурных заведений, чтобы убедиться в наличии интеллекта и тонко чувствующей души у того, кто нравится на физическом уровне. А еще будет психологически сложно перейти от общения даже к поцелуям, не говоря уже о более интимном взаимодействии. Те же, кто уже обрел вторую половинку, в первой декаде месяца будут ратовать за свободу личности, предпочтут демонстрировать свою независимость и от возлюбленных (супругов), и от отношений с ними, даже в самых критических обстоятельствах не захотят обращаться за помощью к амурным партнерам. Увеличится количество сомнительных шуток в адрес тех, кто дорог, да и их недостатки покажутся более неприятными, чем есть на самом деле. В период с 11 по 28 февраля моменты холодной отстраненности от второй половинки будут чередоваться с желанием стать ближе, влезть в душу, врасти в любимого человека, сделать взаимоотношения с ним романтичнее. К тому же многие пары получат какой-то новый опыт взаимодействия, и это поможет партнерам лучше понять друг друга, начать более зрело оценивать все то, что связано с личной жизнью. В начале месяца не стоит слишком концентрироваться на отрицательных качествах реального или потенциального партнера, лучше подумайте, как сделать отношения с ним интересными и выгодными для вас обоих. В середине февраля проявление слабости в присутствии этого человека не уронит и не умалит вашего достоинства, а, наоборот, сделает вас привлекательнее в его глазах. В конце месяца многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы его чувствуете, и насколько вы сами созвучны его внутреннему миру. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в феврале могут влюбиться в того, кто иногда в каком-то качестве (статусе, амплуа) появляется в их жизни, но почему-то никогда надолго рядом не задерживается. Поймать и приручить этого человека будет непросто, но если вам это удастся, то отношения превзойдут самые смелые ваши ожидания. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца придется часто чем-то удивлять вторую половинку, доказывать, что вы достойны быть с ней (с ним), а после 10-го числа – беречь чувства супруга (супруги), больше обычного уделять ему (ей) внимание и при этом стараться не реагировать на его (ее) регулярное нежелание интимной близости. В начале февраля многое в отношениях с реальным или потенциальным партнером будет зависеть от вашей изобретательности. В середине месяца захочется защищать этого человека. В конце февраля не исключены ссоры, причиной которых станет ваша нечуткость, помноженная на сексуальную неудовлетворенность. Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в феврале могут проникнуться симпатией к тому, кто нарочно демонстрирует свою слабость, чтобы привлечь индивидов с повышенным чувством ответственности. Велика вероятность, что вам захочется не только оберегать этого человека, покровительствовать ему и быть для него твердой опорой, но и постараться сделать его более самостоятельным, успешным, самодостаточным. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца не исключены конфликты из-за нежелания второй половинки отчитываться перед вами и посвящать свое время каким-то бытовым заботам. Зато после 10-го числа супруг (супруга) даст вам нечто такое, чего вам давно не хватает в супружеских отношениях. В начале февраля во избежание ошибок учитывайте психотип реального или потенциального партнера. В середине месяца придется соответствовать идеалу этого человека. В конце февраля вы с ним окажете друг другу несколько важных услуг. Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в феврале могут соблазнить того, кто до этого числился их другом или хорошим знакомым. Не исключено, что вам захочется поиграть чувствами этого человека, утвердить над ним свою власть, и вы прибегнете к каким-то уловкам, чтобы склонить его к интимному контакту. Будьте осмотрительнее – если у него слишком подвижная психика, ваши игры дорого обойдутся ему, а потом и вам. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца, вероятно, попытаетесь привнести в семейную жизнь нечто новое, какие-то оригинальные способы взаимодействия со второй половинкой, а после 10-го числа будете что-то упорно скрывать от супруга (супруги), чтобы не нарываться на скандал. В начале февраля какие-то ваши креативные задумки могут как улучшить личную жизнь, так и ухудшить ее. В середине месяца все будет зависеть от того, знаете ли вы сами, чего хотите. В конце февраля придется отвечать за свои истинные намерения. Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в феврале могут начать отношения с тем, кто изменит не только их личную жизнь, но и их самосознание. Велика вероятность, что рядом с вами появится мудрый и тонко чувствующий вас человек, который мягко подтолкнет вас к тем переменам, о которых вы давно мечтали, но решиться на которые вам почему-то было очень страшно. Не исключен долговременный и весьма плодовитый союз. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца вам потребуется больше свободы от второй половинки, причем скорее внутренней, чем фактической. А вот после 10-го числа в семье благодаря вам воцарится полное согласие, ожидаются какие-то судьбоносные изменения, будет много нежности и романтики. В начале февраля вам предстоит не раз переосмыслить свою жизнь через призму отношений с представителями противоположного пола. В середине месяца вас перестанет пугать то, что ранее страшило. В конце февраля вас ждет начало чего-то поистине прекрасного. Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в феврале могут начать испытывать чувства к тому, кто им совершенно не подходит. И хотя роман с этим человеком не исключен, отношения вряд ли приведут к созданию семьи – пока они будут развиваться, вы поймете, что даже любовь не поможет сделать антиподов одним целым. Зато это окажется весьма ценным опытом. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца семейные ссоры заставят вас искать утешения или отдохновения на стороне, и это поставит брак под угрозу развала. После же 10-го числа, если вы решите повременить с разводом, вам придется восстанавливать душевное равновесие второй половинки; предупреждаем: это будет очень нелегко, и одними подарками и открытым подлизыванием вы не обойдетесь. В начале февраля вас будут больше волновать ваши собственные чувства и ощущения, а не то, что испытывает реальный или потенциальный партнер. В середине месяца вы можете совершить крупную ошибку. В конце февраля придется определяться с будущим. Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в феврале вряд ли решатся на серьезные перемены в личной жизни. Велика вероятность, что даже если вам кто-то и понравится, вы не подпустите к себе этого человека, так, как и при наличии взаимности доказательств перспективности отношений вам будет недостаточно. Скорее всего, вы предпочтете пока просто по-приятельски общаться с потенциальным партнером и делать выводы. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца придется давать второй половинке больше свободы и часто использовать какой-то прошлый опыт отношений с ней (с ним). Если же вы этого не сделаете, то после 10-го числа настанет кризисный период, который тяжело дастся и вам, и супругу (супруге). В начале февраля многое будет зависеть от того, чего вы ждете от личной жизни. В середине месяца претензии к представителям противоположного пола окажутся сильнее чувств. В конце февраля не исключен «одноразовый» секс с тем, с кем вы потом больше никогда не пересечетесь. Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в феврале могут начать отношения с тем, кто предложит им нечто совсем новое и весьма интересное. Не исключено, что кто-то привлечет вас своей приверженностью тому образу жизни, который ранее был для вас неприемлем из-за слишком большой свободы действий. Правда, для того, чтобы принять этого человека, вам придется стать смелее и перестать ориентироваться на какие-то стереотипы. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца отношения со второй половинкой будут гармоничными и приятными, плюс вы с ней (с ним) узнаете друг о друге нечто такое, что еще больше сблизит вас. После же 10-го числа у вас может возникнуть желание выполнить те обещания, о которых вы до этого якобы постоянно забывали. В начале февраля личная жизнь расцветет новыми красками. В середине месяца какое-то событие, имеющее отношение к прошлому, что-то изменит в настоящем и будущем. В конце февраля вам предстоит проникнуться мудростью реального или потенциального партнера. Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в феврале могут заинтересоваться тем, кто будет изображать из себя «ледяную статую». Велика вероятность, что вам придется приложить немало усилий, чтобы подобраться к этому человеку, растопить его холодность, доказать, что ваша симпатия – не мимолетный каприз, а нечто гораздо большее. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца стоит забыть о своей авторитарности и не трепать второй половинке нервы, и тогда после 10-го числа отношения с ней (с ним) станут глубже, доверительнее, романтичнее и прекраснее, а еще произойдет событие, которого вы подсознательно ждали и очень хотели. В начале февраля ради устройства личной жизни придется не раз совершать несвойственные вам поступки. В середине месяца вы, возможно, предложите реальному или потенциальному партнеру нечто необычное. В конце февраля ожидаются благодатные перемены, которые сделают вас спокойнее и счастливее. Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в феврале могут сойтись с кем-то на почве любви к небезобидным шуткам и специфическим розыгрышам. Не исключено, что при подготовке какого-то мероприятия вы объединитесь с этим человеком, придумывая какие-то сюрпризы окружающим, и так заиграетесь, что уже не сможете остановиться и расстаться. Вероятен интересный и весьма непредсказуемый роман. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца отношения со второй половинкой будут такими, как вам бы того хотелось, а вот после 10-го числа во избежание ссор придется часто совершать романтические поступки, прислушиваться к советам супруга (супруги) и регулярно отчитываться о своем местонахождении. В начале февраля отношения с реальным или потенциальным партнером дадут то, чего вам сейчас не хватает. В середине месяца при взаимодействии с ним вам, возможно, захочется использовать какие-то игрушки. В конце февраля сумейте настроиться на его волну. Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в феврале, скорее всего, станут пристально следить за поведением представителей противоположного пола и присматривать себе пару, руководствуясь какими-то утилитарными соображениями. Однако будьте готовы к сюрпризу: велика вероятность, что вы неожиданно просто влюбитесь в какого-то трепетного и беззащитного на первый взгляд человека и кинете весь мир к его ногам. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца вам придется часто интересоваться у второй половины, где ее (его) носит, так как отчитываться перед вами даже не подумают. А вот после 10-го числа вы убедитесь, что супругу (супруге) без вас никуда, и это по-настоящему польстит вашему самолюбию, да и отношения станут нежнее. В начале февраля не бойтесь потерять контроль над ситуацией – это пойдет вам на пользу. В середине месяца возможны какие-то сомнения. В конце февраля личная жизнь преподнесет немало приятных неожиданностей и каким-то образом изменит вас. Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в феврале могут влюбиться в того, ради кого им придется меняться – причем как внешне, так и внутренне. Не исключено, что для того, чтобы подобраться к этому человеку, вы выясните, каких представителей противоположного пола он предпочитает, и решите стать его идеалом. Скорее всего, ваша авантюра со сменой образа увенчается потрясающим успехом, и вы добьетесь взаимности. Если же вы уже замужем (женаты), то в первой декаде месяца сумеете сформировать серьезную базу для перспективного развития супружеских отношений. А вот после 10-го числа какие-то поступки второй половинки могут вызвать у вас недоумение, и вы даже не попытаетесь понять ее (его). В начале февраля вы ради личной жизни, возможно, решитесь на то, чего обычно не делаете. В середине месяца ваш сюрприз реальному или потенциальному партнеру многое даст и вам. В конце февраля стоит адекватнее воспринимать этого человека. Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)