Гороскоп любви на сентябрь 2018 года

Наибольший амурный интерес вызовут люди с хорошо развитым интеллектом, аккуратные и здоровые, с практичным подходом к жизни и к любовным взаимоотношениям.
После же 22-го числа особое внимание к себе привлекут те, кто отличается красивой внешностью, уравновешенностью, безупречной репутацией и превосходно ориентируется в мире искусства. К тому же многие из тех, кто пока не влюблен, ответят на чувства своих давних поклонников, решив, что лучше позволять себя любить, чем быть в одиночестве и ждать всепоглощающей взаимной любви.
Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 8 сентября в основном будут стараться гасить все зарождающиеся ссоры, станут считаться с интересами и желаниями партнеров и говорить о своих претензиях не прямо, а завуалированными намеками, попытаются гармонизировать отношения. Многие захотят за что-то отблагодарить любимого человека и показать ему, насколько он ценен.
А вот после 8-го числа отношения в парах станут более резкими, участятся конфликты на пустом месте, многократно возрастет ревность. Причем партнеры будут ревновать друг друга не только к вероятным «разлучницам» и «разлучникам», но и вообще ко всем знакомым, любого пола и статуса, даже к родственникам.
Впрочем, при всем этом многие пары выведут амурные/супружеские взаимоотношения на совершенно иной чувственный уровень, откроют новые грани интимного взаимодействия, попробуют в сексе что-то очень пикантное, а для усиления обоюдного влечения используют тонкие психологические приемы и разнообразные афродизиаки.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп любви на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Свободные Овны в сентябре могут стать объектом притязаний того, кто когда-то не ответил на их чувства. Не исключено, что предмет вашей бывшей симпатии вдруг увидит в вас огромный потенциал или будет впечатлен достигнутыми вами успехами и попытается сблизиться с вами, чтобы на правах второй половины пользоваться генерируемыми вами благами. Однако вы вряд ли подпустите к себе этого человека, так как он для вас окажется тем самым прошлым, к которому вы предпочитаете не возвращаться.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября будет много ссор со второй половинкой, а непонимание может достигнуть ужасающих размеров, поэтому вы либо отдалитесь от нее (от него), либо вообще решитесь на разрыв отношений. Не торопитесь – после 8-го числа неприятие переплавится в мощное сексуальное влечение к супругу (супруге), и это поможет решить многие проблемы, даст вам новую мотивацию для развития брака, подарит желание бороться за свое счастье и не сдаваться.
Гороскоп любви на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Свободные Тельцы в сентябре могут встретить того, с кем их свяжут амурно-деловые отношения. Возможно, вашим новым избранником (избранницей) окажется человек той же профессии, что и вы сами. Скорее всего, началу тесного общения с ним поспособствуют общие утилитарные цели, достижение которых сблизит вас друг с другом и станет основой крепкого любовного союза, а также альянса, который поможет самореализоваться и обогатиться вам обоим.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября, вероятно, попытаетесь избавить брак от того, что вас категорически не устраивает, и найти разумный компромисс во всех спорных семейных вопросах. Если же вам этого добиться не удастся, то после 8-го числа может назреть кризис. Вы перестанете прощать второй половине то, на что ранее старались не обращать внимания, будете ревновать ее (его) ко всем окружающим и искать повод для конфликта в любых ее (его) высказываниях.
Гороскоп любви на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Свободные Близнецы в сентябре могут «запасть» на кого-то из новых коллег. Не исключено, что вы влюбитесь в только что пришедшего в ваш коллектив человека и сразу же начнете атаковать его, выражая свою симпатию какими-то нестандартными и даже несколько детскими способами. Вряд ли «дерганье за косички» даст хорошие результаты, а вот если вы покажете себя отменным специалистом, поможете ему профессиональными и действительно ценными советами, у вас появится шанс на взаимность.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября отношения со второй половинкой будут легкими и приятными, наполненными радостными для вас событиями и исполнением многих ваших желаний. После же 8-го числа придется чем-то удивлять супруга (супругу), заново влюблять его (ее) в себя, добавлять во взаимоотношения страсти и огня, но при этом избегать любых ситуаций, которые могут спровоцировать ревность любимого человека и заставить его усомниться в вашей верности.
Гороскоп любви на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Свободные Раки в сентябре могут встретить того, кто в полной мере оценит все их достоинства и станет постепенно добиваться и их доверия, и их симпатии. Скорее всего, сближение с этим человеком будет медленным, осторожным, однако это позволит вам не только хорошо его узнать, но и понять, что союз с ним принесет вам и счастье в личной жизни, и стабильность. К тому же за время тесного (но не интимного) общения вы с потенциальным партнером поставите несколько общих целей, достижение которых тоже поспособствует осознанию, что вы с ним необходимы друг другу.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября будете усиленно работать над отношениями, не позволяя себе ничего такого, что может негативно на них сказаться. После же 8-го числа сдерживать какие-то свои порывы вы вряд ли станете, зато это добавит взаимоотношениям страсти и остроты, а некие тайные ритуалы, проведенные вами, укрепят и брак, и вашу уверенность в том, что ваша вторая половинка вас любит.
Гороскоп любви на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Свободные Львы в сентябре могут начать роман с тем, с кем их связывает не любовь, а лишь легкая обоюдная симпатия. Впрочем, глубокие чувства чуть позже все же придут, а пока вам вполне хватит секса и неоспоримой пользы, которую принесут вам взаимоотношения с этим человеком. Велика вероятность, что он своим влиянием на вас поможет вам избавиться от чего-то такого, что вы сами считаете неправильным, но до сих пор не стремились что-либо предпринимать, так как не было должной мотивации.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября ваша вторая половинка многое для вас сделает, чтобы показать свою любовь. Не забудьте ответить чем-то равнозначным, а иначе после 8-го числа столкнетесь с огромными обидами супруга (супруги), с обвинениями по самым разным поводам и с разрушительной ревностью, так как он (она) решит, что раз вы не хотите работать над отношениями, значит, у вас есть кто-то на стороне. И убедить любимого человека в обратном будет очень непросто.
Гороскоп любви на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Свободные Девы в сентябре могут встретить того, с кем им будет хорошо и спокойно. Велика вероятность, что рядом с вами появится человек, обладающий теми достоинствами, знаниями, умениями и ресурсами, которые вы всегда считали крайне ценными, а потому вы не станете затягивать с началом романа. Общение с новым избранником (избранницей) принесет в вашу жизнь стабильность, к которой вы стремились, причем не только в любовном, но и в материальном плане.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября значимую роль в отношениях со второй половинкой сыграют ваши уступки, тактичность, своевременное прекращение неприятных для нее (для него) разговоров. После же 8-го числа у вас с супругом (супругой) появятся новые общие цели, достигать которых каждый из вас будет своими собственными методами, и важно не навязывать свое видение ситуации, а принять действия мужа (жены) как часть необходимых вам обоим мероприятий.
Гороскоп любви на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Свободные Весы в сентябре могут обратить внимание на кого-то из успешных в карьерном и финансовом плане коллег. Правда, добиться ответного интереса будет непросто, так как придется доказывать, что вы хотите не только пользоваться тем, что у этого человека уже есть, но и помогать ему в достижении новых профессиональных и частных целей. В качестве мотивирующего бонуса в конце месяца какое-то счастливое стечение обстоятельств, скорее всего, покажет объекту вашей симпатии, что вы для него отличная партия.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября отношения со второй половинкой будут в основном весьма гармоничными, приятными, счастливыми. После же 8-го числа придется мириться с теми проявлениями ее (его) характера, которые вас обижают или заставляют нервничать, позволять те действия в постели, которые вы сами считаете непристойными или даже неприемлемыми, учиться правильно понимать туманные высказывания и намеки супруга (супруги).
Гороскоп любви на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Свободные Скорпионы в сентябре могут согласиться на отношения с тем, кого раньше по каким-то причинам к себе просто не подпускали. Не исключено, что вы вдруг поймете, что человек, которого вы почему-то не ценили, на самом деле очень вам подходит, и что с ним вы обретете нечто такое, чего сейчас лишены. В общем, есть вероятность весьма комфортного для вас романа, который с течением времени вполне может перерасти в крепкий и много дающий вам брак.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября вторая половинка, скорее всего, станет делать все, чтобы лишний раз вас не нервировать и не заставлять сомневаться в целесообразности брака. Благодаря этому после 8-го числа ваша любовь к супругу (супруге) многократно возрастет, вы будете по-настоящему щедры с ним (с ней), сделаете массу ценных подарков, причем как материальных, так и тех, что не измерить деньгами. Да и сексуальное взаимодействие выйдет на новый уровень.
Гороскоп любви на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Свободные Стрельцы в сентябре могут стать объектом вожделения того, кто обожает всех наставлять на путь истинный. Не исключено, что какой-то человек решит, что если вас перевоспитать, изменить ваши устремления, привычки, принципы, то из вас получится идеальный спутник (спутница) жизни, и всерьез за вас возьмется. Амурные отношения возможны только в том случае, если вы сами готовы меняться, и если примете чужое руководство как благо, а не как насилие и принуждение. Ну и физическая привлекательность (или ее отсутствие) этого индивидуума тоже сыграет немалую роль.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября супружеские отношения подарят вам немало позитивных эмоций. А вот потом велика вероятность затяжного противостояния со второй половинкой, в котором каждый из вас будет доказывать, что именно он является в семье хозяином, и что только он имеет право принимать какие-либо решения, инициировать перемены и диктовать свои условия.
Гороскоп любви на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Свободные Козероги в сентябре могут начать договорные отношения. Не исключено, что вы с каким-то человеком заключите соглашение, по которому каждому из вас роман должен принести определенные блага и бонусы. Любви, как таковой, в этом взаимодействии не будет, по крайней мере, пока. Зато окажется много взаимного уважения, своевременной обоюдной поддержки, настоящей дружбы и успешного достижения важных для вас обоих целей. Кстати, впоследствии все это может стать крепкой основой для удачного брака.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября вероятны многочисленные ссоры из-за непонятного вам поведения второй половинки и из-за ее (его) эмоциональности. После же 8-го числа обоюдная ревность доставит немало хлопот, зато в остальном все будет более или менее ровно – между вами и супругом (супругой) возрастут взаимопонимание и сексуальное притяжение, а какой-то совместный коварный план покажет, что у вас больше общего, чем вы думали.
Гороскоп любви на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Свободные Водолеи в сентябре могут возобновить отношения с тем, кого некоторое время назад незаслуженно «отправили в отставку». Не исключено, что вы вдруг поймете, что совершили огромную ошибку, отказавшись от общения с человеком, который искренне вас любил, и что он в какой-то сложной ситуации просто не мог поступить иначе. Так что вы, скорее всего, не только, вопреки своим принципам, извинитесь и вернетесь к прошлому, но и сможете обрести со старым возлюбленным (возлюбленной) настоящее счастье, так как будете теперь дорожить тем, что имеете.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября многократно укрепите брак и сделаете все, чтобы вторая половинка не сомневалась в вас и в своем с вами будущем. А вот после 8-го числа вы можете пустить псу под хвост все свои усилия, так как будете непримиримо относиться к любым недостаткам супруга (супруги) и игнорировать все его (ее) интересы, выходящие за рамки семейной жизни.
Гороскоп любви на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы в сентябре могут крайне неудачно влюбиться. Не исключено, что вашим новым избранником (избранницей) окажется жесткий, холодный, равнодушный человек, помешенный на материальной выгоде и воспринимающий людей лишь с точки зрения практической пользы. Постарайтесь не допустить возникновения чувств или хотя бы не афишируйте их – велика вероятность, что как только объект вашей страсти поймет, что дорог вам, он тут же воспользуется ситуацией, чтобы чем-то поживиться за ваш счет.
Если же вы уже замужем (женаты), то в период с 1 по 8 сентября, скорее всего, исправите не одну ошибку, допущенную во взаимоотношениях со второй половинкой, и что-то измените в своей внешности, чтобы еще больше нравиться ей (ему). Это приведет к тому, что после 8-го числа возрастет взаимное притяжение, причем как сексуальное, так и духовное, появится много новых тем для разговоров с супругом (супругой), вы с ним (с ней) найдете интересные и весьма необычные способы достижения общих целей.
Текст: Надежда Попова
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