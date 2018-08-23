Гороскоп любви на сентябрь 2018 года

Наибольший амурный интерес вызовут люди с хорошо развитым интеллектом, аккуратные и здоровые, с практичным подходом к жизни и к любовным взаимоотношениям.

После же 22-го числа особое внимание к себе привлекут те, кто отличается красивой внешностью, уравновешенностью, безупречной репутацией и превосходно ориентируется в мире искусства. К тому же многие из тех, кто пока не влюблен, ответят на чувства своих давних поклонников, решив, что лучше позволять себя любить, чем быть в одиночестве и ждать всепоглощающей взаимной любви.

Те же, кто уже обрел вторую половинку, в период с 1 по 8 сентября в основном будут стараться гасить все зарождающиеся ссоры, станут считаться с интересами и желаниями партнеров и говорить о своих претензиях не прямо, а завуалированными намеками, попытаются гармонизировать отношения. Многие захотят за что-то отблагодарить любимого человека и показать ему, насколько он ценен.

А вот после 8-го числа отношения в парах станут более резкими, участятся конфликты на пустом месте, многократно возрастет ревность. Причем партнеры будут ревновать друг друга не только к вероятным «разлучницам» и «разлучникам», но и вообще ко всем знакомым, любого пола и статуса, даже к родственникам.

Впрочем, при всем этом многие пары выведут амурные/супружеские взаимоотношения на совершенно иной чувственный уровень, откроют новые грани интимного взаимодействия, попробуют в сексе что-то очень пикантное, а для усиления обоюдного влечения используют тонкие психологические приемы и разнообразные афродизиаки.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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