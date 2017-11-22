В первые две декады декабря те, кто пока свободен, в основном станут искать свою вторую половину среди людей, увлеченных тем же, что и они сами. В ход пойдут тематические вечеринки, Интернет-ресурсы, встречи друзей. При оценке потенциальных партнеров будут учитываться такие параметры как здоровое чувство юмора, достаточно высокий интеллект и не столько приятная внешность, сколько общая физическая привлекательность.

К тому же многим предстоит завязать знакомства с иностранцами, с людьми, которые часто куда-то ездят, с теми, кто ведет определенный образ жизни, связанный с какой-то духовной философией. Возрастет популярность спортсменов, дрессировщиков и вообще служителей цирка. Многие судьбоносные встречи состоятся при выгуле собак – любители этих животных потянутся друг к другу, их питомцы станут связующим звеном. После же 20-го числа коммуникативность снизится, основная масса знакомств произойдет благодаря родственникам и работе; найти общий язык с представителями противоположного пола будет непросто, однако если вы в данный период начнете с кем-то отношения, они окажутся долгосрочными и очень надежными. Те же, кто уже обрел вторую половинку, практически весь месяц будут баловать ее (его) какими-то подарками и удовольствиями, увеличится интерес к древним сексуальным практикам, у партнеров появятся новые общие увлечения. Однако это не помешает вам регулярно оставлять любимого человека без внимания, отдавая предпочтение своим хобби и друзьям. Возрастет и желание доминировать над тем, кто дорог, диктовать ему какие-то условия, не всегда уместно подшучивать над ним. А в последнюю неделю года вы вообще будете тотально контролировать партнера и давить на него своим авторитетом. В начале декабря многих ждут увлекательные амурные приключения, причем это коснется и тех, кто уже замужем (женат) или состоит в любовных отношениях. В середине месяца нам будет очень интересно учиться у реальных или потенциальных партнеров чему-то новому, познавать мир именно через их мировосприятие и мироощущение. В конце декабря захочется структурировать отношения, сделать их более упорядоченными. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп любви на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в декабре могут на работе сблизиться с тем, кто бывает в их организации «набегами» – приезжает в командировки, доставляет какую-то документацию, является поставщиком каких-то товаров или услуг и т.п. Долгосрочные серьезные отношения у вас с этим человеком вряд ли сложатся, а вот на бурный и интересный роман, который многое вам даст, вы вполне можете рассчитывать. Если же вы уже замужем (женаты), то в основном будете получать от второй половины позитивные эмоции, хотя и не обойдется без вашего стремления регулярно показывать, кто в доме хозяин, и проводить время вне семьи. В начале месяца вы можете затеять с реальным или потенциальным партнером какую-то интеллектуальную игру, в которой проигравший выполняет желание победителя. В середине декабря вероятен неожиданный подарок. В конце месяца не исключены ссоры из-за того, что этот человек покажет себя с неприятной вам стороны. Гороскоп любви на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в декабре могут начать отношения с кем-то из старых знакомых. Не исключено, что какое-то событие поможет вам разглядеть в привычном и уже почти не замечаемом вами человеке нечто такое, что породит в вас чувства, заставит понять, что вот уже много лет рядом с вами находится настоящее сокровище. Если же вы уже замужем (женаты), то поводом для ссор могут стать амбиции вашей второй половинки, особенно если они будут связаны не с карьерой супруга (супруги), а с его (ее) личностной или творческой самореализацией. Однако при этом ожидается и нечто такое, что обновит и усилит обоюдную любовь, сделает супружеское взаимодействие острее, пробудит в вас давно уснувшие эмоции. В начале месяца какие-то обстоятельства внесут коррективы в вашу личную жизнь. В середине декабря вас ждет некое откровение, и это поможет вам лучше узнать себя и того, кто дорог. В конце месяца связующим звеном станут материальные факторы. Гороскоп любви на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в декабре вряд ли найдут того, с кем можно построить долгосрочные отношения. Однако это не помешает вам побегать на свидания, получить удовольствие от необременительного секса, обзавестись благодаря партнеру (партнерам) новыми интересными знакомствами и даже, возможно, куда-нибудь съездить с очередной пассией. Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться кризисным из-за того, что вы с вашей второй половинкой предпочтете общение не друг с другом, а с теми людьми, с которыми на данный момент веселее и увлекательнее. Помните, что чем меньше времени вы будете проводить с супругом (супругой), тем более широкая пропасть между вами проляжет, и вернуться к прежним отношениям окажется весьма непросто. В начале декабря не стоит отвергать инициативы того, кто дорог. В середине месяца при должном старании вы получите от партнера то, на что не могли и рассчитывать. В конце декабря придется расплачиваться за все ошибки в отношениях, и это вряд ли станет приятным и созидательным процессом. Гороскоп любви на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в декабре могут увлечься тем, кто рожден в стране, история или культура которой их давно интересует. Не исключено, что отношения, начавшиеся как обмен знаниями, в какой-то момент перерастут в дружбу, а потом и в более близкое, амурное взаимодействие. Правда, будьте готовы к тому, что придется делать выбор. Если же вы уже замужем (женаты), то благодаря второй половинке научитесь чему-то такому, что до этого вызывало у вас какие-то опасения. Изменятся и интимные отношения – они станут более разнообразными, страстными и в некотором роде даже поучительными. Однако в последнюю неделю месяца вам будет сложно удержаться от ссор. В начале декабря в личной жизни вероятен какой-то сюрприз. В середине месяца пласт информации, полученной от реального или потенциального партнера, потребует тщательного осмысления. В конце декабря вы, скорее всего, станете придирчивее, перестанете прощать этому человеку то, что ранее «спускали на тормоза». Гороскоп любви на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в декабре могут начать отношения с тем, кто будет развлекать их и активно потакать всем их капризам. Велика вероятность, что какой-то человек завоюет вашу симпатию с помощью уникальных и оригинальных подарков, нестандартных свиданий, занимательнейших рассказов и снисходительности к вашим выходкам. Если же вы уже замужем (женаты), то будете часто инициировать увлекательные семейные поездки и устраивать дома различные сборища, чтобы развлечь вторую половину, поднять ей (ему) настроение, порадовать; и вообще сделаете все, чтобы ей (ему) не было с вами скучно. Да и в постели, скорее всего, изобретете нечто необычное, добавите огня и каких-то особых «вывертов». В начале месяца вы окажетесь одновременно в роли и дарителя, и одариваемого. В середине декабря благодаря реальному или потенциальному партнеру удастся справиться с какой-то сложной задачей. В конце месяца вы будете нацелены на стабильность отношений. Гороскоп любви на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в декабре могут познакомиться с тем, кто живет в другой стране. Изначально отношения будут весьма неровными, непредсказуемыми, даже нервирующими, однако если этот человек согласится переехать на вашу родину или предложит вам то, от чего вы не сможете отказаться, связь закрепится и продлится достаточно долго. Если же вы уже замужем (женаты), то вас, вероятно, будет крайне раздражать желание второй половинки часто общаться с друзьями, тратить деньги на какие-то свои увлечения, уделять время себе, вместо того, чтобы что-то делать по дому; и даже купленные вам подарки вызовут не благодарность, а неприятие из-за их стоимости. Не будьте слишком рациональны и не держите супруга (супругу) на коротком поводке. В начале месяца какое-то авантюрное предложение реального или потенциального партнера может вызвать у вас негодование. В середине декабря вероятны многочисленные ссоры. В конце месяца выровняется какая-то тревожащая вас ситуация. Гороскоп любви на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в декабре могут проникнуться симпатией к тому, кто возьмет их под свое крыло – будет защищать, в чем-то помогать, опекать и ограждать от каких-то потрясений или от общения с неприятными людьми. Несмотря на то, что первым вашим чувством к этому человеку станет не любовь, а благодарность, это не помешает вам впоследствии создать с ним крепкий, долгосрочный и очень удобный для вас союз. Если же вы уже замужем (женаты), то ваша вторая половинка, скорее всего, внесет в супружеские отношения какие-то изменения. Принять их вам будет непросто, но не из-за того, что они вам не понравятся, а из-за неодобрения ваших родителей или кого-то из других родственников. Расслабьтесь, получайте удовольствие и не позволяйте никому диктовать вам с супругом (супругой), как строить семью. В начале месяца инициатива реального или потенциального партнера принесет вам много хорошего. В середине декабря он подтолкнет вас к какому-то выбору. В конце месяца вы из-за него можете с кем-то поругаться. Гороскоп любви на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в декабре могут сойтись с кем-то на почве любви к чему-то экстремальному. Велика вероятность, что вы встретите того, кто не умеет существовать спокойно, постоянно ищет, чем взбудоражить кровь, да еще и имеет тягу к тому, что не доступно обычному обывателю. Если вы с этим человеком не растопчете друг друга в начале отношений, то будете жить вместе долго и счастливо, а главное – не скучно. Если же вы уже замужем (женаты), то вам с вашей второй половинкой, скорее всего, предстоит преподать друг другу несколько очень важных для семейной жизни уроков. Это поможет усилить взаимопонимание, хотя в процессе и не исключены бурные скандалы, нелицеприятные язвительные высказывания и хлопанье дверьми. В начале месяца в личной жизни вероятно событие, которое даже для вас окажется из ряда вон выходящим. В середине декабря вам предстоит пройти проверку на прочность. В конце месяца укрепится связь между вами и реальным или потенциальным партнером. Гороскоп любви на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободные Стрельцы в декабре могут встретить того, с кем их свяжут настоящие партнерские отношения. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, который будет созвучен вам практически во всем, с которым вы сможете не только купаться в любви и до одури заниматься сексом, но и адекватно реализовываться в профессиональном плане, обретя мощную поддержку. Появится и дело, важное для вас обоих. Если же вы уже замужем (женаты), то переведете отношения на новый качественный уровень, укрепите и разнообразите их, хотя для этого, вам, возможно, придется показать, что при несоблюдении каких-то ваших условий вторая половина вас просто потеряет. Скорее всего, вы чем-то рискнете, чтобы обрести то, чего вам не хватает. В начале месяца вы ради реального или потенциального партнера можете затеять какую-то авантюру. В середине декабря придет глубокое понимание важности для вас этого человека. В конце месяца придется в чем-то уступать ему. Гороскоп любви на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в декабре могут стать объектом привязанности кого-то неугомонного. Не исключено, что вашего внимания будет активно и весьма изобретательно добиваться человек, который сам не очень-то осознает, чего хочет. И только если вы поймете, что сможете дать ему смысл жизни, вы пойдете на близкие отношения. Если же вы уже замужем (женаты), то для сохранения нормальных семейных отношений придется часто отпускать вторую половину порезвиться, выпустить пар, пообщаться с друзьями. А вот если вы попытаетесь ей (ему) это запретить, нарветесь на крупномасштабный бунт, отголоски которого будут звучать еще очень и очень долго. В начале месяца не стоит равнять реального или потенциального партнера на себя, ждать от него поведения, которое именно вы считаете приемлемым. В середине декабря он чем-то удивит вас, заставит о чем-то задуматься. В конце месяца вы относительно этого человека примете какое-то крайне важное, судьбоносное решение. Гороскоп любви на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в декабре могут познакомиться с тем, кто пожелает стать им другом и будет часто вытаскивать их в разные интересные места и сообщества. Скорее всего, вам сначала просто понравится общаться с этим человеком, так как найдется немало тем для разговоров, да и досуг с его помощью станет насыщенней, а потом вы привыкнете к нему, привяжетесь, вам захочется большего, и он вам это даст. Если же вы уже замужем (женаты), то, возможно, сумеете объединить в одно целое свои собственные увлечения и хобби второй половины; это позволит вам с ней (с ним) больше времени проводить вместе, понимать друг друга с полуслова. Да и в интимной сфере ожидаются позитивные перемены, которые усилят вашу чувственность. В начале месяца вы на каком-то мероприятии произведете неизгладимое впечатление на реального или потенциального партнера. В середине декабря будет много познавательных бесед с ним. В конце месяца компромисс улучшит личную жизнь. Гороскоп любви на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)